मूलांक 3 राशिफल 28 नवंबर: अपनी सोच में बदलाव लाने का दिन, बड़े फैसले से पहले सतर्कता जरूरी
Mulank 3 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज बड़े फैसले और समझौतों से पहले बारीकियां जांचना है जरूरी।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, विवेक और मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 रहेगा, जो मूलांक 3 का मित्र अंक है। वहीं, भाग्यांक 4 रहेगा। आज आपको अपनी पुरानी सोच और व्यवहार पर दोबारा विचार करने का मौका मिलेगा। हर परिस्थिति को पुराने अनुभवों के आधार पर समझना सही नहीं होगा। कुछ मामलों में दूसरों का नजरिया अपनाने से नई राह मिल सकती है। खासकर करियर और पैसों से जुड़े बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी ना करें। छोटी-छोटी शर्तों पर ध्यान देना आज जरूरी रहेगा।
मूलांक 3 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज आपको अपनी सलाह देने की आदत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। पार्टनर किसी परेशानी को साझा करे तो तुरंत उसे समझाने या रास्ता बताने की कोशिश ना करें। पहले जानें कि उन्हें आपकी सलाह चाहिए या सिर्फ आपसे अपनी बात साझा करनी है। बृहस्पति से जुड़ी समझदारी तभी रिश्तों में काम आएगी, जब आप सामने वाले की भावनाओं और पसंद का सम्मान करेंगे। परिवार में किसी सदस्य की पसंद आपसे अलग हो सकती है। ऐसे में अपने पुराने अनुभवों के आधार पर उसकी पसंद को गलत ना ठहराएं। हर बात को सुधारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना भी जरूरी नहीं है। कई बार बिना कोई सुझाव दिए किसी की बात ध्यान से सुनना ही रिश्ते में अपनापन बनाए रखने के लिए काफी होता है।
मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, विवेक और मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को मित्र अंक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपको पुरानी सोच से बाहर निकलकर नए नजरिए से फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। करियर और आर्थिक मामलों में बड़े कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा, वहीं रिश्तों में दूसरों की भावनाओं को समझने से तालमेल बेहतर रहेगा। अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, करियर में उन्नति और आर्थिक फैसलों पर ग्रहों के प्रभाव को जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
करियर के मामले में आज कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा। नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी स्वीकार करने या बिजनेस से जुड़ा समझौता करने की योजना है तो उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। काम की सीमा, जिम्मेदारी और भविष्य में मिलने वाले अवसरों की जानकारी जरूर लें। ऑफिस में किसी पुराने तरीके को सिर्फ इसलिए सही ना मानें कि आप लंबे समय से उसका इस्तेमाल करते आए हैं। फोन पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो तो जरूरी बातों की लिखित पुष्टि मांगें। बिजनेस करने वाले जातकों को भी किसी प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई की दिशा चुनते समय अपनी रुचि और पाठ्यक्रम का मिलान करना होगा। आज सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में उपयोगी रहेगा।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज छोटी शर्तों और खर्चों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। किसी निवेश या कारोबारी समझौते में केवल मिलने वाले बड़े लाभ पर ध्यान ना दें। उससे जुड़े शुल्क, भुगतान की तारीख और भविष्य की जिम्मेदारियों को भी समझें। आय बढ़ने की उम्मीद हो तो उसे पक्की रकम मानकर खर्च की योजना ना बनाएं। खरीदारी करते समय अपनी वास्तविक जरूरत पहचानें। किसी आर्थिक विकल्प की जानकारी समझने में परेशानी हो तो संबंधित व्यक्ति से सरल शब्दों में पूरी जानकारी मांगें। बृहस्पति के प्रभाव से बड़ी योजनाओं की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन अपनी क्षमता और बजट को ध्यान में रखना जरूरी होगा। आज किसी भी आर्थिक सहमति से पहले दस्तावेजों की जांच करना आपके हित में रहेगा।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज अपनी दिनचर्या और पुरानी आदतों पर विचार करने का दिन है। लंबे समय से अपनाए जा रहे तरीके आपके लिए कितने उपयोगी हैं, इसे समझने की कोशिश करें। अगर किसी नई आदत को दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं तो शुरुआत धीरे-धीरे करें। एक साथ कई बदलाव करने से परेशानी बढ़ सकती है। सेहत से जुड़ी कोई सलाह सुनकर तुरंत उसे अपनाने के बजाय योग्य विशेषज्ञ से उसकी उपयुक्तता समझ लें। अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार एक छोटा बदलाव चुनें और उसे नियमित रूप से अपनाने की कोशिश करें। आज खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने के बजाय अपनी जरूरतों को समझना बेहतर रहेगा। छोटी शुरुआत भी आगे चलकर अच्छी आदत का हिस्सा बन सकती है।
28 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 3 के जातक अगर खुला नजरिया रखते हुए जल्दबाजी से बचते हैं, तो वे हर निर्णय को अधिक परिपक्वता के साथ ले सकेंगे। अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान, तारीख के मूलांक 1 की पहल और भाग्यांक 4 की बारीकी के बीच तालमेल बनाकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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