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मूलांक 4: 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का कैसा रहेगा 29 जुलाई का दिन?

By Anita Baranwal
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Mulank 4 Prediction 29 July 2026: आज किसी उलझे मामले में आपका सीधा और मजबूत रवैया उपयोगी रहेगा, पर भ्रम वाली बातों को पहले साफ कर लें।

Aaj ka mulank 4 Ank rashifal 29 July 2026
आज का मूलांक 4 अंक राशिफल 29 जुलाई 2026

Aaj ka mulank 4 Ank rashifal 29 July 2026: थोड़ी सी चूक भी काम को उलझा सकती है, इसलिए शुरुआत में ही दिशा साफ रखें। 29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 आपके व्यवहार को नरम बना रहा है, जबकि भाग्यांक 1 भीतर से आगे बढ़कर कमान संभालने की प्रेरणा दे रहा है। अंक 4 और राहु का असर आपको अलग ढंग से सोचने, तेजी से प्रतिक्रिया देने और अचानक फैसला लेने की तरफ ले जा सकता है। अच्छी बात यह है कि आपकी ऊर्जा ठीक रहेगी और लोग आपकी बात सुनेंगे। बस हर चीज को अकेले संभालने की आदत थोड़ी ढीली करें। मिलकर किया गया काम बेहतर नतीजे दे सकता है। किसी उलझे मामले में आपका सीधा और मजबूत रवैया उपयोगी रहेगा, पर भ्रम वाली बातों को पहले साफ कर लें।

मूलांक 4 का लव राशिफल

रिश्तों में आपकी मौजूदगी मजबूत रहेगी। आप बात को घुमाने के बजाय साफ कहना चाहेंगे, जो कई बार ठीक भी रहेगा। फिर भी राहु के कारण सामने वाले के इरादे को लेकर मन में एक पल को शक उठ सकता है। उसे सच मानने से पहले बात समझ लें। प्रेम संबंध में पार्टनर को निर्देश देने के बजाय साथ लेकर चलेंगे तो तालमेल बढ़ेगा। परिवार में किसी छोटे सदस्य की बात, खासकर पढ़ाई या दिनचर्या को लेकर, बहुत कड़ा रुख लेने की जरूरत नहीं है। नरमी और स्पष्टता साथ रखें।

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मूलांक 4 का करियर राशिफल

कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रह सकती है और रुका हुआ काम आगे बढ़ाने का मन बनेगा। राहु तकनीक, सिस्टम और अलग सोच से जुड़ा है, इसलिए ऑफिस में कोई नया तरीका, टूल या प्लान आपके काम आ सकता है। टीमवर्क इस समय खास फायदा देगा। सब कुछ खुद करने के बजाय जिम्मेदारी बांटें। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा मामला हो तो केवल डांट से बात नहीं बनेगी। उनके पढ़ने के तरीके को समझना भी जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए यह दिन फोकस जुटाने का है। मूलांक 2 सहयोग देता है और भाग्यांक 1 पहल करवाता है, इसलिए ग्रुप स्टडी, प्रोजेक्ट या मीटिंग में आपकी बात असर छोड़ सकती है।

मूलांक 4 का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में तेज नतीजे की चाह बढ़ सकती है। यही राहु की वह चाल है जहां जल्दी लाभ अच्छा लगता है, पर तस्वीर पूरी नहीं दिखती। आय सामान्य से बेहतर रखने के लिए छोटे फैसले सोच समझकर लें। किसी टेक्निकल चीज, ऑनलाइन सर्विस या नए खर्च को लेते समय शर्तें पढ़ना बेहतर रहेगा। साझा काम से लाभ की संभावना बन सकती है, लेकिन हिसाब साफ रखें। किसी और के भरोसे रकम अटकाने से बचें।

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मूलांक 4 का स्वास्थ्य राशिफल

शरीर में ताकत रहेगी, लेकिन दिमाग एक साथ कई दिशाओं में भाग सकता है। इससे चिड़चिड़ापन या माथे पर भारीपन महसूस हो सकता है। काम के बीच दो तीन बार रुककर गहरी सांस लें। गर्दन और कंधों को हल्का घुमाना भी राहत देगा। बहुत तेज आवाज, लगातार बहस या बिखरा माहौल आपको जल्दी थका सकता है। अपने आसपास थोड़ी व्यवस्थित जगह बनाए रखें।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: अधूरी बात सुनकर सख्त प्रतिक्रिया न दें। बच्चों की पढ़ाई को केवल दबाव से न चलाएं। जल्दी फायदा दिखे तो भी कागज और नियम जांच लें।

आज की सलाह: ताकत को सही दिशा दें, तभी मेहनत सही फल देगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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