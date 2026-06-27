Numerology 27 June: मूलांक 3 वाले आज प्लानिंग से करें हर काम, पढ़ें कैसा होगा दिन?
Mulank 3 Today Prediction: मूलांक 3 वालों का स्वामी ग्रह जूपिटर यानी गुरु ग्रह है। 27 जून के दिन इन लोगों को हर काम पूरी प्लानिंग के साथ करने से लाभ मिलेगा।
अगर आपके मन में एक साथ कई बातें चल रही हैं और लग रहा है कि हर तरफ आपको ही एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अंक 3 और बृहस्पति का स्वभाव आपको उलझन में भी समझदारी ढूंढने की ताकत देता है। कई बार तुरंत सोचकर जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वहीं से नया रास्ता भी निकल सकता है। 27 जून 2026 की ऊर्जा में मूलांक 9 काम को आगे बढ़ाने की हिम्मत दे रहा है, जबकि भाग्यांक 7 भीतर से पूछेगा कि क्या सही है और क्या केवल दबाव में किया जा रहा है। यही संतुलन आपको संभालेगा। नियम बनाकर चलेंगे तो बिखराव कम होगा। एक छोटा प्लान लिख लें। किस काम को अभी करना है और किसे टालना है, यह साफ रखें।
मूलांक 3 रिलेशनशिप
रिश्तों में आपको थोड़ी लचक दिखानी पड़ सकती है। साथी, परिवार या किसी करीबी की जरूरत आपकी अपनी प्लानिंग बदलवा सकती है। बृहस्पति का असर यही कहता है कि सलाह देने से पहले सामने वाले की स्थिति ठीक से समझें। अगर कोई बात तुरंत सुलझानी हो तो पहले दो मिनट सुनें, फिर जवाब दें। आपके पास सही बात कहने की क्षमता है, लेकिन लहजा नरम रहेगा तो असर बेहतर होगा। जिन रिश्तों में दूरी महसूस हो रही है, वहां सीधे सवाल के बजाय सहज बातचीत से शुरुआत करना ठीक रहेगा।
मूलांक 3 करियर
कामकाज में आपको कई तरह की मांगें एक साथ मिल सकती हैं। ऐसे में अंक 3 की ताकत, यानी साफ सोच और व्यवस्थित सलाह, बहुत काम आएगी। ऑफिस में कोई अचानक बदला हुआ काम, नई मीटिंग या दूसरे की जिम्मेदारी भी आपके पास आ सकती है। पहले प्राथमिकता तय करें। फिर दो छोटे कदम तुरंत उठाएं। पढ़ाई करने वालों के लिए भी यही तरीका ठीक रहेगा। बड़े टॉपिक को हिस्सों में बांटें। मूलांक 9 आपको गति देगा, इसलिए अधूरे काम आगे बढ़ेंगे। भाग्यांक 7 संकेत देता है कि सिर्फ तेज चलना काफी नहीं, सही दिशा भी जरूरी है। बिजनेस में कोई नया आइडिया सूझ सकता है। उसे बोलने से पहले एक पन्ने पर लिखकर जांच लें।
मूलांक 3 फाइनेंस
पैसों के मामले में एक साथ कई छोटे काम सामने आ सकते हैं। बैंक का फॉर्म, पेमेंट कन्फर्मेशन, ऑटो डेबिट, यूपीआई या किसी बकाया की जांच जैसी बातें समय मांग सकती हैं। सुविधा के भरोसे आगे बढ़ने के बजाय रकम, तारीख और नाम दो बार देख लें। बृहस्पति नियम और साफ हिसाब का ग्रह है, इसलिए कागज या मैसेज पढ़े बिना ओके करना ठीक नहीं होगा। आमदनी सामान्य रह सकती है, लेकिन पुराने लेनदेन की मिलान कर लेना फायदेमंद रहेगा।
मूलांक 3 हेल्थ
दिमाग पर दबाव ज्यादा रहे तो शरीर में भारीपन और गर्दन के पास जकड़न महसूस हो सकती है। लगातार सोचने से थकान जल्दी चढ़ती है। हर दो तीन घंटे में कुर्सी से उठकर थोड़ा चलें। गहरी सांस के पांच चक्र लें। अगर मन बहुत बिखरा लगे तो एक कागज पर चल रहे काम लिख दें। इससे सिर का बोझ हल्का होगा और ध्यान लौटेगा।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: हर समस्या का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। बैंक या पेमेंट में केवल याददाश्त पर भरोसा न करें। दूसरों की सुविधा के लिए अपनी सीमा बार बार न बदलें।
आज की सलाह: पहले सूची बनाएं, फिर उसी क्रम में काम निपटाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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