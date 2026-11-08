मूलांक 3 राशिफल 8 नवंबर: अस्पष्ट शर्तों पर अंतिम सहमति देने से बचें
मूलांक 3 वालों को आज कई मामलों में सतर्क रहना है। जानें गुरु आज किस ओर संकेत दे रहे हैं। यहां पढ़ें आज का अंक राशिफल।
किसी बाध्यकारी करार में बंधने से बचें। बातों को साफ समझने और सही तथ्य पहचानने में उलझन रहेगी। सुनी हुई बात और उसकी सच्चाई के बीच फर्क करना भी कठिन लगेगा। अंक ३ के स्वामी बृहस्पति ज्ञान, विवेक और नियमों की समझ से जुड़े हैं, लेकिन इस समय अपने आकलन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं होगा। ८ नवंबर २०२६ का मूलांक ८ आपके प्रति तटस्थ है और भाग्यांक २ मित्र है, फिर भी फैसलों में यह सावधानी बनी रहेगी। कोई बात समझने में देर लगे तो खुद को दोष न दें। कागज पर लिखी शर्तों का अर्थ पूछें और अंतिम सहमति देने के लिए वक्त मांगें।
लव राशिफल
रिश्तों में किसी बात का अर्थ समझने को लेकर असमंजस रहेगा। पार्टनर के एक वाक्य से पूरे रिश्ते का निष्कर्ष न निकालें। जो बात खटक रही हो, उसी का मतलब सीधे पूछें। परिवार में सुनी हुई खबर को सच मानकर प्रतिक्रिया देने से बचें। बृहस्पति से जुड़ा भरोसा रिश्तों की ताकत है, मगर अपनी धारणा की जांच भी करें। भावुक बातचीत में ऐसा वादा न करें जिसे निभाने की जिम्मेदारी आप अभी ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं।
करियर राशिफल
ऑफिस की मीटिंग में प्रस्ताव की अच्छी प्रस्तुति और उसके वास्तविक लाभ अलग करके समझना कठिन लगेगा। किसी समझौते, नई जिम्मेदारी या बिजनेस करार पर अंतिम हामी देने से बचें। लिखित प्रस्ताव लेकर उसकी शर्तें दोबारा पढ़ें। बृहस्पति का ज्ञान यहां सही सवाल पूछने में लगाएं। काम कितना है और जवाबदेही किसकी है, यह स्पष्ट कराएं। विद्यार्थियों को पढ़ी हुई सामग्री में तथ्य और राय अलग करने पर ध्यान देना चाहिए। किसी उत्तर को सही मानने से पहले पाठ्यपुस्तक से मिलान करें। भ्रम होना आपकी क्षमता का फैसला नहीं है।
फाइनेंस राशिफल
पैसों से जुड़े दस्तावेजों में कोई शर्त समझ से बाहर हो तो हस्ताक्षर रोक दें। भुगतान की जिम्मेदारी बनाने वाला करार इस समय टालना बेहतर है। आय या निवेश से जुड़े आकर्षक दावे को प्रमाण मानकर न चलें। शुल्क, अवधि और करार समाप्त करने की शर्त का अर्थ समझें। बृहस्पति का नियमों वाला पक्ष अपनाएं और जानकार से दस्तावेज जांचने को कहें। अपनी उलझन बताने में संकोच न करें, खासकर जब सहमति के साथ आर्थिक जिम्मेदारी जुड़ रही हो।
हेल्थ राशिफल
मन की अस्पष्टता के बीच सेहत संबंधी सुनी हुई बातों को परखना भी कठिन लगेगा। किसी घरेलू नुस्खे या प्रचार को प्रमाणित सलाह न मानें। उपचार से जुड़ा फैसला हो तो योग्य चिकित्सक से अपनी शंका स्पष्ट करें। एक साथ बहुत सी जानकारियां पढ़कर निष्कर्ष निकालने का दबाव छोड़ें। जो समझ न आए, उसे प्रश्न के रूप में लिखकर पूछना उपयोगी रहेगा।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: बाध्यकारी करार पर हस्ताक्षर टालें। सुनी हुई बात को तथ्य न मानें। अस्पष्ट शर्त पर हामी न भरें।
आज की सलाह: करार की हर शर्त समझने के लिए पर्याप्त वक्त मांगें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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