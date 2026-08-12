मूलांक 4 राशिफल 12 अगस्त 2026: राहु आज ऐसे बढ़ाएंगे आपकी उलझन, इन चीजों को लेकर रहें सतर्क
4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। जानें इस मूलांक के लिए 12 अगस्त का दिन कैसा होने वाला है? जानें राहु आज इस मूलांक के लोगों को किस तरह से प्रभावित करने वाला है?
Mulank 4 Horoscope Today: राहु का असर आपके भीतर अलग ढंग से सोचने और तुरंत नतीजा पाने की चाह बढ़ा सकता है, लेकिन यही बात इस समय उलझन भी दे सकती है। कुछ काम अटकते दिखें तो उन्हें अपनी कमी मानकर दिल पर न लें। 12 अगस्त 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 3 दिन की ऊर्जा को बात, सलाह और समझ के रास्ते से चलाना चाहते हैं। इसलिए जोर लगाने से ज्यादा फायदा सही शब्द, सही समय और सही क्रम से होगा। अगर कोई प्लान बार बार बदल रहा है, तो उसे रोककर दोबारा देखना बेहतर रहेगा। राहु तकनीक और शॉर्टकट की तरफ खींचता है, पर हर तेज रास्ता सही नहीं होता। छोटी सूची बनाकर काम करें। जो जरूरी है, वही पहले निपटाएं।
मूलांक 4 लव राशिफल
करीबी रिश्तों में इस समय हल्की खिंचाव की स्थिति बन सकती है। सामने वाला आपकी चुप्पी को दूरी समझ सकता है और आप उनकी बात को टालने जैसा मान सकते हैं। राहु कभी कभी भ्रम बढ़ाता है, इसलिए अधूरी बात पर मन में कहानी न बनाएं। दिन की 3 वाली ऊर्जा साफ बातचीत से राहत दे सकती है। अगर कोई बात खटक रही है, तो एक ही बार में फैसला सुनाने के बजाय उदाहरण देकर समझाएं। परिवार में भी तुलना करने से बचें। नरमी से कही गई सच्ची बात ज्यादा असर करेगी।
मूलांक 4 करियर राशिफल
कामकाज में रुकावट या बदलाव से मन चिढ़ सकता है। ऐसे समय में जोर लगाकर सब कुछ एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश थकाएगी। राहु नई तकनीक, अलग तरीका और त्वरित रिजल्ट की चाह देता है, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया सुधारना ज्यादा जरूरी रहेगा। ऑफिस में फाइल, डेटा, मेल या टाइमलाइन दोबारा जांच लें। स्टूडेंट्स खासकर बच्चों की पढ़ाई में दबाव डालने के बजाय छोटा रूटीन बनाएं। एक घंटे में सब करवाने से बेहतर है कि विषय बांटकर पढ़ाया जाए। 12 अगस्त 2026 का 3 और 3 समझाने, लिखने और दोहराने में मदद करेगा। मीटिंग में कम बोलकर ठोस बोलें। इससे आपकी बात हल्की नहीं पड़ेगी।
मूलांक 4 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में जल्दी फायदा दिखाने वाली बातों से थोड़ा फासला रखना बेहतर रहेगा। राहु का प्रभाव ऑफर, ऐप, ऑनलाइन डील या शॉर्टकट कमाई की तरफ खींच सकता है। मगर इस समय कागज, शर्त और समय सीमा ध्यान से देखना जरूरी है। रुका हुआ पैसा तुरंत मिले, ऐसी उम्मीद बांधकर खर्च तय न करें। जो भुगतान जरूरी हैं, उन्हें सूची में ऊपर रखें। बाकी चीजों को दो दिन टालना नुकसान नहीं करेगा।
मूलांक 4 हेल्थ राशिफल
मन पर दबाव हो तो शरीर में बेचैनी, सिर भारी लगना या ध्यान बार बार भटकना महसूस हो सकता है। ऐसे में खाली बैठने से उलझन बढ़ सकती है। पांच पांच मिनट के छोटे ब्रेक लेकर एक साधारण काम करें, जैसे दराज ठीक करना या कॉपी कवर लगाना। इससे राहु की बिखरी ऊर्जा थोड़ी स्थिर होगी। मीठी चीज या बहुत ज्यादा चाय के सहारे मूड संभालने की आदत न बढ़ाएं।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर प्रतिक्रिया न दें। बच्चों की पढ़ाई में तुलना से बात बिगड़ सकती है। टेक्निकल गलती को लापरवाही मानकर खुद को दोष न दें।
आज की सलाह: अटके काम पर जोर नहीं, तरीका बदलकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र