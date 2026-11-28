Mulank 3 Horoscope 28 Nov 2026: मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म तिथि) के लिए जानें 28 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज बड़े फैसले और समझौतों से पहले बारीकियां जांचना है जरूरी।

अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, विवेक और मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। 28 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 1 रहेगा, जो मूलांक 3 का मित्र अंक है। वहीं, भाग्यांक 4 रहेगा। आज आपको अपनी पुरानी सोच और व्यवहार पर दोबारा विचार करने का मौका मिलेगा। हर परिस्थिति को पुराने अनुभवों के आधार पर समझना सही नहीं होगा। कुछ मामलों में दूसरों का नजरिया अपनाने से नई राह मिल सकती है। खासकर करियर और पैसों से जुड़े बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी ना करें। छोटी-छोटी शर्तों पर ध्यान देना आज जरूरी रहेगा।

मूलांक 3 का लव राशिफल प्रेम जीवन में आज आपको अपनी सलाह देने की आदत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। पार्टनर किसी परेशानी को साझा करे तो तुरंत उसे समझाने या रास्ता बताने की कोशिश ना करें। पहले जानें कि उन्हें आपकी सलाह चाहिए या सिर्फ आपसे अपनी बात साझा करनी है। बृहस्पति से जुड़ी समझदारी तभी रिश्तों में काम आएगी, जब आप सामने वाले की भावनाओं और पसंद का सम्मान करेंगे। परिवार में किसी सदस्य की पसंद आपसे अलग हो सकती है। ऐसे में अपने पुराने अनुभवों के आधार पर उसकी पसंद को गलत ना ठहराएं। हर बात को सुधारने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना भी जरूरी नहीं है। कई बार बिना कोई सुझाव दिए किसी की बात ध्यान से सुनना ही रिश्ते में अपनापन बनाए रखने के लिए काफी होता है।

मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, विवेक और मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। 28 नवंबर को मित्र अंक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव आपको पुरानी सोच से बाहर निकलकर नए नजरिए से फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा। करियर और आर्थिक मामलों में बड़े कदम उठाने से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा, वहीं रिश्तों में दूसरों की भावनाओं को समझने से तालमेल बेहतर रहेगा। अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, करियर में उन्नति और आर्थिक फैसलों पर ग्रहों के प्रभाव को जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 3 का करियर राशिफल करियर के मामले में आज कोई बड़ा फैसला लेने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा। नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी स्वीकार करने या बिजनेस से जुड़ा समझौता करने की योजना है तो उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें। काम की सीमा, जिम्मेदारी और भविष्य में मिलने वाले अवसरों की जानकारी जरूर लें। ऑफिस में किसी पुराने तरीके को सिर्फ इसलिए सही ना मानें कि आप लंबे समय से उसका इस्तेमाल करते आए हैं। फोन पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो तो जरूरी बातों की लिखित पुष्टि मांगें। बिजनेस करने वाले जातकों को भी किसी प्रस्ताव पर सहमति देने से पहले पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। विद्यार्थियों को पढ़ाई की दिशा चुनते समय अपनी रुचि और पाठ्यक्रम का मिलान करना होगा। आज सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में उपयोगी रहेगा।

मूलांक 3 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज छोटी शर्तों और खर्चों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। किसी निवेश या कारोबारी समझौते में केवल मिलने वाले बड़े लाभ पर ध्यान ना दें। उससे जुड़े शुल्क, भुगतान की तारीख और भविष्य की जिम्मेदारियों को भी समझें। आय बढ़ने की उम्मीद हो तो उसे पक्की रकम मानकर खर्च की योजना ना बनाएं। खरीदारी करते समय अपनी वास्तविक जरूरत पहचानें। किसी आर्थिक विकल्प की जानकारी समझने में परेशानी हो तो संबंधित व्यक्ति से सरल शब्दों में पूरी जानकारी मांगें। बृहस्पति के प्रभाव से बड़ी योजनाओं की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन अपनी क्षमता और बजट को ध्यान में रखना जरूरी होगा। आज किसी भी आर्थिक सहमति से पहले दस्तावेजों की जांच करना आपके हित में रहेगा।

मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल स्वास्थ्य के लिहाज से आज अपनी दिनचर्या और पुरानी आदतों पर विचार करने का दिन है। लंबे समय से अपनाए जा रहे तरीके आपके लिए कितने उपयोगी हैं, इसे समझने की कोशिश करें। अगर किसी नई आदत को दिनचर्या में शामिल करना चाहते हैं तो शुरुआत धीरे-धीरे करें। एक साथ कई बदलाव करने से परेशानी बढ़ सकती है। सेहत से जुड़ी कोई सलाह सुनकर तुरंत उसे अपनाने के बजाय योग्य विशेषज्ञ से उसकी उपयुक्तता समझ लें। अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार एक छोटा बदलाव चुनें और उसे नियमित रूप से अपनाने की कोशिश करें। आज खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाने के बजाय अपनी जरूरतों को समझना बेहतर रहेगा। छोटी शुरुआत भी आगे चलकर अच्छी आदत का हिस्सा बन सकती है।