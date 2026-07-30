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मूलांक 4 अंकराशि 30 जुलाई: राहु के चलते आज दिखेगा ये बदलाव, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
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Mulank 4 Ank rashifal 30 July 2026: 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इन लोगों का स्वामी ग्रह राहु है। जानिए मूलांक 4 वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा?  

Aaj ka mulank 4 Ank rashifal 30 July 2026
आज का मूलांक 4 अंक राशिफल 30 जुलाई 2026

Mulank 4 Aaj ka ank rashifal 30 July 2026: मन बार बार अपनी ही दुनिया में जाने को कह सकता है। आसपास की भागदौड़, लोगों की मांगें और रोज की बातें इस समय थोड़ी फीकी लग सकती हैं। अंक 4 पर राहु का असर आपको अलग ढंग से सोचने वाला बनाता है, इसलिए कल्पना बढ़ना स्वाभाविक है। बस इतना ध्यान रखें कि सोच और सच के बीच की दूरी बहुत न बढ़े। 30 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 3 रचनात्मकता जगा रहा है, जबकि भाग्यांक 2 भीतर की संवेदनशीलता बढ़ा रहा है। ऐसे में आप कम बोलकर ज्यादा महसूस करेंगे। अगर माहौल भारी लगे, तो थोड़ी देर अकेले बैठकर अपने प्लान कागज पर उतारें। इससे मन भटकेगा नहीं और दिशा भी साफ रहेगी।

मूलांक 4 लव राशिफल

रिश्तों में इस समय आपका मन पूरी तरह खुलने के बजाय थोड़ा पीछे हट सकता है। सामने वाला इसे दूरी समझे, ऐसी संभावना है। राहु आपको भीतर की बात छिपाकर रखने की आदत देता है, लेकिन हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। पार्टनर से बहुत लंबी बहस करने की जरूरत नहीं है। दो साफ वाक्य काफी रहेंगे। परिवार में भी कोई आपकी तंद्रा जैसी हालत को उदासी मान सकता है। इसलिए हल्की बातचीत बनाए रखें। अविवाहित लोग किसी नए आकर्षण को लेकर मन में कहानी जल्दी न बना लें। पहले व्यक्ति को समझें, फिर उम्मीद रखें।

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मूलांक 4 करियर राशिफल

कामकाज में आपका दिमाग नए आइडिया पकड़ सकता है, लेकिन उन्हें जमीन पर लाना भी जरूरी रहेगा। राहु तकनीक, नए तरीके और शॉर्टकट की तरफ खींचता है। इसलिए ऑफिस, फ्रीलांस काम या बिजनेस में कोई स्मार्ट रास्ता सूझ सकता है, पर हर चीज तुरंत लागू करना ठीक नहीं होगा। बीच में दिन का मूलांक 3 आपको क्रिएटिव सोच देगा, जबकि भाग्यांक 2 टीम के मूड को समझने की जरूरत बताएगा। मीटिंग में कम शब्दों में बात रखें। छात्र पढ़ाई के दौरान कल्पना में खोने के बजाय छोटे हिस्सों में काम बांटें। बैंक, पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन फीस या किसी फॉर्म की डिटेल भरते समय दोबारा जांच कर लेना बेहतर रहेगा।

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मूलांक 4 आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में मन सुविधा और बच निकलने वाले रास्ते ढूंढ सकता है। यहीं थोड़ी सावधानी चाहिए। राहु जल्दी लाभ की चाह जगाता है, इसलिए किसी बात को सुने सुनाए भरोसे पर न लें। बैंक से जुड़ा काम, यूपीआई पेमेंट, ऑटो डेबिट, सब्सक्रिप्शन या रिफंड जैसी चीजें चेक कर लें। छोटी रकम की अनदेखी बाद में खटक सकती है। कोई खर्च केवल मूड बदलने के लिए न करें। अगर खरीदारी का मन हो, तो पहले यह देख लें कि वह जरूरत है या केवल मन का बहाव।

मूलांक 4 स्वास्थ्य राशिफल

मन की उड़ान का असर शरीर पर सुस्ती, अन्यमनस्कता या आंखों के भारीपन के रूप में दिख सकता है। काम करते समय बीच बीच में चेहरा धोना, सीट से उठकर दो मिनट चलना और पानी पास रखना मदद करेगा। बहुत शोर या बहुत लोगों के बीच बेचैनी बढ़ सकती है। शांत जगह में थोड़ी देर बैठना ठीक रहेगा। अगर सिर भरा भरा लगे, तो अपने मन के विचार लिख दें। इससे भीतर का दबाव हल्का हो सकता है।

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शुभ अंक: 7

शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी

शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम

एलर्ट्स: पेमेंट करते समय नाम और रकम दो बार देखें। किसी नए ऑफर को सच मानकर तुरंत हामी न भरें। मन की दूरी को रिश्ता टूटना न समझें।

आज की सलाह: कल्पना को दिशा दें, वरना काम हाथ से फिसलेगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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