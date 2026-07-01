Mulank 3 Horoscope 1 July: पुराने संपर्क दिलाएंगे बड़ा फायदा, पढ़ें मूलांक 3 का राशिफल
Ank Jyotish 1 July 2026: नए महीने की शुरुआत में मूलांक 3 वालों को पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। जुलाई का पहला दिन कैसा होगा? यहां जानें।
Mulank 3 Aaj Ka Rashifal 1 July 2026: दिन का माहौल लोगों से जुड़ने और काम निकालने वाला दिख रहा है। आपके अंक का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए सलाह, समझदारी और सही दिशा देने की आपकी क्षमता उभर सकती है। 1 जुलाई 2026 में मूलांक 1 की साफ और आगे बढ़ने वाली ऊर्जा है, जबकि भाग्यांक 9 अधूरे हिस्सों को समेटने का दबाव भी ला रहा है। ऐसे में जो बात लंबी खिंच रही थी, उसे सरल शब्दों में पूरा करने का मौका मिल सकता है। परिचय बढ़ाने, पुराने संपर्क जोड़ने और अच्छे सहयोग पाने के योग बन सकते हैं। किसी छोटी मुलाकात या सामान्य बातचीत से भी उपयोगी रास्ता खुल सकता है। बस अपनी बात को ज्ञान दिखाने की जगह काम की भाषा में रखें।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में सहजता बनी रह सकती है, खासकर तब जब आप सामने वाले को समझाने से पहले सुनेंगे। बृहस्पति का स्वभाव भरोसा और साफ नीयत से जुड़ा है, इसलिए आपकी ईमानदार बात असर कर सकती है। अगर पार्टनर किसी उलझन में है, तो उसे सीधा हल देने के बजाय दो विकल्प रखना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के साथ पुरानी खटास हल्की पड़ सकती है। दोस्ती के रिश्तों में भी गर्मजोशी बढ़ेगी। किसी काम में साथ देने या सलाह मांगने का सिलसिला आपके करीबियों को आपके और पास ला सकता है।
शिक्षा और करियर
काम की डेडलाइन के बीच आपका असली टेस्ट यही होगा कि आप कितना व्यवस्थित रहते हैं। मूलांक 1 आपको पहल करने की ताकत देता है और भाग्यांक 9 कहता है कि फाइल, प्रोजेक्ट या लंबित जवाब पूरा करके ही आगे बढ़ें। ऑफिस में आपकी बात सुनी जा सकती है, लेकिन असर तभी बनेगा जब सुझाव के साथ तरीका भी देंगे। मीटिंग, ट्रेनिंग, टीचिंग, कंटेंट, मैनेजमेंट या सलाह वाले काम में बढ़त मिल सकती है। पढ़ाई करने वालों के लिए नोट्स को नए सिरे से जमाना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस में नेटवर्किंग से काम खुलेगा, पर वादा उतना ही करें जितना निभा सकें।
धन और वित्त
पैसे के मामले में हल्का लाभ या उपयोगी सहयोग मिलने की संभावना है। कोई परिचित सही जानकारी दे सकता है या किसी रुके भुगतान पर बात आगे बढ़ सकती है। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए कमाई बढ़ाने का विचार अच्छा है, पर हर मौके को बड़ा मान लेना ठीक नहीं होगा। अगर किसी साझा खर्च या काम के बदले रकम तय करनी हो, तो बात साफ रखें। दिखावे वाली खरीद से बचना बेहतर रहेगा। उपयोगी चीज, पढ़ाई, स्किल या काम के साधन पर खर्च ज्यादा समझदारी वाला रहेगा।
स्वास्थ्य और कल्याण
दिमाग एक साथ कई लोगों और कई बातों में लगा रहेगा, इसलिए थकान शरीर से पहले ध्यान में दिख सकती है। बीच बीच में पांच मिनट चुप बैठना मदद करेगा। गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस हो तो हल्का स्ट्रेच करें। मीठा या चाय बार बार लेने की आदत बढ़े तो थोड़ा संभालें। सुबह का पहला घंटा बिना हड़बड़ी के शुरू करना आपके लिए अच्छा रहेगा।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी पर किसी को बड़ी सलाह न दें। डेडलाइन के बीच दोस्ताना बातचीत में मुख्य काम न भूलें। सिर्फ मेलजोल देखकर आर्थिक भरोसा न बनाएं।
आज की सलाह: पहले लंबित काम पूरा करें, फिर नए मौके पकड़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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