मूलांक 3 राशिफल 25 नवंबर: परिचित नाम देखकर ऑनलाइन पेमेंट की जांच न छोड़ें
मूलांक 3 वालों के लिए जानें 25 नवंबर का दिन कैसा जाने वाला है? पढ़ें लव से लेकर हेल्थ और मनी की स्थिति आज के दिन कैसी रहेगी?
करीबी दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बातचीत सार्थक रहने के योग हैं। किसी बात को समझने का नया नजरिया मिलेगा। फिर भी अपनी पसंद या पुराने पूर्वाग्रह के असर में आप गलत राय बना सकते हैं। मन का मिजाज भी बदलता रहेगा, इसलिए एक पल की भावना को अंतिम सच न मानें। 25 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 3 के लिए तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 1 से मित्रता बातचीत में पहल का सहारा देगी। आपके स्वामी बृहस्पति ज्ञान और सही सलाह से जुड़े हैं। उनका यह गुण तभी उपयोगी रहेगा, जब आप अपनी धारणा को भी परखेंगे। किसी की बात अधूरी समझ आए तो उसका मतलब दोबारा पूछ लें।
मूलांक 3 लव राशिफल
अपनों से खुलकर बात करने पर किसी उलझन को समझने की संभावना है। पार्टनर या करीबी दोस्त का नजरिया सुनना उपयोगी रहेगा। हालांकि मन बदलने से कभी निकटता और कभी अकेले रहने की इच्छा होगी। इसे सरल ढंग से बता दें, ताकि आपके व्यवहार का गलत अर्थ न निकले। परिवार में किसी पुरानी छवि के आधार पर राय देने से चूक हो सकती है। बृहस्पति का न्यायप्रिय स्वभाव अपनाएं और हर व्यक्ति की मौजूदा बात को पूरा महत्व दें। आपकी उलझन भी बातचीत में जगह पाएगी।
मूलांक 3 करियर राशिफल
पढ़ाई या काम की किसी उलझन पर भरोसेमंद दोस्त अथवा परिवार के सदस्य से चर्चा उपयोगी रहने के योग हैं। उनकी बात से अपने तरीके को जांचने का मौका मिलेगा। बृहस्पति सीखने और सलाह को महत्व देते हैं, इसलिए सवाल पूछने में झिझक न रखें। ऑफिस में किसी विचार को केवल उसके प्रस्तुतकर्ता की छवि देखकर खारिज करना गलत आकलन बन सकता है। बिजनेस में भी परिचय और प्रस्ताव की उपयोगिता अलग रखकर जांचें। मिजाज बदलने पर काम की प्राथमिकता बार बार बदलने का मन होगा। तय सूची देखकर अगला काम चुनें।
मूलांक 3 आर्थिक राशिफल
पैसों के किसी सवाल पर करीबी व्यक्ति से उपयोगी चर्चा की संभावना है। फिर भी परिचित नाम या अपनी पसंद के कारण गलत आकलन हो सकता है। ऑनलाइन पेमेंट में पाने वाले का नाम और रकम मिलाकर पुष्टि करें। खरीदारी या निवेश की जानकारी जांचते समय केवल अपने पक्ष की बातें न चुनें। बृहस्पति से जुड़ा नियमप्रिय रवैया यहां उपयोगी रहेगा। बदलते मूड में किसी खर्च की जरूरत अलग लगे तो उसका कारण लिखकर देखें।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
मिजाज में उतार चढ़ाव से अपनी जरूरत समझना थोड़ा कठिन लगेगा। कभी बातचीत अच्छी लगेगी तो कभी शांत गतिविधि का मन होगा। खुद पर हर वक्त एक जैसा रहने का दबाव न डालें। बृहस्पति से जुड़ी नियमितता अपनाते हुए दिनचर्या में पढ़ने या हल्की चहलकदमी का छोटा हिस्सा तय रखें। मन की स्थिति को अपनी पूरी सेहत का निष्कर्ष न बनाएं।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: पुरानी धारणा से किसी की बात का अर्थ गलत निकाल सकते हैं। परिचित नाम देखकर ऑनलाइन पेमेंट की जांच न छोड़ें। बदलते मूड में अपनी राय को अंतिम न मानें।
आज की सलाह: अपनों की बात पूरी सुनकर ही अपनी राय तय करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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