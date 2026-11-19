मूलांक 4 राशिफल 19 नवंबर: राहु की अलग सोच आएगी काम, निवेश में किस्मत के भरोसे ना लगाएं पैसा
बिजनेस में जांचे हुए प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए दिन अनुकूल है। पेशेवर बढ़त के लिए अपनी क्षमता दिखाएं, पर उपलब्ध तैयारी से बड़ा वादा न करें।
राहु की अलग सोच आपके काम आएगी और किस्मत का साथ मिलने से दिन अनुकूल रहेगा। आपके पास जो तैयारी और साधन हैं, उन्हें इस्तेमाल करने का वक्त है। 19 नवंबर 2026 का मूलांक 1 आपके अंक 4 के लिए तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 4 से सीधा मेल आपकी पहल को सहारा देता है। किसी काम की शुरुआत को लेकर मन में भरोसा रहेगा। अपनी योजना आगे रखने के लिए यह अच्छा दिन है। राहु से जुड़ी जल्दी लाभ पाने की चाह पर नजर रखें। अनुकूलता का अर्थ हर दांव सही होना नहीं है। जहां जानकारी साफ है और जोखिम संभालने लायक है, वहां कदम बढ़ाएं।
लव राशिफल
रिश्तों में अपनी ओर से पहल करने का भरोसा रहेगा। मन की कोई अच्छी बात कहने के लिए दिन अनुकूल है। पार्टनर के साथ रोजमर्रा की जिम्मेदारी को थोड़ा अलग ढंग से निभाने का सुझाव रखें। राहु की नई सोच यहां उपयोगी होगी, लेकिन बात इतनी साफ हो कि उसका दूसरा अर्थ न निकले। परिवार में किसी साझा योजना पर अपनी पसंद बताएं और दूसरों की सुविधा भी पूछें। हर प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में उलझेंगे तो सहज पल हाथ से निकल जाएगा।
करियर राशिफल
काम में अपनी तैयारी सामने लाने के लिए दिन अच्छा है। राहु से जुड़ी तकनीकी समझ और अलग नजरिया किसी पुराने तरीके को सुधारने में उपयोगी होंगे। ऑफिस में काम की डेडलाइन सामने हो तो पहले तय करें कि कौन सा हिस्सा सौंपने के लिए तैयार है। पूरी योजना को आखिरी चमक देने में उसे रोके न रखें। पढ़ाई में सीखी हुई बात का अभ्यास शुरू करें।
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आर्थिक राशिफल
आर्थिक अवसरों को परखने के लिहाज से दिन अनुकूल है। उपलब्ध साधनों का समझदारी से उपयोग लाभ की संभावना को सहारा दे सकता है। राहु की जल्दी कमाई की चाह किसी आकर्षक पेशकश को जरूरत से ज्यादा अच्छा दिखा सकती है। आय बढ़ाने का प्रस्ताव मिले तो उसके खर्च और अपनी जिम्मेदारी समझें। निवेश में केवल किस्मत के भरोसे रकम न लगाएं। लेनदेन की तय शर्तें स्पष्ट होने पर ही सहमति दें।
हेल्थ राशिफल
अनुकूल दिन का उत्साह अपनी क्षमता इस्तेमाल करने की प्रेरणा देगा। फिर भी हर खाली पल को काम से भरने का दबाव न लें। राहु की तेज और नई सोच में एक साथ कई गतिविधियां शुरू करने की चाह रहेगी। दिनचर्या में काम समाप्त करने का पड़ाव तय करें। उसके बाद कुछ देर किसी शांत, परिचित काम में लगाएं।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: जल्दी लाभ का आकर्षण शर्तें धुंधली न करे। अनुकूल दिन मानकर तैयारी से बड़ा वादा न करें। आखिरी सुधार के फेर में तैयार काम न रोकें।
आज की सलाह: अपनी तैयार योजना को जांचकर आगे बढ़ाने की पहल करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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