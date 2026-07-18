मूलांक 4 राशिफल 18 जुलाई 2026: अधूरे काम पड़ सकते हैं भारी, आज भूलकर भी ना करें यह गलती
18 जुलाई 2026 मूलांक 4 राशिफल: अधूरे काम आज भारी पड़ सकते हैं। जानिए आज का दिन कैसा रहेगा, करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य पर विस्तृत भविष्यफल। भूलकर भी न करें यह गलती, पढ़ें पूरा राशिफल।
18 जुलाई 2026 का दिन मूलांक 4 वालों के लिए थोड़ा उलझा हुआ और चुनौतीपूर्ण रह सकता है। राहु की वजह से मन शॉर्टकट की तरफ जा सकता है, लेकिन आज जल्दबाजी या अधूरे काम छोड़ने से बचना बहुत जरूरी है। छोटी लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। मूलांक 9 बेचैनी बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 8 आपको नियम और जिम्मेदारी की याद दिला रहा है। आज एक-एक काम को पूरा करके आगे बढ़ें, तो दिन बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
आज रिश्तों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। अगर कोई पुरानी बात या गलतफहमी बाकी है, तो उसे बीच में छोड़ने की बजाय साफ-साफ बात कर लें। आपका चुप रहना सामने वाले को दूरी लग सकता है। पति-पत्नी या प्रेम संबंध में कोई जरूरी चर्चा हो तो अधूरी ना छोड़ें। परिवार में बच्चों या बुजुर्गों से जुड़ी कोई बात हो तो पूरी सुनकर ही जवाब दें। आज भावुकता में आकर कोई बड़ा वादा ना करें, बाद में निभाना मुश्किल हो सकता है। नरम स्वभाव रखते हुए भी स्पष्ट रहें, तो रिश्ते मजबूत बने रहेंगे।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
करियर में आज अधूरे काम सबसे बड़ी समस्या बन सकते हैं। ऑफिस में कोई फाइल, रिपोर्ट, फॉलो-अप या प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका है, तो उसे पहले पूरा करने की कोशिश करें। राहु आपको तेज रास्ता ढूंढने को कह सकता है, लेकिन भाग्यांक 8 नियमों का पालन करने की सलाह दे रहा है। कोई नया काम लेने से पहले अपने पुराने कामों का हिसाब जरूर देख लें। टीम के साथ काम करते समय जिम्मेदारी साफ-साफ बांटें। छात्रों को भी पुराने नोट्स या असाइनमेंट को दोबारा देखना फायदेमंद रहेगा। आज व्यवस्थित तरीके से काम करने पर करियर में अच्छी प्रगति हो सकती है।
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मूलांक 4 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज बहुत सावधानी बरतनी होगी। कोई पुराना भुगतान, बिल या लेन-देन लंबित है तो उसे नजरअंदाज ना करें। राहु की वजह से कोई नया ऑफर या स्कीम आकर्षक लग सकती है, लेकिन बिना पूरी जांच के उसमें ना फंसें। छोटे-छोटे खर्चों का हिसाब रखें, वरना महीने के अंत में दिक्कत हो सकती है। अगर कोई साझा खर्च या निवेश का प्लान है, तो शर्तें लिखित में साफ कर लें। आज का दिन अनावश्यक खर्च कम करने और पुराने काम निपटाने का है। सावधानी से चलेंगे तो आर्थिक स्थिति संभली रहेगी।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
आज दिमाग में कई अधूरे काम घूमते रहने से थकान और तनाव महसूस हो सकता है। खासकर गर्दन, कंधे और पीठ में जकड़न बढ़ सकती है। ज्यादा देर तक एक जगह बैठे रहने से बचें। बीच-बीच में उठकर हल्की स्ट्रेचिंग करें। भोजन में हल्का और सात्विक खाना लें, ज्यादा तला-भुना या मीठा कम करें। रात को अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। मन भारी हो तो कुछ मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। आज शरीर को आराम देने और तनाव कम करने पर ध्यान दें, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
आज का दिन व्यवस्था और सावधानी का है। अधूरे कामों को पूरा करें और लापरवाही से बचें। संतुलित रहकर आगे बढ़ें, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा और भविष्य की राह मजबूत बनेगी।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे काम पर नया काम ना चढ़ाएं। जल्दी लाभ के लालच में जानकारी अधूरी ना छोड़ें। बच्चों की पढ़ाई की बात को केवल डांट तक सीमित ना रखें।
आज की सलाह: पहले लंबित काम समेटें, फिर नई दिशा में कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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