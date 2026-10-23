मूलांक 3 राशिफल 23 अक्टूबर: आपकी बातों का बढ़ेगा असर, समझाने के चक्कर में ना दिखाएं रौब
Mulank 3 Horoscope 23 October 2026: गुरु के प्रभाव से बढ़ेगा आपकी बातों का असर। जानें मूलांक 3 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों रौब ना दिखाने की है सलाह।
बृहस्पति की साफ सोच और समझदारी इस दिन आपके पक्ष में दिख सकती है। मन की बात घुमा फिराकर कहने के बजाय सीधे और संतुलित ढंग से रखने का मौका मिलेगा। किसी फैसले, समझौते या अपनी बात मनवाने के लिए यह समय ठीक बैठ सकता है, बशर्ते आप बात को जरूरत से ज्यादा लंबा ना करें। 23 अक्टूबर 2026 का मूलांक 5 बातचीत, मूवमेंट और जल्दी बदलती स्थितियां बढ़ा रहा है। साथ ही भाग्यांक 7 भीतर से परखने को कह रहा है कि जो तय कर रहे हैं, वह आपके सिद्धांतों के भी ठीक है या नहीं। बृहस्पति आपको भरोसे के साथ बोलना सिखाता है। इसलिए बात साफ रखें, पर ऊंचा स्वर नहीं। कई जगह आपकी समझ ही आपका असर बनेगी।
मूलांक 3 का लव राशिफल
दिल की बात कहने के लिए माहौल बन सकता है। अगर कुछ दिनों से कोई बात अटकी हुई है, तो उसे शांत ढंग से रखने से राहत मिल सकती है। बृहस्पति रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान चाहता है, इसलिए आधी बात या इशारों में बात करने से उलझन बढ़ सकती है। पार्टनर से किसी नियम, जिम्मेदारी या भविष्य की योजना पर खुली चर्चा हो सकती है। परिवार में भी आपकी सलाह सुनी जाएगी, लेकिन समझाने और सुनाने के फर्क को याद रखें। नरमी रहेगी तो बात जल्दी बैठेगी।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी बातों का वजन बढ़ सकता है। मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बातचीत या टीम के बीच कोई मुद्दा साफ करना हो, तो आपकी भाषा असर डाल सकती है। बृहस्पति ज्ञान और दिशा का ग्रह है, इसलिए आप केवल बोलेंगे नहीं, लोगों को रास्ता भी दिखा सकते हैं। दिन की ऊर्जा में मूलांक 5 तेजी ला रहा है, इसलिए जवाब जल्दी देने पड़ सकते हैं। वहीं भाग्यांक 7 कहता है कि अंतिम बात कहने से पहले एक बार मन ही मन जांच लें। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चर्चा, जैसे विषय चुनना, टाइम टेबल बनाना या ट्यूशन को लेकर फैसला, समझदारी से आगे बढ़ सकता है।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में बातचीत से रास्ता निकलने की संभावना है। किसी भुगतान, फीस, रेट या हिस्से को लेकर बात चल रही हो तो शब्दों का सही चुनाव काम आएगा। बृहस्पति आमतौर पर बड़े सोचने को कहता है, लेकिन इस समय बड़ी बात करते हुए छोटी शर्तें भी पढ़ लें। मूलांक 5 के कारण एक से ज्यादा विकल्प सामने आ सकते हैं। जो बात साफ कागज या मैसेज में आ जाए, वही आगे सुरक्षित रहेगी। सिर्फ भरोसे पर टिके रहना ठीक नहीं होगा।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
दिमाग लगातार सक्रिय रहे तो शरीर हल्का थका हुआ महसूस कर सकता है। खासकर ज्यादा बोलने, समझाने या लोगों के सवाल लेने के बाद सिर में भारीपन आ सकता है। बृहस्पति का असर आपको बैठे बैठे भी सोचते रहने पर लगा सकता है। थोड़ा टहलना, गुनगुना पानी पीना और बीच बीच में आवाज को आराम देना बेहतर रहेगा। अगर मन बहुत चल रहा हो, तो जरूरी बिंदु लिख लेने से भीतर की भागदौड़ कम होगी।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 23 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपने ज्ञान और वाणी का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करने का है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी बौद्धिक क्षमता और मार्गदर्शन कौशल चरम पर रहेगा, लेकिन मूलांक 5 और भाग्यांक 7 का यह योग आपको अति-उत्साह और अधिकार जताने की प्रवृत्ति से बचने का सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र