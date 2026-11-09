मूलांक 3 राशिफल 9 नवंबर 2026: नई चीजें सीखने का मिलेगा मौका, ज्ञान और अनुभव में होगी बढ़ोतरी
Mulank 3 Horoscope 9 Nov 2026: मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म तिथि) के लिए जानें 9 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे ज्ञान और अनुभव में होगी वृद्धि।
नई बातें समझने और सोच का दायरा बढ़ाने के लिए दिन अच्छा है। कई नए विचार और जानकारियां सामने आएंगी। किसी ऐसे विषय से परिचय होने की संभावना है, जिसके बारे में आपका अनुभव अभी कम है। अंक 3 के स्वामी बृहस्पति ज्ञान और विस्तार से जुड़े हैं, इसलिए सीखने की उत्सुकता बनी रहेगी। तारीख का मूलांक 9 आपका मित्र है और भाग्यांक 3 आपके अपने अंक से मेल खाता है। यह संबंध दिन में सीखने की अनुकूलता बढ़ाता है। शुरुआत में कुछ बातें कठिन लगें तो खुद पर दबाव ना डालें। जो समझ आए, उसे अपने शब्दों में लिखें। हर नई जानकारी को सही मानने से पहले उसका स्रोत भी देखें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में बातचीत के नए विषय मिलेंगे और एक दूसरे की पसंद समझने की उत्सुकता रहेगी। प्रेम जीवन में अपनी कोई नई रुचि साझा करना बातचीत को ताजगी देगा। पार्टनर की किसी बात से अलग नजरिया सामने आएगा। परिवार की चर्चा में भी कुछ नया जानने को मिलेगा। बृहस्पति से जुड़ा ज्ञान बांटने का भाव अच्छा है, लेकिन बातचीत को पढ़ाने का अवसर ना बनाएं। किसी विषय से अनजान होना सहज बात है। पूछने और सीखने की जगह दोनों तरफ रहने दें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में नई जानकारी आपकी सोच का दायरा बढ़ाएगी। किसी अनजाने विषय, तरीके या काम की बारीकियों से परिचय होने की संभावना है। छात्रों के लिए नया अध्याय समझने और पुराने विषय से उसका संबंध जोड़ने का दिन अनुकूल है। ऑफिस में सामने आए विचारों के उपयोग पर गौर करें। कारोबार में भी किसी नई प्रक्रिया को जानने का अवसर मिल सकता है। बृहस्पति का नियम और ज्ञान से जुड़ा स्वभाव याद रखें। सीखने की उत्सुकता में बुनियादी चरण ना छोड़ें। पेशेवर विकास के लिए अपने सवालों की छोटी सूची तैयार करें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों से जुड़ी नई जानकारी मिले तो उसे समझने में रुचि रहेगी। ऑनलाइन पेमेंट की कोई अनजानी सुविधा सामने आए तो पहले उसके शुल्क और शर्तें पढ़ें। बृहस्पति की विस्तार वाली प्रवृत्ति सीखने में मददगार है, पर जानकारी मिलना कमाई का भरोसा नहीं है। आय और खर्च दर्ज करने का तरीका समझें। निवेश की नई अवधारणा पर भरोसेमंद स्रोत पढ़ें। परिचित लगने वाले नाम को ही विश्वसनीयता का प्रमाण ना मानें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
बहुत सी नई बातें जानने की उत्सुकता में दिनचर्या के लिए जगह बचाकर रखें। सेहत से जुड़ी कोई नई जानकारी मिले तो उसे तुरंत अपनाने का दबाव ना लें। हर सुझाव आपकी जरूरत के अनुकूल हो, ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। बृहस्पति से जुड़े विवेक का उपयोग करें और किसी नए अभ्यास की उपयुक्तता योग्य विशेषज्ञ से समझें।
9 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 3 के जातकों के लिए बौद्धिक विकास, नए अनुभवों और सीखने के नए अवसरों से भरा रहेगा। स्वामी देवगुरु बृहस्पति और मित्र अंक 9 की कृपा से आज आपकी समझ और विवेक में वृद्धि होगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र