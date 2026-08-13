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मूलांक 4 राशिफल 13 अगस्त 2026: राहु की वजह से इन चीजों में आज बढ़ेगी दिलचस्पी, पढ़ें अंक राशिफल

By Anita Baranwal
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Mulank 4 Ank Jyotish 13 August 2026: 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। जानें 13 अगस्त का दिन इस मूलांक के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?

Mulank 4 Rashifal
मूलांक 4 राशिफल

Mulank 4 Daily Horoscope 13 August 2026: घर और काम की जिम्मेदारियों के बीच मन किसी अलग और अपने काम की तरफ खिंच सकता है। 13 अगस्त 2026 में मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की दोहरी ऊर्जा आपको केवल रूटीन निभाने नहीं, बल्कि कुछ नया समझने और हाथ से करने की तरफ ले जा रही है। राहु का स्वभाव अलग सोच देता है, इसलिए बागवानी, पौधों की देखभाल, मिट्टी, बीज या खेती से जुड़ी जानकारी में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर पहले से कोई हॉबी अधूरी पड़ी है, तो उसे फिर से उठाना फायदेमंद रहेगा। दोस्त से बातचीत में भी कोई ऐसी बात निकल सकती है जो नया नजरिया दे। बस हर नई जानकारी को तुरंत अंतिम सच मानने के बजाय परखते चलें।

मूलांक 4 लव राशिफल

रिश्तों में इस समय दिखावे से ज्यादा सादगी काम करेगी। अगर मन थोड़ा अलग रहना चाहता है, तो सामने वाले को चुप्पी से उलझाने के बजाय साफ शब्दों में अपनी जरूरत बताना बेहतर रहेगा। परिवार के किसी सदस्य के साथ पौधे, घर की सजावट या खुली हवा में थोड़ा समय बिताने जैसी छोटी बात भी नजदीकी बढ़ा सकती है। राहु कभी कभी मन में दूरी या गलतफहमी बना देता है, इसलिए दोस्त से हुई किसी बात को बढ़ाकर घर में न लाएं। पार्टनर से व्यावहारिक बात करें। बहस के बजाय साझा काम चुनेंगे तो तालमेल ठीक रहेगा।

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मूलांक 4 करियर राशिफल

ऑफिस या पढ़ाई में आपका ध्यान ऐसी चीजों पर जा सकता है जिन्हें बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। तकनीक, सिस्टम, डेटा, रिसर्च, मशीन, प्रोसेस सुधार या फील्ड से जुड़ी जानकारी समझने में पकड़ बन सकती है। राहु का असर आपको नए तरीके खोजने की प्रेरणा देगा, इसलिए खेती, पर्यावरण, प्लांट साइंस, डिजाइन, टेक्निकल ट्रेनिंग या किसी प्रैक्टिकल हॉबी से जुड़ा सीखना आगे काम आ सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए जमीन से जुड़े काम, सप्लाई, उपकरण या ऑनलाइन जानकारी जुटाने का समय उपयोगी रह सकता है। पढ़ाई में केवल पढ़ लेने से बात पूरी नहीं होगी। नोट बनाकर और चीजों को हाथ से समझकर चलेंगे तो याददाश्त बेहतर रहेगी।

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मूलांक 4 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में मन किसी नए सामान, टूल या हॉबी पर खर्च करने को कह सकता है। ऐसा खर्च पूरी तरह गलत नहीं है, पर उपयोग और टिकाऊपन जरूर देखें। मूलांक 4 और भाग्यांक 4 का असर यह भी बताता है कि छोटी तकनीकी जानकारी बाद में पैसा बचा सकती है। घर, पौधों, मिट्टी, उपकरण या किसी सीखने वाले कोर्स पर खर्च करने से पहले तुलना कर लें। जल्दी लाभ दिखाने वाली बातों में फंसने से बचना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 4 हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा इस समय मन को खुली जगह की जरूरत हो सकती है। बंद माहौल में बैठे रहने से बेचैनी या चिडचिडापन बढ़ सकता है। कुछ देर मिट्टी, पौधों या धूप के बीच समय बिताना राहत दे सकता है। राहु के कारण सोच इधर उधर भागे तो हाथ से किया गया छोटा काम मन को स्थिर करेगा। पानी पीने की लय ठीक रखें और गर्दन कंधों को हल्का खींचकर ढीला करें।

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर टेक्निकल राय न बनाएं। दोस्त की बात को घर की सच्चाई मानकर प्रतिक्रिया न दें। जल्दी फायदा दिखाने वाले ऑफर में अतिरिक्त जांच करें।

आज की सलाह: हाथ से कुछ रचनात्मक करें, मन खुद साफ होने लगेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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