मूलांक 4 राशिफल 21 अक्टूबर: पैसों के मामले में आज ना करें ये गलती, राहु से होगा भ्रम
मूलांक 4 वालों को आज राहु कई बार भ्रम की स्थिति में डाल सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं होने देना है। जानें पैसों के मामले में आज किस गलती को करने से बचना है? पढ़ें 21 अक्टूबर का अंक राशिफल।
ऑफिस की फाइल हो या घर का कोई अटका काम, बार बार बैठने के बाद भी बात पूरी होती नहीं दिखे तो खुद पर ज्यादा सख्ती न करें। 21 अक्टूबर 2026 का मूलांक 3 दिमाग को कई दिशाओं में खींच सकता है और भाग्यांक 5 बीच बीच में नया मोड़ दे सकता है। ऐसे में अंक 4 के लोग, जो चीजों को पकड़कर पूरा करना चाहते हैं, थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस कर सकते हैं। राहु का असर अलग सोच देता है, पर साथ में भ्रम और जल्दी नतीजा पाने की चाह भी बढ़ाता है। इसलिए हर काम एक ही बार में निपटाने की जगह उसे हिस्सों में बांटें। थोड़ा रुककर फिर लौटेंगे तो बात ज्यादा साफ दिख सकती है।
लव राशिफल
दोस्त से बातचीत में कोई छोटी बात मन में अटक सकती है। सामने वाले का जवाब ठंडा लगे या देर से आए तो अपने मन से कहानी न बना लें। राहु कई बार आधी जानकारी से पूरा निष्कर्ष बनवा देता है। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से तालमेल ढीला लगे तो सीधी बात करें, पर पूछताछ वाले अंदाज में नहीं। 3 और 5 की दिन ऊर्जा बातचीत तो बढ़ाएगी, पर शब्द इधर उधर भी जा सकते हैं। नरमी रखेंगे तो गलतफहमी कम होगी। रिश्तों में थोड़ी जगह देना भी जरूरी है।
करियर राशिफल
काम की लिस्ट लंबी दिखे और एक टास्क से दूसरे टास्क पर कूदने का मन करे तो पहले प्राथमिकता तय करें। अंक 4 के लोगों में सिस्टम बनाने की क्षमता होती है, लेकिन राहु के कारण बीच में नई चीज अधिक जरूरी लगने लगती है। यही वजह है कि पेंडिंग काम खिंच सकता है। 21 अक्टूबर की 3 और 5 वाली चाल मीटिंग, मैसेज, कॉल और अचानक बदलाव बढ़ा सकती है। स्टूडेंट्स को भी पढ़ते समय विषय बदलने का मन हो सकता है। बेहतर रहेगा कि 25 से 30 मिनट के छोटे स्लॉट बनाकर काम करें। बिजनेस में टेक्निकल काम, ऑनलाइन अपडेट या कागजी मिलान दोबारा जांचने से फायदा हो सकता है।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में जल्दी फायदा दिखाने वाली बात आकर्षित कर सकती है, खासकर जब कोई दोस्त नई जानकारी दे। राहु ऐसे समय शॉर्टकट अच्छा दिखाता है, पर हर चमकती चीज उपयोगी नहीं होती। छोटे छोटे भुगतान, सब्सक्रिप्शन, फीस या घर के जरूरी खर्च का हिसाब मिलाकर देखें। कोई रकम अटकी हो तो पहले स्थिति साफ समझें, फिर अगला कदम लें। दिन की तेज ऊर्जा में बिना जांच के हां कहना ठीक नहीं रहेगा।
हेल्थ राशिफल
लगातार अटके काम का असर सिर और आंखों की थकान में दिख सकता है। अगर ध्यान टिक नहीं रहा तो कुर्सी से उठकर पांच मिनट धीमे कदमों से चल लें। राहु प्रधान लोगों को बंद माहौल में भारीपन जल्दी महसूस होता है। थोड़ा खुला हवा वाला समय मदद करेगा। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी से राहत कम और बेचैनी ज्यादा हो सकती है। शरीर को रीसेट करने के लिए छोटा ब्रेक आपके लिए उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर दोस्त की बात को अंतिम सच न मानें। एक साथ कई काम पकड़ने से मुख्य काम और खिंच सकता है। जल्दी लाभ के लालच में ऑनलाइन फैसला न लें।
आज की सलाह: रुककर काम बांटें, फिर उसी क्रम में आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र