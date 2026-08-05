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मूलांक 4 राशिफल 5 अगस्त: राहु दे सकता है जल्दी लाभ का लालच, खींच सकता है शॉर्टकट की ओर

By Anita Baranwal
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Mulank 4 Aaj ka ank rashifal 5 August 2026: मूलांक 4 वालों का घर में बच्चों की पढ़ाई, टाइम टेबल या किसी जरूरी तैयारी को लेकर भी आपका ध्यान अचानक वहीं जा सकता है।

Mulank 4 Aaj ka ank rashifal 5 August 2026:
मूलांक 4 आज का अंक राशिफल 5 अगस्त 2026

Number 4 Numerology Horoscope Today 5 August 2026: छोटी दिक्कत को हल्का समझकर टालना इस बार ठीक नहीं रहेगा। अंक 4 पर राहु का असर कई बार बात को या तो जरूरत से ज्यादा बड़ा दिखाता है, या फिर जरूरी संकेत को भी नजरअंदाज करा देता है। 5 अगस्त 2026 में मूलांक 5 और भाग्यांक 5 की तेज और बदलती ऊर्जा मन को इधर उधर भटका सकती है, इसलिए अपने शरीर, कागज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर साफ नजर रखें। किसी बात में कन्फ्यूजन हो तो अनुमान के बजाय पक्का पता करें। घर में बच्चों की पढ़ाई, टाइम टेबल या किसी जरूरी तैयारी को लेकर भी आपका ध्यान अचानक वहीं जा सकता है। धीरे और व्यवस्थित तरीके से चलेंगे तो उलझन कम होगी।

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मूलांक 4 वालों का प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में एक बात याद रखें, सामने वाला आपकी चिंता समझना चाहता है, आपकी बेचैनी नहीं। राहु के कारण मन में शंका जल्दी उठ सकती है और छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। अगर साथी, घर के सदस्य या बच्चे किसी बात पर ढीले दिखें, तो पहले नरमी से पूछें कि असल परेशानी क्या है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर टोका टोकी बढ़ाने के बजाय साथ बैठकर छोटा प्लान बनाना बेहतर रहेगा। प्यार जताने का तरीका इस दिन नियंत्रण नहीं, सहयोग होना चाहिए। इससे दूरी बनने के बजाय भरोसा बढ़ेगा।

मूलांक 4 वालों की शिक्षा और करियर

कामकाज में अनदेखी की गुंजाइश कम है। राहु तकनीक, शॉर्टकट और तेज नतीजों की ओर खींचता है, लेकिन इस दिन हर तेज रास्ता सही हो, यह जरूरी नहीं। ऑफिस में मेल, डाटा, फाइल या मीटिंग के पॉइंट दोबारा मिलाना ठीक रहेगा। पढ़ाई करने वालों के लिए खास बात यह है कि बच्चों की पढ़ाई हो या आपकी अपनी तैयारी, अधूरा रिवीजन बाद में दबाव बढ़ा सकता है। 5 की दोहरी ऊर्जा के कारण बीच में नए काम और मैसेज ध्यान तोड़ सकते हैं। इसलिए एक समय में एक काम लें। जो विषय या टास्क लंबे समय से टल रहा है, उसे शुरू करना ही आधी जीत होगी।

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मूलांक 4 वालों का धन और वित्त

पैसों के मामले में छोटी रकम, छोटे चार्ज या छोटे वादे ही बाद में बड़ा फर्क बना सकते हैं। राहु जल्दी लाभ का लालच देता है, इसलिए किसी ऑफर, ऐप, फीस या ऑनलाइन लेनदेन में पूरी जानकारी देखना जरूरी रहेगा। घर के खर्च में बच्चों की पढ़ाई, क्लास, किताब या जरूरी सामान पर खर्च सामने आ सकता है। यह खर्च सोच समझकर किया जाए तो उपयोगी रहेगा। किसी भी बात को सिर्फ सुनकर मान लेने के बजाय लिखित या स्क्रीन पर साफ देख लें। इससे बाद की उलझन घटेगी।

मूलांक 4 वालों का स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर का कोई संकेत कई दिनों से आ रहा हो तो उसे अब और न टालें। हल्की तकलीफ बढ़ने की संभावना है, इसलिए जरूरत लगे तो मेडिकल प्रैक्टिशनर से जल्दी सलाह लें। राहु के असर में लोग खुद ही अंदाजा लगाकर चलते रहते हैं, पर इस बार जांच कर लेना बेहतर रहेगा। पानी, दवा, आराम और दिनचर्या को ढंग से रखें। अपनी परेशानी छिपाकर काम करते रहना ठीक नहीं।

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शुभ अंक: 5

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: शरीर के संकेत को टालें नहीं। बच्चों की पढ़ाई में केवल दबाव न बनाएं। आधी जानकारी पर कोई डिजिटल मंजूरी न दें।

आज की सलाह: जरूरी बातों की जांच करें और अपनी तकलीफ तुरंत दिखाएं।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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