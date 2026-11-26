मूलांक 3 राशिफल 26 नवंबर: करीबी लोगों की बात समझने में होगी उलझन
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा होगा 26 नवंबर का दिन? पढ़ें मूलांक 3 के लिए आज का अंक राशिफल और जानें धन से लेकर लव की स्थिति के बारे में।
रोजमर्रा के कामों में मन उलझा रहेगा और ध्यान टिकाना कठिन होगा। साधारण बात समझने में भी सामान्य से अधिक मेहनत लगेगी। जिम्मेदारियों और चुनौतियों से कुछ दूरी बनाने की इच्छा हो सकती है। यह स्थिति परेशान करेगी, इसलिए अपने लिए काम का दायरा छोटा रखें। 26 नवंबर 2026 का मूलांक 8 आपके अंक 3 के प्रति तटस्थ है। भाग्यांक 2 से मित्रता और गुरुवार के स्वामी का अंक 3 होना सहारा है, फिर भी दिन की उलझन बनी रहेगी। आपके स्वामी बृहस्पति ज्ञान और नियम से जुड़े हैं। इन्हीं गुणों को अपनाकर किसी निर्देश को दोबारा पढ़ें और उसका मतलब जांचें। जो काम सामने है, पहले उसी का एक छोटा हिस्सा पूरा करें।
लव राशिफल
करीबी लोगों की बात समझने में उलझन रहेगी। किसी सामान्य सवाल का जवाब देना भी बोझ जैसा लगेगा और बातचीत टालने का मन हो सकता है। पार्टनर से इतना कहें कि फिलहाल बात समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है। परिवार की साझा जिम्मेदारी से हटने की इच्छा हो तो अपने हिस्से का छोटा काम चुन लें। बृहस्पति से जुड़ा भरोसा निभाने के लिए उतनी ही हामी भरें, जितना कर पाएं। किसी बात का अर्थ समझ न आए तो अनुमान लगाने से पहले उसका संदर्भ पूछें।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में समझ की पकड़ कमजोर रहेगी। पढ़ा हुआ हिस्सा या मिला हुआ निर्देश तुरंत स्पष्ट न हो तो खुद पर नाराजगी स्वाभाविक है। ऑफिस की मीटिंग में कोई जिम्मेदारी मिले तो अंत में दोहराकर पूछें कि आपको क्या सौंपा गया है। इससे अस्पष्ट बात पहचानने में मदद मिलेगी। विद्यार्थी एक अनुच्छेद पढ़कर उसका अर्थ जांचें, फिर आगे बढ़ें। बिजनेस में कठिन सवाल या लंबित काम टालने की इच्छा हो सकती है। बृहस्पति के नियमप्रिय स्वभाव को अपनाएं और उस काम के लिए एक छोटा, पूरा करने योग्य कदम तय करें।
मनी राशिफल
पैसों के हिसाब और लेनदेन की शर्तें समझने में अधिक मेहनत लगेगी। कोई जानकारी अस्पष्ट लगे तो उसे समझा हुआ मानकर सहमति न दें। रकम भरते समय नाम और विवरण का मिलान करें। आय से जुड़े कागजात या भुगतान की जिम्मेदारी टालने का मन हो सकता है। ऐसे में केवल संबंधित दस्तावेज जुटाने से शुरुआत करें। निवेश का कोई प्रस्ताव सामने आए तो जिन शर्तों का अर्थ स्पष्ट न हो, उन पर लिखित जवाब मांगें।
हेल्थ राशिफल
ध्यान बिखरा रहने से साधारण दिनचर्या भी भारी लगेगी। इसे अपनी क्षमता का अंतिम पैमाना न मानें। नहाने, कपड़े बदलने या अपना सामान रखने जैसे कामों का क्रम तय रखें, ताकि हर बार नया निर्णय न लेना पड़े। उलझन बढ़े तो आसपास का शोर घटाकर एक सरल गतिविधि चुनें। जिम्मेदारियों से बचने की इच्छा और आराम की जरूरत को अलग समझने की कोशिश करें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: मीटिंग में अस्पष्ट जिम्मेदारी पर तुरंत हामी न भरें। कठिन काम को लगातार टालने से बोझ बढ़ेगा। अधूरी समझ के आधार पर भुगतान की सहमति न दें।
आज की सलाह: जिम्मेदारी भारी लगे तो उसका सबसे छोटा हिस्सा पूरा करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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