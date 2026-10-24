मूलांक 3 राशिफल 24 अक्टूबर: काम और घर के बीच बढ़ सकती है भागदौड़, इन बातों का रखें ध्यान
मूलांक 3 राशिफल 24 अक्टूबर 2026: आज काम और घर के बीच भागदौड़ बढ़ सकती है। जानें मूलांक 3 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल
मन में यह भाव रह सकता है कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं और अपनी रफ्तार पकड़ना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में खुद पर नाराज होने के बजाय कामों को क्रम से रखना बेहतर रहेगा। सुबह का रूटीन भी इसका संकेत दे सकता है। जैसे चाय बनाते समय फोन, घर की बात और दिन की लिस्ट एक साथ आ जाए तो छोटी सी देरी भी भारी लगती है। बृहस्पति का स्वभाव ज्ञान, नियम और सही सलाह का है। इसलिए बिखराव में भी तरीका अपनाना आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बनेगा। 24 अक्टूबर 2026 का मूलांक 6 घर और संबंधों की मांग बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 8 जिम्मेदारी और हिसाब मांगता है। इसलिए हर काम तुरंत नहीं, सही क्रम में करना अधिक समझदारी होगी।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी अच्छी नीयत साफ दिखेगी, लेकिन इस समय हर किसी की जरूरत अलग हो सकती है। परिवार की किसी बात, घरेलू जिम्मेदारी या पार्टनर की अपेक्षा आपको थोड़ा दबाव दे सकती है। बृहस्पति आपको समझाकर चलने की ताकत देता है, इसलिए बात टालने से बेहतर है कि साफ शब्दों में अपनी स्थिति बता दें। किसी अपने को यह भरोसा भी चाहिए होगा कि आप साथ हैं, भले हर काम तुरंत ना कर पाएं। नरमी और स्पष्टता साथ रखें। इससे अनकही शिकायतें कम होंगी।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
काम और पढ़ाई में एक साथ कई मोर्चे खुल सकते हैं। किसी पुराने काम के साथ नई जिम्मेदारी जुड़ने से आपको लगेगा कि अपनी ग्रोथ रुक रही है। फिर भी यही समय आपकी समझ और व्यवस्था की असली परीक्षा लेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपको सही दिशा, सीखने की इच्छा और मार्गदर्शन देने की क्षमता देता है। अगर आप टीम में हैं तो सब कुछ अकेले उठाने की जगह काम बांटने पर ध्यान दें। विद्यार्थी विषयों को महत्व के हिसाब से रखें। नौकरीपेशा लोग मीटिंग, टाइमलाइन और वादों को लिखकर चलें। बिजनेस में काम बढ़े तो नियम और गुणवत्ता दोनों पर बराबर नजर रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में जिम्मेदारियां घरेलू जरूरतों के साथ जुड़ सकती हैं। कुछ खर्च जरूरी लगेंगे और कुछ खर्च सिर्फ सुविधा के कारण सामने आएंगे। यहां संतुलन जरूरी है। मूलांक 6 आराम और परिवार की मांग को आगे ला सकता है, जबकि भाग्यांक 8 साफ बजट और जवाबदेही चाहता है। इसलिए किसी भुगतान, सदस्यता, फीस या घरेलू खरीद में पहले प्राथमिकता तय करें। बृहस्पति आपको लंबी सोच देता है। उसी के सहारे छोटे समय की राहत और बड़े समय की जरूरत में फर्क करें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
दिमाग पर बोझ बढ़ने से कंधों और पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। शरीर से ज्यादा दबाव सोच का रहेगा। एक आसान तरीका अपनाएं। दिन शुरू होने से पहले पांच मिनट बैठकर तीन जरूरी काम लिख लें। बृहस्पति अनुशासन से राहत देता है। हल्का स्ट्रेच और गुनगुना पानी भी आपको थोड़ा स्थिर कर सकता है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 24 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने ज्ञान और प्रबंधन कौशल के माध्यम से जीवन में संतुलन स्थापित करने का है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता और दूरदर्शिता बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 6 और भाग्यांक 8 का यह योग आपको भागदौड़ के बीच धैर्य एवं अनुशासन बनाए रखने का परामर्श देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र