Mulank 3 Horoscope 22 Nov 2026: मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म तिथि) के लिए जानें 22 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज अपनों के साथ मौज-मस्ती और सुकून से बीतेगा दिन।

मूलांक 3 वालों के लिए 22 नवंबर 2026 का रविवार खुशियों और मेलजोल के नाम रहने वाला है। आज आपका मन रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर होकर अपनी पसंद के काम करने का करेगा। दोस्तों से मुलाकात, परिवार के साथ समय बिताना या फिल्म देखने का कार्यक्रम बन सकता है। किसी किताब को पढ़ने या नई जानकारी हासिल करने में भी रुचि रहेगी। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस अंक के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। आज का मूलांक 4 आपके प्रति तटस्थ है और भाग्यांक 7 रहेगा। ऐसे में आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलेगा। आज छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना आपके लिए खास रहेगा।

मूलांक 3 का लव राशिफल प्रेम और रिश्तों के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ बातचीत का माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी पसंदीदा फिल्म या किताब को लेकर चर्चा हो सकती है। एक-दूसरे की पसंद जानने और साथ में अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में भी आपसी तालमेल बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर जाने या घर पर ही मिलकर समय बिताने की योजना बन सकती है। सिंगल लोगों का मन पुराने दोस्तों से संपर्क करने का करेगा। किसी खास व्यक्ति से बातचीत शुरू होने की संभावना भी है। हालांकि, बातचीत के दौरान हर बात पर सलाह देने से बचें। कभी-कभी सामने वाला केवल अपनी भावनाएं साझा करना चाहता है। उनकी बात ध्यान से सुनना रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगा।

मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। 22 नवंबर को मूलांक 4 और भाग्यांक 7 का प्रभाव आपकी जिज्ञासा और नई चीजें सीखने की इच्छा को बढ़ाएगा। रविवार को दोस्तों और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने, घूमने-फिरने और मनपसंद गतिविधियों में शामिल होने के मौके मिलेंगे। अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, प्रेम जीवन, करियर और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 3 का करियर राशिफल करियर के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा। रविवार होने के कारण आपका ध्यान कामकाज से ज्यादा निजी गतिविधियों पर रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को पुराने सहकर्मियों या पेशेवर परिचितों से बातचीत करने का मौका मिल सकता है। व्यापारियों के लिए ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखने का दिन है। दुकान या कारोबार से जुड़ी बातचीत में सामने वाले की जरूरत समझकर ही कोई सुझाव दें। विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई से जुड़ी नई किताबें और दूसरी जानकारियां जुटाने में रहेगी। किसी कठिन विषय को समझने के लिए अतिरिक्त अध्ययन कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव ज्ञान बढ़ाने और नई चीजें सीखने की प्रेरणा देगा। हालांकि, छुट्टी के दिन खुद पर काम का दबाव न डालें और जरूरी जिम्मेदारियों के लिए ही समय निकालें।

मूलांक 3 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज मनोरंजन और घूमने-फिरने पर खर्च हो सकता है। दोस्तों के साथ बाहर जाने, फिल्म देखने या कोई नई किताब खरीदने का विचार बन सकता है। अपनी पसंद के इन कामों के लिए पहले से थोड़ी रकम अलग रखना बेहतर रहेगा। बाजार में खरीदारी करते समय केवल दुकानदार की बातों में आकर कोई सामान न खरीदें। उसकी कीमत और उपयोगिता जरूर देखें। कारोबारियों को किसी सामाजिक मुलाकात के दौरान आर्थिक लाभ से जुड़ी जानकारी मिल सकती है। हालांकि, किसी परिचित की सलाह पर तुरंत निवेश करने से बचें। बृहस्पति के प्रभाव से कुछ नया खरीदने या करने की इच्छा बढ़ सकती है। ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति और जरूरतों को ध्यान में रखकर ही फैसला लें।

मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज का दिन सुकून भरा रहेगा। रोजमर्रा की व्यस्तता से थोड़ा समय निकालकर मनपसंद गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक थकान कम होगी। दोस्तों से मुलाकात या परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। अगर किताब पढ़ने या फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाते हैं तो बीच-बीच में आराम भी करें। लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने से बचें। कुछ समय टहलने और हल्की शारीरिक गतिविधियों के लिए निकालना अच्छा रहेगा। रविवार को अपनी दिनचर्या बहुत ज्यादा व्यस्त न बनाएं। पर्याप्त पानी पिएं और खानपान का ध्यान रखें। आज हर समय कुछ नया सीखने या करने की जरूरत नहीं है। अपनी पसंद के कामों के साथ आराम को भी जगह दें। इससे दिन का आनंद और बढ़ेगा।