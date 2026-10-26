मूलांक 3 राशिफल 26 अक्टूबर 2026: अटके काम पकड़ेंगे रफ्तार, बस इस गलती से बचें
Mulank 3 Horoscope 26 October 2026: गुरु के प्रभाव एवं अंक 7 और 9 की ऊर्जा से अटके काम पकड़ेंगे रफ्तार। जानें मूलांक 3 का विस्तृत लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
अटकाए हुए कामों को फिर से हाथ में लेने का सही मौका बन रहा है। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको समझ, नियम और सही दिशा देता है, इसलिए बिखरे हुए काम भी क्रम में आ सकते हैं। 26 अक्टूबर 2026 का मूलांक 7 भीतर की जांच बढ़ाता है और भाग्यांक 9 अधूरा छोड़ने के बजाय पूरा करने की तरफ धकेलता है। इसी कारण मन बहकाने वाली चीजों से दूरी बनाना आसान रहेगा। अगर कई दिनों से किसी जरूरी कागज की जांच टल रही थी, तो उसे ध्यान से देख लें। छोटी गलती पकड़ में आ सकती है। अपने दिन का साफ प्लान रखें। कम काम लें, पर पूरा करें। यही तरीका आपको संतोष भी देगा और भरोसा भी बढ़ाएगा।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी भूमिका समझदार सलाह देने वाले की रह सकती है, पर हर बात का हल तुरंत बताना जरूरी नहीं है। बृहस्पति आपको भरोसेमंद बनाता है, इसलिए लोग आपकी बात सुनेंगे। फिर भी सामने वाले की बात बीच में ना काटें। अगर घर में कोई उलझन चल रही है, तो नियम बनाने से पहले सबकी सुविधा समझें। प्रेम संबंध में साफ इरादा दिखेगा। दिखावा कम और स्थिरता ज्यादा पसंद आएगी। किसी पुराने विषय पर दोबारा बात हो सकती है। इस बार बात को घुमाने के बजाय सीधे और नरम ढंग से रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में आपका सबसे बड़ा हथियार फोकस रहेगा। बृहस्पति का स्वभाव फैलाव देता है, लेकिन इस दिन वही शक्ति सही दिशा में लगानी होगी। एक साथ बहुत कुछ खोलकर बैठेंगे तो समय निकलेगा पर काम पूरा नहीं होगा। जो फाइल, रिपोर्ट, नोट्स या दस्तावेज टाले जा रहे थे, उन्हें क्रम से निपटाएं। किसी जरूरी कागज की जांच करते समय तारीख, नाम, शर्त या साइन जरूर मिलाएं। मूलांक 7 गहराई देता है, इसलिए पढ़ाई में समझ अच्छी बनेगी। भाग्यांक 9 से लंबित काम पूरे करने का दबाव भी रहेगा। ऑफिस में सलाह देने से पहले अपना हिस्सा पूरा रखें। तभी आपकी बात का वजन बढ़ेगा।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में ढीली आदतें सुधारने का समय है। कोई भुगतान, फीस, बिल या कागजी लेनदेन हो तो पहले विवरण पढ़ लें। अनुमान के भरोसे चलना ठीक नहीं रहेगा। बृहस्पति नैतिकता और साफ हिसाब का ग्रह है, इसलिए सीधी और लिखित बात आपके पक्ष में रहेगी। खर्च पूरी तरह रुकेंगे नहीं, लेकिन जो जरूरी है और जो सिर्फ टल सकता है, उसमें फर्क करना आसान रहेगा। किसी पुरानी वित्तीय सूची या बजट को फिर से देखना फायदेमंद हो सकता है।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
मन काम पूरा करने के मूड में रहेगा, इसलिए शरीर की अकड़न पर ध्यान कम जा सकता है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से पीठ या जांघों में खिंचाव महसूस हो सकता है। हर कुछ देर में उठकर दो मिनट चल लें। ज्यादा मीठी चाय या कॉफी के सहारे काम खींचने के बजाय सादा पानी पास रखें। दिमाग को साफ रखने के लिए काम शुरू करने से पहले टेबल व्यवस्थित कर लें।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 26 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने विवेक और अनुशासन के बल पर रुकी हुई योजनाओं को पूरा करने का है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके कार्य सफल होंगे, वहीं मूलांक 7 और भाग्यांक 9 का योग आपको कार्य में पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग दिखाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र