मूलांक 4 अंक राशिफल 29 जून: राहु का प्रभाव मन में डाल सकता है भ्रम, पैसों के मामले में रहें सतर्क
Aaj ka ank rashifal 29 June 2026 mulank 4 prediction: आज आपके लिए एक छोटा ब्रेक दिमाग को साफ कर सकता है। धन से जुड़ी छोटी भूल या गलती आपको खटक सकती है। पढ़ें आज 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का कैसा रहेगा दिन।
Today Mulank 4 Prediction 29 June 2026: किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 है। ऑफिस या घर की जिम्मेदारियों के बीच आपका मन बार बार किसी नए आइडिया, डिजाइन या रचनात्मक काम की तरफ जा सकता है। 29 जून 2026 का मूलांक 2 मन को नरम और संवेदनशील बना रहा है, जबकि भाग्यांक 9 अधूरे काम निपटाने का दबाव भी साथ ला रहा है। ऐसे में राहु की अलग सोच आपको नया रास्ता दिखाएगी, पर हर चमकती बात उपयोगी हो, यह जरूरी नहीं। अगर आप किसी काम को बार बार बदल रहे हैं, तो थोड़ी देर रुककर उसे बाहर से देखना बेहतर रहेगा। छोटा सा ब्रेक, जगह बदलना या कुछ देर चुप रहना दिमाग को साफ कर सकता है। लगातार लगे रहने से ज्यादा फायदा ठहरकर देखने में मिल सकता है।
प्रेम और रिश्ते
घर के किसी सदस्य या पार्टनर को लग सकता है कि आप साथ होते हुए भी कहीं और उलझे हैं। रचनात्मक मन कभी कभी चुप कर देता है, पर सामने वाला उसे दूरी समझ सकता है। इसलिए कम शब्दों में भी अपनी स्थिति साफ कर दें। राहु के असर से मन में कई परतें चल सकती हैं और भ्रम भी बन सकता है। मूलांक 2 की दिन ऊर्जा नरमी दे रही है, इसलिए रिश्तों में सख्ती दिखाने के बजाय सीधी बात करना बेहतर रहेगा। किसी पुराने मुद्दे को सजाकर पेश करने के बजाय साफ सच बोलना ज्यादा राहत देगा।
शिक्षा और करियर
कामकाज में नया तरीका अपनाने की इच्छा तेज रह सकती है। प्रेजेंटेशन, डिजाइन, कंटेंट, टेक्निकल सुधार या किसी प्लान की आउट ऑफ बॉक्स सोच में आपका दिमाग तेजी से चलेगा। फिर भी हर आइडिया को उसी समय लागू करना जरूरी नहीं है। राहु जल्दी नतीजा दिखाने की चाह बढ़ाता है, पर भाग्यांक 9 यह बता रहा है कि पहले लंबित काम समेटना ज्यादा समझदारी होगी। स्टूडेंट्स को भी एक ही दिन में बहुत कुछ नया शुरू करने के बजाय पुराने नोट्स और मुख्य टॉपिक मजबूत करने चाहिए। ऑफिस में अगर दिमाग उलझ रहा हो, तो दस मिनट का विराम लेकर काम की प्राथमिकता लिख लें। इससे बिखराव कम होगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में छोटी चूक खटक सकती है, खासकर जब ध्यान कई दिशाओं में बंटा हो। ऑनलाइन पेमेंट करते समय अमाउंट, नाम और पेमेंट स्टेटस दोबारा देख लें। राहु तकनीक से लाभ भी दिलाता है और भ्रम भी खड़ा कर देता है। किसी ऐप, ऑफर या जल्दी बचत दिखाने वाले विकल्प को बिना पढ़े स्वीकार न करें। आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन सुविधा के नाम पर छोटे छोटे खर्च जुड़ सकते हैं। खर्च का हिसाब शाम तक एक बार देखना उपयोगी रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमागी थकान शरीर से पहले महसूस हो सकती है। आंखों के आसपास भारीपन, सिर में हल्का दबाव या बेचैनी जैसा असर रह सकता है। लगातार सोचने के बजाय थोड़ी देर खुली हवा में टहलना या चेहरा पानी से धोना राहत देगा। अगर मन बहुत भरा लगे, तो किसी रचनात्मक काम को थोड़ी देर रोककर शांत बैठना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। छोटे विराम ही आपकी ऊर्जा वापस ला सकते हैं।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: अधूरे काम छोड़कर नए आइडिया के पीछे न भागें। ऑनलाइन पेमेंट में केवल सक्सेस स्क्रीन देखकर न मानें। किसी बात का अर्थ अपने मन से जोड़कर रिश्ता भारी न करें।
आज की सलाह: थोड़ा रुकिए, फिर तय कीजिए कि सच में जरूरी क्या है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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