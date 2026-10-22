मूलांक 4 राशिफल 22 अक्टूबर: रिश्ते में तुरंत ना निकालें नतीजा, समझें राहु का इशारा
मूलांक 4 वालों को 22 अक्टूबर के दिन रिश्तों में सोच-समझकर कदम उठाने हैं। जानें आज राहु किस तरफ इशारे कर रहे हैं? साथ ही पढ़ें करियर और हेल्थ के हिसाब से आज का दिन कैसा जाएगा?
छोटी सी सावधानी रखिए। मन में उठी हर चमकती बात को तुरंत बड़ा मौका मान लेना ठीक नहीं होगा। फिर भी अपने उत्साह को दबाने की जरूरत नहीं है। आपके भीतर की अलग सोच ही आपकी ताकत है। राहु का स्वभाव आपको सामान्य रास्ते से हटकर देखने की नजर देता है, इसलिए नए विचार, नई बातचीत या अचानक बनी योजना ध्यान खींच सकती है। 22 अक्टूबर 2026 का मूलांक 4 आपके ही अंक से जुड़कर असर बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 6 व्यवहार में नरमी और संतुलन मांगता है। ऐसे में खुश रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, पर हल्के मन के साथ साफ दिमाग भी जरूरी है। मुस्कान बनाए रखें, लेकिन हर बात की एक बार जांच भी करें।
लव राशिफल
रिश्तों में आपकी अनोखी सोच कभी कभी सामने वाले को समझने में समय लेती है। इसलिए बात को उलझाकर नहीं, सीधे और अपनापन रखकर कहें। अगर किसी अपने का मूड बदला हुआ लगे तो तुरंत नतीजा मत निकालिए। भाग्यांक 6 का असर बताता है कि नरम व्यवहार से दूरी कम हो सकती है। पार्टनर से छोटी खुशी बांटना, हल्की हंसी मजाक करना या पुरानी बात पर बोझ कम करना ठीक रहेगा। परिवार में किसी को यह महसूस कराना जरूरी हो सकता है कि आप सुन भी रहे हैं। आपका सहयोग शब्दों से ज्यादा असर दिखाएगा।
करियर राशिफल
कामकाज में एक अलग रास्ता सूझ सकता है, और यही आपकी पहचान भी है। राहु तकनीक, ट्रिक और तेज समझ से जुड़ा है, इसलिए डिजिटल काम, डाटा, सिस्टम या नए तरीके अपनाने में बढ़त मिल सकती है। हालांकि मूलांक 4 का दिन होने से छोटी गलती भी जल्दी पकड़ में आ सकती है। इसलिए जो भी फाइल, मेल, फॉर्म या प्रोजेक्ट भेजें, उसे एक बार फिर देख लें। पढ़ाई करने वालों के लिए वही विषय बेहतर चलेगा जिसमें लॉजिक और पैटर्न समझना जरूरी हो। ऑफिस में अपनी बात रखते समय बहुत लंबी भूमिका न बनाएं। साफ और काम की बात ज्यादा असर करेगी। किसी मौके को परखकर छोटा कदम लेना बेहतर रहेगा।
फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में हल्का सा भाग्य आजमाने का मन बन सकता है। ऐसा करना गलत नहीं, पर सीमा तय करके करें। बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट ऐप से जुड़ा काम करते समय नाम, रकम और रिसीवर दोबारा मिलान कर लें। राहु कभी कभी जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, इसलिए किसी स्कीम की चमक देखकर तुरंत सहमति न दें। भाग्यांक 6 घर और सुविधा से जुड़े खर्च की ओर भी ध्यान दिला सकता है। जरूरी भुगतान पहले निपटाना बेहतर रहेगा, बाकी चीजें बाद में भी हो सकती हैं।
हेल्थ राशिफल
ऊर्जा बनी रह सकती है, पर मन इधर उधर भागे तो थकान जल्दी महसूस होगी। खुद को बहुत गंभीर मोड में रखने के बजाय हल्का माहौल बनाइए। पांच दस मिनट खुली हवा में टहलना, चेहरे पर पानी मारना या पसंद का संगीत सुनना राहत दे सकता है। राहु के असर में नींद पूरी न होने पर चिडचिडापन बढ़ता है, इसलिए दिनभर अपने मूड के संकेत पहचानते रहें। हंसना और सहज रहना भी आपके लिए आज एक तरह की दवा जैसा काम करेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: चमकदार ऑफर को पक्का लाभ न मानें। पेमेंट कन्फर्म किए बिना आगे न बढ़ें। मजाक में कही बात रिश्ते में गलत समझी जा सकती है।
आज की सलाह: खुश रहकर भी हर जरूरी काम की पुष्टि जरूर करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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