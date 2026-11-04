मूलांक 3 राशिफल 4 नवंबर: आज निवेश से जुड़े कागज जरूर पढे़ें
मूलांक 3 वालों को आज यानी 4 नवंबर के दिन जूपिटर यानी बृहस्पति से बार-बार कुछ ना कुछ संकेत मिलते रहेंगे। निवेश और पैसों से जुड़े मामले में किसी भी तरह की बात को नजरअंदाज करना सही नहीं है।
मन में ठहराव आएगा और आप गैरजरूरी चीजें हटाकर अपने काम पर ध्यान देंगे। बेवजह की उलझनें पीछे रहेंगी। जिन रोजमर्रा के कामों को अब तक टाल रहे थे, उन्हें आत्मसंयम और अनुशासन के साथ संभालेंगे। 4 नवंबर 2026 का मूलांक 4 आपके अंक 3 के प्रति तटस्थ है और भाग्यांक 7 है। इस मेल में अपनी व्यवस्था पर टिके रहना दिन की मुख्य दिशा रहेगी। आपके स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और नियमों के प्रति भरोसा प्राथमिकताएं स्पष्ट रखने में काम आएगा। हर काम रोचक लगे, ऐसा दबाव खुद पर न डालें। साधारण जिम्मेदारियों को भी जगह दें। छोटी सूची बनाकर एक काम पूरा करने के बाद दूसरा उठाना आपके लिए उपयोगी रहेगा।
लव राशिफल
रिश्तों में आपका ध्यान उन बातों पर रहेगा, जिन्हें रोज की व्यस्तता में टाल देते हैं। गैरजरूरी बहस से हटकर घर की साझा जिम्मेदारियों पर बात होगी। बृहस्पति का सलाह देने वाला स्वभाव यहां उपयोगी रहेगा, हालांकि हर चर्चा को समझाने की कक्षा न बनाएं। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी बातचीत में लंबा भाषण देने की जगह उनका अधूरा काम समझें। पार्टनर के साथ किसी छोटे घरेलू काम की जिम्मेदारी तय करें। सब कुछ एक साथ सुलझाने का बोझ हल्का रखना भी अपनापन है।
करियर राशिफल
पढ़ाई और कामकाज में बिखरा ध्यान समेटेंगे। फाइलें व्यवस्थित करना, नोट्स दोहराना या अधूरा विवरण भरना जैसे साधारण काम आपकी प्राथमिकता बनेंगे। पहले उबाऊ लगने वाली जिम्मेदारियों पर भी अनुशासन रहेगा। बृहस्पति की सीखने और नियम समझने की प्रवृत्ति का इस्तेमाल काम की प्रक्रिया साफ रखने में करें। नौकरी हो या बिजनेस, केवल नई योजना बनाने में पूरा समय न लगाएं। चल रहे काम का अगला छोटा चरण तय करें। पढ़ाई के दौरान बार बार विषय बदलने की इच्छा आए तो पहले तय अभ्यास पूरा करें। इससे अपनी दिनचर्या संभालना सहज लगेगा।
आर्थिक राशिफल
पैसों से जुड़े रोजमर्रा के हिसाब पर ध्यान देने का मन बनेगा। जिन छोटी प्रविष्टियों या रसीदों को देखते हुए टाल देते थे, उन्हें क्रम में रखें। गैरजरूरी चीजें हटाने की दिन की प्रवृत्ति यहां उपयोगी रहेगी। बृहस्पति से जुड़ी नियमप्रियता अपनाते हुए नियमित भुगतान और बाकी हिसाब अलग लिखें। किसी खरीदारी की सूची में हर वस्तु की जरूरत जांचें। निवेश से जुड़े कागज पढ़ना टाल रहे हों तो उनके लिए अलग समय रखें।
हेल्थ राशिफल
दिनचर्या को सरल रखने पर आपका ध्यान रहेगा। हर खाली पल में कोई नया काम भरने का दबाव न लें। बृहस्पति का अनुशासन अपनी क्षमता के अनुसार अपनाएं। काम की जगह से गैरजरूरी सामान हटाएं और लगातार बैठे रहने के बीच उठकर थोड़ा चलें। छूटे हुए अभ्यास की भरपाई एक ही दिन में करने की कोशिश थका सकती है। छोटी, निभाने योग्य दिनचर्या चुनें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: उबाऊ लगने वाले जरूरी काम फिर न टालें। लंबी सूची बनाकर खुद पर बोझ न बढ़ाएं। अनुशासन को घर में सख्ती न बनने दें।
आज की सलाह: गैरजरूरी काम हटाकर पहले एक अधूरी जिम्मेदारी पूरी करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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