मूलांक 4 अंकराशि 31 जुलाई: पैसों के मामले में रखें सावधानी, राहु बना सकते हैं ऐसी स्थिति
4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है जिसका स्वामी राहु है। जानिए मूलांक 4 वालों को 31 जुलाई के दिन किन-किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है?
Mulank 4 Aaj Ka Rashifal Today Horoscope 31 July 2026: किसी ऐप, वेबसाइट या रोजमर्रा के छोटे काम में जब बाकी लोग एक ही रास्ता चुनें, तब आपका मन कुछ अलग तरीका खोजने में लग सकता है। यही आपकी खासियत भी है। राहु के असर से अंक 4 वाले लोग सामान्य बात में भी नया एंगल देख लेते हैं। 31 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 4 होने से आपकी पकड़ तेज रहेगी, लेकिन भाग्यांक 3 यह भी कह रहा है कि सिर्फ अलग होना काफी नहीं, बात समझाकर रखना भी जरूरी है। लोगों में दिलचस्पी बनी रहेगी और बोरियत दूर रहेगी। फिर भी हर चमकती चीज उपयोगी हो, यह जरूरी नहीं। नए विचार अच्छे हैं, बस उन्हें काम की जमीन पर परखते चलें।
मूलांक 4 लव राशिफल
रिश्तों में आपका हल्का और खुले मन वाला रवैया काम आएगा। किसी अपने की अलग पसंद या सोच आपको इस बार खटकने के बजाय दिलचस्प लग सकती है। राहु आपको बंधे ढांचे से बाहर देखने की आदत देता है, इसलिए प्रेम संबंध में भी एक ही ढर्रे की जगह कुछ नया अपनाने की इच्छा रहेगी। ध्यान बस इतना रखें कि मजाक और दूरी के बीच की रेखा न टूटे। परिवार में किसी सदस्य की अनोखी बात को तुरंत अजीब कहने के बजाय पहले सुन लें। इससे गलतफहमी कम होगी और अपनापन बना रहेगा।
मूलांक 4 करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपका मन पुराने तरीके से जल्दी ऊब सकता है। यह बेचैनी खराब नहीं है, अगर आप उसे सही दिशा दें। राहु तकनीक, नए टूल और तेज नतीजे की चाह बढ़ाता है। इसलिए किसी सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन, रिसर्च या नए प्रोसेस में आपकी रुचि बढ़ सकती है। 31 जुलाई 2026 का मूलांक 4 आपको सिस्टम से जोड़ रहा है, जबकि भाग्यांक 3 साफ बोलने और समझाने का साथ देगा। ऐसे में अलग आइडिया तभी असर करेगा जब आप उसे आसान भाषा में रखें। पढ़ाई में शॉर्टकट से ज्यादा स्मार्ट प्लान बेहतर रहेगा। काम की जगह दिखावे से ज्यादा उपयोगिता पर ध्यान दें।
मूलांक 4 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में कुछ चीजें आकर्षक दिख सकती हैं, खासकर जहां तुरंत लाभ या आसान सुविधा का वादा हो। यहीं थोड़ी सावधानी जरूरी है। ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और पेमेंट स्टेटस दोबारा देख लें। राहु कभी कभी भ्रम बनाता है, इसलिए एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार छूने से उलझन बढ़ सकती है। आय का प्रवाह सामान्य रह सकता है, पर छोटी तकनीकी चूक झुंझलाहट दे सकती है। सुविधा अच्छी है, पर हिसाब साफ होना उससे भी ज्यादा जरूरी रहेगा।
मूलांक 4 स्वास्थ्य राशिफल
मन तेज चले तो शरीर को भी ठहराव चाहिए। लगातार नई चीजों में दिलचस्पी रहने से ध्यान कई तरफ बंट सकता है। इससे आंखों में भारीपन या सिर में हल्की चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है। काम के बीच दो मिनट आंखें बंद करके बैठना उपयोगी रहेगा। पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। बहुत देर तक एक ही जगह बैठे हों तो उठकर कुछ कदम चल लें। इससे दिमाग की भागदौड़ थोड़ी संतुलित होगी।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: ऑनलाइन पेमेंट में नाम मिलाए बिना आगे न बढ़ें। चमकदार ऑफर को तुरंत सही न मानें। आधी सुनी बात पर अपनी राय फाइनल न करें।
आज की सलाह: नया रास्ता चुनें, पर हिसाब और पुष्टि साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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