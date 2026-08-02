मूलांक 3 ( 3, 12, 21 और 30 तारीख): आज इस 1 काम से अटक सकती है डील
Numerology Horoscope Today 3 Number 2 august 2026: दूरी बनाकर चुप रहने के बजाय अपनी सीमा तय करना ज्यादा सही रहेगा। फोन पर बातचीत हो तो पहले दो बात लिख लें कि कहना क्या है। पढ़ें मूलांक 3 वालों का कैसा रहेगा आज 2 अगस्त का दिन-
mulank 3 today prediction 2 august 2026 aaj ka ank rashifal, मूलांक 3 ( 3, 12, 21 और 30 तारीख): घर या काम की जिम्मेदारियों के बीच आपको लग सकता है कि कुछ लोग आपकी बात समझ ही नहीं रहे। बार बार समझाने के बाद भी कमी वही दिखे, तो मन थोड़ा हटने का सोच सकता है. 2 अगस्त 2026 में मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की ऊर्जा भावनाओं को ऊपर ला रही है, इसलिए छोटी खटक भी बड़ी लग सकती है। आपके अंक का स्वामी बृहस्पति है। यह ग्रह ज्ञान, नियम और साफ सलाह देता है। इसलिए दूरी बनाकर चुप रहने के बजाय अपनी सीमा तय करना ज्यादा सही रहेगा। फोन पर बातचीत हो तो पहले दो बात लिख लें कि कहना क्या है। इससे बात भटकेगी नहीं और मन भी हल्का रहेगा।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों की कमियां इस समय ज्यादा साफ दिख सकती हैं। इससे यह मत मानिए कि सब कुछ खत्म हो रहा है। बृहस्पति आपको रिश्ते में सच बोलने और सही बात पर टिके रहने की ताकत देता है। अगर पार्टनर या परिवार से मन खिंचा खिंचा है, तो थोड़ी दूरी लेकर भी बात पूरी तरह बंद न करें। फोन पर बातचीत में आरोप कम रखें और एक समय में एक ही मुद्दा उठाएं। आपके शब्द समझदारी वाले हों, फैसला सुनाने वाले नहीं। नरमी के साथ स्पष्टता रखेंगे तो उलझन कुछ कम हो सकती है।
शिक्षा और करियर
ऑफिस, पढ़ाई या बिजनेस में लोगों के साथ तालमेल बनाना थोड़ा मेहनत वाला रह सकता है। दिन की दोहरी 2 ऊर्जा बताती है कि सामने वाले का मूड और तरीका आपके काम की रफ्तार को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में बृहस्पति का गुण अपनाइए। नियम साफ रखिए, बात साफ रखिए, और उम्मीदें भी साफ रखिए। किसी मीटिंग या फोन कॉल से पहले तीन जरूरी बिंदु नोट कर लें। छात्र हों तो शिक्षक या सीनियर से सवाल पूछने में झिझक न रखें। बिजनेस में पुरानी गलतफहमी को लंबा खींचने से डील अटक सकती है। समझाने का तरीका बदलना इस समय ज्यादा काम का रहेगा।
धन और वित्त
पैसों के मामले में भावनात्मक दूरी रखना बेहतर रहेगा। किसी रिश्ते की खटास को लेनदेन में घुसने न दें। 2 की ऊर्जा लोगों की बातों से मन बदलवा सकती है, इसलिए रकम, समय और शर्त फोन पर तय हो तो बाद में एक बार लिखित रूप में भी साफ कर लें। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, पर बिना जांचे किसी खर्च को बढ़ाना ठीक नहीं। जरूरी और टाले जा सकने वाले खर्च अलग कर लें। इससे दबाव कम महसूस होगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
मन की थकान शरीर में भारीपन, कंधों में जकड़न या पेट की गड़बड़ी के रूप में दिख सकती है। जब भी किसी बात से भीतर खीझ बढ़े, तुरंत जवाब देने के बजाय पांच मिनट टहल लें। बृहस्पति से जुड़ी ऊर्जा संतुलित रखने के लिए सुबह थोड़ा शांत समय, हल्का स्ट्रेच और सादा भोजन मदद कर सकता है। बहुत देर तक एक ही बात सोचते रहना थकाएगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: फोन पर पुरानी शिकायतें एक साथ मत खोलिए। किसी की चुप्पी को तुरंत अस्वीकार समझने की भूल न करें। रिश्ते की खीझ को पैसों की बात में न मिलाएं।
आज की सलाह: बात कम नहीं, सही ढंग से पूरी कहिए
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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