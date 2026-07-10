Mulank 4 Rashifal 10 July: राहु की वजह आज हो सकती है ये दिक्कत, पढ़ें आज का राशिफल
Mulank 4 Prediction 10 July 2026: 4, 13, 21 या फिर 31 तारीख को जन्मे लोगों के लिए आज राहु की वजह से थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे में सतर्क रहने की जरूरत है।
मन अगर सुबह से ही थोड़ा चिड़चिड़ा या उलझा हुआ लगे, तो खुद को दोष न दें। अंक 4 पर राहु का असर कई बार आपको ऐसी बहसों के बीच ला खड़ा करता है, जिनसे आपका सीधा लाभ नहीं होता। 10 जुलाई 2026 में मूलांक 1 की ऊर्जा लोगों को अपनी बात आगे रखने वाली बना रही है, इसलिए टकराव जल्दी बन सकता है। ऊपर से भाग्यांक 9 अधूरे मामलों को पूरा करवाना चाहता है, इस वजह से दबाव और बढ़ सकता है। दिक्कत यह रहेगी कि आपकी गति दूसरों की बातों में अटक सकती है। हर चर्चा में शामिल होना जरूरी नहीं है। जहां बात साफ न हो, वहां दो वाक्य बोलकर हट जाना बेहतर रहेगा। इससे काम भी बचेगा और मन भी।
लव राशिफल
रिश्तों में इस समय गलतफहमी बहस से ज्यादा थकाएगी। राहु का स्वभाव कभी कभी सामने वाले के इरादे को लेकर शक बढ़ा देता है, जबकि बात उतनी बड़ी नहीं होती। पार्टनर, भाई बहन या घर के किसी सदस्य से बोलते समय पुराने हिसाब बीच में लाने से बचें। नरमी रखने से आपकी बात हल्की नहीं होगी, बल्कि ज्यादा सुनी जाएगी। अगर किसी अपने का जवाब टालने वाला लगे, तो तुरंत निष्कर्ष पर न जाएं। एक शांत समय चुनकर बात रखें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर घर में राय अलग हो सकती है। यहां आदेश से ज्यादा सहयोग काम करेगा।
करियर राशिफल
कामकाज में आपकी सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकना हो सकती है। कोई मीटिंग, चैट, ग्रुप चर्चा या छोटी बहस आपके असली काम का समय खा सकती है। राहु तकनीक और तेज सोच देता है, इसलिए आप समस्या पकड़ लेंगे, लेकिन उसी में उलझ भी सकते हैं। दिन की ऊर्जा में मूलांक 1 आगे बढ़ने का दबाव देगा और भाग्यांक 9 समय पर पूरा करने की मांग रखेगा। इसलिए जो जरूरी है, उसे पहले लिख लें। ऑफिस में हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही नियम ठीक रहेगा। खासकर बच्चों की पढ़ाई में बार बार तरीका बदलने के बजाय एक सीधा रूटीन अधिक उपयोगी रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में जल्दी फायदा दिखाने वाली बात आकर्षित कर सकती है। यह राहु का स्वभाव है, इसलिए यहां थोड़ा ठहरकर देखना आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी सामान, ऑनलाइन सर्विस या अचानक आए ऑफर पर तुरंत हामी भरने से पहले उपयोग समझ लें। अगर काम में देरी हुई, तो उससे जुड़ा छोटा अतिरिक्त खर्च भी निकल सकता है। लेनदेन में बात साफ रखें। उधार, एडवांस या साझे खर्च को बोलकर छोड़ने के बजाय लिखित रूप देना समझदारी होगी।
हेल्थ राशिफल
तनाव का असर इस बार सिर, आंखों और जबड़े की जकड़न में दिख सकता है। बहस के बाद शरीर भी सख्त हो जाता है, इसे नजरअंदाज न करें। बीच बीच में कंधे ढीले छोड़कर बैठें। ठंडे पानी से चेहरा धोना और पांच मिनट चुप रहना राहत दे सकता है। अगर मन बहुत भरा हुआ लगे, तो जवाब देने से पहले थोड़ी धीमी चाल से टहल लें। इससे प्रतिक्रिया की तीखी धार कम होगी।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: बेकार की बहस में अपना समय न फंसाएं। अधूरी जानकारी पर किसी की नीयत तय न करें। काम छोड़कर तर्क जीतने की कोशिश नुकसान दे सकती है।
आज की सलाह: पहले काम निपटाएं, फिर ही किसी चर्चा में उतरें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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