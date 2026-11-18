मूलांक 4 राशिफल 18 नवंबर 2026: राहु के चलते खुद की क्षमता पर होगा शक
मूलांक 4 वाले लोग आज के दिन अनुमान लगाने से पहले पूछ लें कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तालमेल बनाने में आपकी जरूरतों की भी जगह है।
काम या घर की जिम्मेदारियों का हिसाब लगाते हुए अपनी कमियों पर जरूरत से ज्यादा सख्त न हों। अपने जीवन को थोड़ा ठहरकर देखें और पहचानें कि आप खुद को कहां रोक रहे हैं। तारीख के मूलांक 9 से अंक 4 का तटस्थ संबंध है और भाग्यांक 3 है, इसलिए इसे बड़ी कामयाबी या रुकावट का संकेत न मानें। अंक 4 के स्वामी राहु की अलग सोच नई राह देखने में मददगार है, लेकिन उससे जुड़ा भ्रम अपनी क्षमता पर शक भी बढ़ाता है। कोई कोशिश अधूरी रह गई हो तो उसका कारण समझें। खुद को नाकाबिल कहने से अगला कदम धुंधला होगा। अपनी मौजूदा स्थिति स्वीकार करें और वहीं से आगे की एक छोटी योजना बनाएं।
मूलांक 4 लव राशिफल
रिश्तों का जायजा लेते समय हर परेशानी का दोष अपने हिस्से में न रखें। शाम की चाय पर बातचीत हो तो बताएं कि अपनी किस आदत को आप बदलना चाहते हैं। साथ ही देखें कि कहीं आप अपनी जरूरत कहने से खुद को रोक तो नहीं रहे। राहु से जुड़ा भ्रम दूसरे की चुप्पी को अपनी कमी समझने की ओर ले जाता है।
मूलांक 4 करियर राशिफल
पढ़ाई या काम में अपनी प्रगति परखने के लिए केवल कमियों की सूची न बनाएं। जो सीखा है और जो काम पूरा किया है, उसे भी दर्ज करें। फिर देखें कि अगला प्रयास किस सोच के कारण अटका हुआ है। कहीं पूरी तैयारी होने का इंतजार ही आपको शुरुआत से रोक तो नहीं रहा। राहु की अलग सोच को काम में लाएं और किसी कठिन काम को छोटे हिस्सों में बांटें। तकनीक सीखनी हो तो एक उपयोग तय करके अभ्यास करें। पूरे करियर का फैसला करने का दबाव भारी लगे तो फिलहाल अगला ठोस कदम चुनें।
मूलांक 4 आर्थिक राशिफल
पैसों का हिसाब देखते हुए पुरानी चूक को अपनी स्थायी पहचान न बनाएं। यह समझें कि किस आदत से आपकी योजना बार बार रुकती है। राहु से जुड़ी जल्दी लाभ की चाह नुकसान की भरपाई तुरंत करने का दबाव बना सकती है। ऐसे दबाव में कोई आर्थिक कदम न उठाएं। आय और तय खर्च लिखकर देखें कि फिलहाल कितनी गुंजाइश है। अपनी स्थिति के हिसाब से छोटी बचत का लक्ष्य तय करना अगला व्यावहारिक कदम होगा।
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मूलांक 4 हेल्थ राशिफल
अपनी दिनचर्या को लेकर लगातार खुद को कोसना थकाने वाला होगा। राहु से जुड़ी उलझन को समझने के लिए कागज पर लिखें कि आप खुद से कितनी उम्मीद रख रहे हैं। उनमें से फिलहाल निभाई जा सकने वाली एक आदत चुनें। आराम के लिए तय किया छोटा विराम भी उस योजना का हिस्सा रखें। किसी दिन क्रम टूटे तो खुद को सजा देने जैसा कठोर नियम न बनाएं।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: हर अधूरे काम को अपनी नाकाबिलियत न मानें। पूरी तैयारी का इंतजार शुरुआत रोक सकता है। पुरानी आर्थिक चूक सुधारने के दबाव में नया दांव न लगाएं।
आज की सलाह: खुद को रोकने वाली एक आदत पहचानकर अगला कदम तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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