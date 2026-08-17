मूलांक 4 राशिफल 17 अगस्त 2026: अधूरे काम और छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है परेशानी, आज रखें खास ध्यान
मूलांक 4 राशिफल 17 अगस्त 2026: जानिए अंक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पेंडिंग काम, वित्तीय लेन-देन और सेहत को लेकर बरतें सावधानी। पढ़ें 17 अगस्त का विस्तृत अंक राशिफल।
17 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 4 वाले जातकों के लिए अधूरे कामों पर ध्यान देने वाला रहेगा। राहु सोच को अलग दिशा देता है और जल्दी नतीजा पाने की इच्छा बढ़ा सकता है। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 की ऊर्जा काम में क्रम और जिम्मेदारी की याद दिला रही है। रुका हुआ फॉर्म, जवाब, बिल या जरूरी संदेश पूरा करने का समय निकालें। छोटी लापरवाही बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है। नई जानकारी या प्रस्ताव आकर्षक लगे, तो पहले उसकी सच्चाई जांच लें। घर के छोटे खर्चों को नजरअंदाज ना करें। सूची बनाकर काम निपटाएंगे तो मन हल्का रहेगा।
मूलांक 4 का लव राशिफल
रिश्तों में अधूरी बातों को अनुमान के भरोसे ना छोड़ें। पार्टनर को लग सकता है कि आप किसी चिंता में उलझे हैं, इसलिए साफ शब्दों में अपनी व्यस्तता बता दें। राहु कभी-कभी मन में शक या बेवजह तुलना ला सकता है। किसी पुराने विषय को उठाना हो, तो उसका हल भी साथ सोचें। परिवार में खर्च या जिम्मेदारी से जुड़ी चर्चा हो सकती है। अपनी बात रखते समय आरोप लगाने के बजाय जरूरत और सीमा स्पष्ट करें। छोटा सहयोग रिश्तों में भरोसा बढ़ा सकता है। सच्ची बातचीत से गलतफहमी दूर होगी और अपनापन बना रहेगा।
मूलांक 4 का करियर राशिफल
ऑफिस में लंबित काम, दस्तावेज और जरूरी जवाब आपकी प्राथमिकता होने चाहिए। काम की गुणवत्ता के साथ उसकी समयबद्धता भी देखी जा सकती है। राहु तकनीक और नए तरीके समझने में मदद करेगा, लेकिन बिना जांचे किसी नई प्रक्रिया को अपनाना ठीक नहीं होगा। ईमेल, फाइल या डाटा भेजने से पहले नाम और विवरण एक बार मिलाएं। बिजनेस करने वाले लोग पुराने ग्राहक, बकाया जानकारी और सेवा से जुड़ी कमी पर ध्यान दें। छात्र अधूरे अध्याय का रिवीजन करें और कठिन प्रश्नों को शिक्षक या साथी से समझें। अधूरे काम निपटाने से दिन संभलेगा।
मूलांक 4 का मनी राशिफल
वित्तीय मामलों में सतर्कता जरूरी रहेगी। घर के छोटे खर्चों को मामूली समझकर टालने से बजट गड़बड़ा सकता है। खरीदारी से पहले देखें कि वस्तु सच में जरूरी है या केवल आकर्षक लग रही है। राहु जल्दी लाभ के विचार दिखा सकता है, इसलिए किसी ऑफर, पेमेंट लिंक या लेन-देन की जानकारी अच्छी तरह जांच लें। बकाया भुगतान, रसीद और खाते की एंट्री पर नजर रखें। आय के अनुसार जरूरी खर्च तय करना बेहतर रहेगा। छोटी-छोटी सावधानियों से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी और अनावश्यक तनाव नहीं बढ़ेगा।
मूलांक 4 का हेल्थ राशिफल
कई अधूरे काम एक साथ याद आने पर बेचैनी महसूस हो सकती है। सुबह या शाम दस मिनट केवल लंबित कामों की सूची बनाने में दें। इससे दिमाग बार-बार एक ही बात पर नहीं अटकेगा। आंखों में थकान लगे तो कुछ देर दूर की वस्तु पर नजर टिकाएं और पलकें आराम से झपकाएं। बहुत मसालेदार या अनियमित नाश्ता पेट में असहजता बढ़ा सकता है। हल्का भोजन और थोड़ा आराम शरीर को संतुलित रखेगा। मन को शांत रखने से स्वास्थ्य भी बेहतर महसूस होगा।
आज का दिन अधूरे काम निपटाने और छोटी लापरवाही से बचने का है। सही ध्यान रखने से परेशानियां कम होंगी और दिन सहज बीतेगा। सूची बनाकर आगे बढ़ें तो राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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