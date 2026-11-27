मूलांक 3 राशिफल 27 नवंबर: सामाजिक मेलजोल और मुलाकातों के लिए दिन अच्छा, व्यवहार से जीतेंगे दिल
27 नवंबर 2026 को मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें लव, करियर, धन और स्वास्थ्य से जुड़ा संपूर्ण दैनिक अंक राशिफल और आज की खास सलाह।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, समझदारी और अच्छे आचरण से जोड़कर देखा जाता है। 27 नवंबर 2026 को तारीख का मूलांक 9 और भाग्यांक 3 रहेगा। दोनों अंकों का मेल आपके आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार को मजबूती देगा। आज सुंदर चीजें आपका ध्यान खींचेंगी। घर की सजावट से लेकर लोगों के पहनावे तक, छोटी-छोटी बातें आपको खुशी देंगी। सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने और कारोबारी मुलाकात तय करने के लिए भी दिन अच्छा है। अपने सहज व्यवहार और बातचीत के तरीके से आप लोगों के बीच अच्छी छाप छोड़ेंगे।
मूलांक 3 का लव राशिफल
प्रेम जीवन में आज अपनापन जताने और पार्टनर की छोटी-छोटी कोशिशों की तारीफ करने का मौका मिलेगा। उनकी पसंद, पहनावे या घर सजाने के तरीके की सच्चे मन से प्रशंसा करें। इससे बातचीत में गर्मजोशी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाने या दोस्तों से मिलने की योजना भी बन सकती है। परिवार में सजावट या पसंद की चीजों को लेकर अलग-अलग राय सामने आए तो अपनी पसंद दूसरों पर थोपने से बचें। हर किसी का चीजों को देखने का तरीका अलग होता है। सामने वाले की पसंद को समझने की कोशिश करें। बृहस्पति से जुड़ी समझदारी और सम्मान का भाव आज रिश्तों में काम आएगा। आपकी सहज दिलचस्पी और अच्छा व्यवहार अपनों के साथ नजदीकी बढ़ाने में मदद करेगा।
मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और भाग्य का कारक माना जाता है। 27 नवंबर को तारीख के मूलांक 9 और भाग्यांक 3 का मेल आपके आत्मविश्वास और सामाजिक व्यवहार को मजबूत करेगा। प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी, वहीं कारोबारी मुलाकातों और करियर से जुड़े संपर्कों में भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, करियर में तरक्की और रिश्तों में सुख-समृद्धि के योग जानने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में आज मुलाकातों और बातचीत के जरिए नए अवसर तलाशने का अच्छा मौका मिलेगा। नौकरीपेशा जातकों को किसी मीटिंग या चर्चा में अपनी बात रखने का अवसर मिल सकता है। अपनी प्रस्तुति को साफ और आकर्षक रखें। बातचीत के दौरान दोस्ताना व्यवहार बनाए रखें, लेकिन काम से जुड़ी जरूरी बातें स्पष्ट रूप से कहें। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए भी कारोबारी मुलाकातें फायदेमंद रहेंगी। सामने वाले के सुझावों को ध्यान से सुनें और अपनी बात सरल तरीके से समझाएं। विद्यार्थियों को अपने नोट्स व्यवस्थित करने और पढ़ाई की सामग्री को बेहतर ढंग से सहेजने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, सजावट और व्यवस्था में इतना समय न लगाएं कि पढ़ाई का मुख्य काम पीछे छूट जाए। आज व्यवहार और समझदारी दोनों आपकी ताकत बनेंगे।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सुंदर और आकर्षक चीजों पर खर्च करने का मन बन सकता है। घर के लिए फूल, सजावट का सामान या कोई छोटी पसंदीदा वस्तु खरीदने का विचार आए तो पहले बजट तय कर लें। छोटी-छोटी खरीदारी मिलकर खर्च बढ़ा सकती है। कारोबारी जातकों के लिए पैसों से जुड़ी बातचीत आगे बढ़ाने का अच्छा दिन है। अपने व्यवहार से सामने वाले का भरोसा जीतने में मदद मिलेगी। हालांकि, केवल अच्छी बातचीत के भरोसे किसी सौदे को अंतिम रूप न दें। रकम, भुगतान की समयसीमा और दूसरी शर्तें साफ रखें। बृहस्पति से जुड़े विवेक और भरोसे के गुण को आर्थिक फैसलों में भी अपनाएं। अपनी पसंद पर खर्च करें, लेकिन बचत और जरूरी जरूरतों का ध्यान रखना न भूलें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज साफ-सुथरा और सुंदर माहौल आपको मानसिक सुकून देगा। घर या अपनी पसंद की जगह पर बिखरी चीजों को व्यवस्थित करें। आसपास हल्के और पसंदीदा रंगों का इस्तेमाल करने से मन प्रसन्न रहेगा। सामाजिक मेलजोल का आनंद लें, लेकिन लगातार लोगों की मेजबानी या कार्यक्रमों की जिम्मेदारी अपने ऊपर न लें। अपनी सुविधा और आराम के लिए भी समय निकालें। दिनभर व्यस्त रहने के बजाय काम और मनोरंजन के बीच संतुलन बनाए रखें। दोस्तों या परिचितों से मिलने का कार्यक्रम बनाते समय अपनी क्षमता का ध्यान रखें। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को थकाना ठीक नहीं होगा। आज छोटी चीजों में खुशी तलाशना और अपने आसपास का माहौल बेहतर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा।
27 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 3 के जातक अपने सौम्य व्यवहार, समझदारी और स्पष्टता के बल पर लोगों का दिल जीत सकते हैं। अपने स्वामी बृहस्पति के ज्ञान और अनुकूल अंक संयोग का लाभ लेते हुए आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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