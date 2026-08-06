मूलांक 4 राशिफल 6 अगस्त: राहु के कारण आपकी सोच चलती है अलग, बेवजह खड़ी करता है शंका भी
Mulank 4 Aaj ka ank rashifal 6 August 2026: आज मूलांक 4 वालों के लिए काम की डेडलाइन सामने हो तो आपका दिमाग एक साथ कई रास्ते सोच सकता है। पढ़ें विस्तृत भविष्यफल।
Number 4 Numerology Horoscope Today 6 August 2026: घर या ऑफिस की जगह में बदलाव की जरूरत आप काफी समय से महसूस कर रहे थे। अब उसे टालने के बजाय थोड़ा हाथ लगाना फायदेमंद रह सकता है। टेबल की सेटिंग बदलना, फाइलें ठीक करना, छोटा सा सजावटी बदलाव या पसंद का संगीत सुनना मन को खुलापन देगा। राहु के कारण आपकी सोच अलग चलती है, इसलिए आप वही देख लेते हैं जो दूसरों की नजर से छूट जाता है। 6 अगस्त 2026 को मूलांक 6 और भाग्यांक 6 का असर माहौल को सुंदर, संतुलित और आरामदेह बनाने की तरफ ले जा रहा है। इसी वजह से मन हल्का करने वाले कामों में राहत मिलेगी। बस किसी एक विचार में इतना न उलझें कि बाकी जरूरी काम पीछे रह जाएं।
आज मूलांक 4 का प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में इस समय ज्यादा भाषण नहीं, छोटा सा अच्छा व्यवहार असर दिखाएगा। घर में किसी अपने के साथ बैठकर चाय, हल्की बात या साथ में संगीत सुनना दूरी कम कर सकता है। राहु कभी कभी मन में बेवजह शंका भी खड़ी करता है, इसलिए सामने वाले की चुप्पी को गलत मतलब न दें। दिन की 6 वाली ऊर्जा स्नेह और सौम्यता बढ़ा रही है। इसलिए अपनी बात साफ रखें, पर ठंडे लहजे में। पार्टनर से उम्मीदें रखने से पहले उनका पक्ष भी समझें।
आज मूलांक 4 का शिक्षा और करियर
काम की डेडलाइन सामने हो तो आपका दिमाग एक साथ कई रास्ते सोच सकता है। यही राहु की ताकत भी है और उलझन भी। किसी प्रोजेक्ट, रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन में नया तरीका सूझेगा, पर पहले यह देखें कि उससे समय बचेगा या बढ़ेगा। ऑफिस में सेटअप, फाइलिंग या डिजिटल काम को व्यवस्थित करने से गति आएगी। बीच में 6 का दोहरा असर सहयोग और प्रस्तुति दोनों को मजबूत कर रहा है, इसलिए टीम के साथ तालमेल बनाकर चलें। पढ़ाई करने वालों के लिए बैकग्राउंड में हल्का संगीत ध्यान टिकाने में मदद कर सकता है, लेकिन केवल उतना ही जो फोकस न तोड़े। बिजनेस में जगह की साज सज्जा या डिस्प्ले सुधारने का विचार उपयोगी रह सकता है।
आज मूलांक 4 का धन और वित्त
पैसे के मामले में छोटे सुधार वाले खर्च सामने आ सकते हैं। जैसे ऑफिस की जरूरी चीज, घर के लिए सादा डेकोर या काम आसान करने वाला कोई सामान। ऐसा खर्च पूरी तरह गलत नहीं है, अगर उसका उपयोग साफ दिख रहा हो। राहु जल्दी फायदा दिखाकर मन बदल सकता है, इसलिए सिर्फ ट्रेंड देखकर खरीदारी न करें। लेन देन में लिखित बात रखें। अगर किसी चीज की कीमत जरूरत से ज्यादा लग रही है, तो एक बार तुलना कर लेना बेहतर रहेगा।
आज मूलांक 4 का स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग ज्यादा दौड़े तो शरीर में बेचैनी, गर्दन जकड़न या ध्यान टूटने जैसी स्थिति बन सकती है। अपने आसपास का माहौल थोड़ा साफ और सधा हुआ रखें। इससे मन भी टिकेगा. पसंद का धीमा संगीत कुछ देर सुनना राहत दे सकता है। बहुत तेज आवाज, बिखरा हुआ डेस्क या लगातार बदलते काम आपकी ऊर्जा खींच सकते हैं। एक काम पूरा करके ही दूसरा उठाएं।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: डेडलाइन के बीच नया आइडिया जोड़कर काम न बिगाड़ें। दिखावे के लिए डेकोर पर जरूरत से ज्यादा पैसा न लगाएं। किसी की चुप्पी को तुरंत नाराजगी न मानें।
आज की सलाह: जगह और सोच दोनों सहेजेंगे तो काम बेहतर निकलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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