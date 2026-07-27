मूलांक 4 ( 4, 13, 22 और 31 तारीख): आज राहु के कारण जल्दी लाभ का लालच मन में आ सकता है
Mulank 4 Prediction 27 July 2026: छोटे सुधार, सही समय पर जवाब और लगातार लगे रहना इस दिन की असली कुंजी है। रिश्तों में आपका इरादा साफ रहेगा। पढ़ें मूलांक 4 वालों का आज का भविष्यफल।
Aaj ka mulank 4 Ank rashifal 27 July 2026: काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच आप लगातार मेहनत करते दिखेंगे। अंक 4 के लोग अक्सर सीधी राह छोड़कर अलग तरीका खोजते हैं, और राहु की यही प्रवृत्ति आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देती है। बस एक बात ध्यान रखें, जल्दी नतीजा पाने की चाह बीच में भ्रम भी बना सकती है। 27 जुलाई 2026 की दिन ऊर्जा में मूलांक 9 जोश और तेज कदम देता है, जबकि भाग्यांक 8 कहता है कि मेहनत का ढांचा मजबूत रखें। इसलिए रफ्तार बनी रहे, पर बिखराव न हो। आपका सच्चा प्रयास खाली नहीं जाएगा। छोटे सुधार, सही समय पर जवाब और लगातार लगे रहना इस दिन की असली कुंजी है।
मूलांक 4 वालों का कैसा रहेगा प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में आपका इरादा साफ रहेगा, लेकिन कहने का तरीका नरम रखना बेहतर रहेगा। फोन पर बातचीत के दौरान किसी अपने की बात आधी सुनकर जवाब देने से गलत मतलब निकल सकता है। राहु कभी कभी मन में शक या उलझन बढ़ाता है, इसलिए जो बात खटक रही हो उसे सीधे और शांत ढंग से पूछें। प्रेम संबंध में सामने वाले को यह भरोसा चाहिए कि आप केवल व्यस्त नहीं, जुड़े हुए भी हैं। परिवार में किसी सदस्य को आपकी मदद से ज्यादा आपकी सुनवाई की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ा समय निकालेंगे तो दूरी कम होगी।
मूलांक 4 वालों की कैसी रहेगी शिक्षा और करियर
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में आपने जो मेहनत जमा की है, उसका असर दिखना शुरू हो सकता है। राहु तकनीक, नए तरीके और अलग सोच से जुड़ा है, इसलिए डिजिटल काम, डेटा, रिसर्च, सिस्टम सुधार या ऑनलाइन मीटिंग जैसी चीजों में आपकी पकड़ बेहतर रह सकती है। फिर भी केवल नया आइडिया काफी नहीं होगा। उसे पूरा करने का अनुशासन भी चाहिए। मूलांक 9 आपको तेजी देगा, पर भाग्यांक 8 पूछेगा कि काम कितना टिकाऊ है। स्टूडेंट्स के लिए बार बार तरीका बदलने से अच्छा है एक प्लान पकड़कर चलना। नौकरीपेशा लोग अपने काम का अपडेट साफ रखें। इससे मेहनत सही जगह दर्ज होगी।
मूलांक 4 वालों का कैसा रहेगा धन और वित्त
पैसे के मामले में मेहनत का फल धीरे धीरे बनने वाला योग है। एकदम तेज लाभ का लालच मन में आ सकता है, क्योंकि राहु जल्दी फायदा दिखाकर आकर्षित करता है। यहीं समझदारी जरूरी है। कमाई से जुड़ी बातों में कागज, मैसेज या शर्तें ठीक से पढ़ें। किसी टेक्निकल सर्विस, सब्सक्रिप्शन या ऑनलाइन पेमेंट में दोबारा जांच करना ठीक रहेगा। भाग्यांक 8 हिसाब को मजबूत रखने की सलाह देता है। इसलिए आय और खर्च का छोटा रिकॉर्ड रखने से राहत मिलेगी।
मूलांक 4 वालों का कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण
लगातार काम करने से शरीर से ज्यादा सिर भारी लग सकता है। राहु का असर कभी कभी ध्यान भटका देता है, जिससे थकान जल्दी महसूस होती है। बीच बीच में आंखों को आराम दें और पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहें। अगर फोन या लैपटॉप पर ज्यादा समय जा रहा है, तो पांच मिनट के छोटे ब्रेक काम आएंगे। शाम को बहुत सारे अधूरे काम एक साथ सोचने के बजाय अगले दिन के जरूरी काम अलग लिख लें।
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर अधूरी बात सुनकर प्रतिक्रिया न दें। तेज मुनाफे के नाम पर तुरंत सहमति न बनाएं। एक साथ बहुत काम पकड़ने से लय टूट सकती है।
आज की सलाह: मेहनत की रफ्तार बनाए रखें, बस दिशा रोज साफ करते चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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