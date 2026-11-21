मूलांक 3 राशिफल 21 नवंबर 2026: आज दोस्तों और परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा एवं रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। जानिए स्वामी बृहस्पति के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।

मूलांक 3 वालों के लिए 21 नवंबर 2026 का दिन खुशियों और अपनों के साथ अच्छा समय बिताने के लिहाज से खास रहेगा। आज आपका मन रोजमर्रा की व्यस्तता से थोड़ा दूर होकर दोस्तों और परिवार के बीच रहने का करेगा। किसी छोटी यात्रा या घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। नए लोगों से मुलाकात और दोस्ती के नए अवसर भी मिलेंगे। अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस अंक के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और विस्तार का कारक माना जाता है। आज का मूलांक 3 आपके अंक के अनुकूल है, वहीं भाग्यांक 6 रिश्तों और पारिवारिक सुख को बढ़ावा देगा। अपनों के साथ बिताए गए पल आपके दिन को यादगार बना सकते हैं।

मूलांक 3 का लव राशिफल प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन काफी सुखद रहने वाला है। पार्टनर के साथ समय बिताने और अपनी भावनाएं जाहिर करने का अच्छा मौका मिलेगा। आप दोनों कहीं घूमने जाने या साथ में पसंदीदा जगह पर वक्त बिताने का प्लान बना सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी। पार्टनर की छोटी-छोटी कोशिशों की तारीफ करना न भूलें। इससे रिश्ते में अपनापन और गहरा होगा। सिंगल लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। दोस्तों के बीच भी किसी खास व्यक्ति से नजदीकियां बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि, रिश्तों में अपनी समझ दूसरों पर थोपने के बजाय उनकी बात सुनना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 3 के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि और विस्तार का कारक माना जाता है। 21 नवंबर को मूलांक 3 और भाग्यांक 6 का प्रभाव आपके प्रेम जीवन, पारिवारिक रिश्तों और सामाजिक मेलजोल को सुखद बनाएगा। दोस्तों और परिवार के साथ घूमने का प्लान बन सकता है, वहीं नए लोगों से मुलाकात के अवसर भी मिलेंगे। अपनी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति, प्रेम जीवन, करियर और आर्थिक भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।

मूलांक 3 का करियर राशिफल करियर के मामले में आज का दिन नए लोगों से जुड़ने और अनुभव हासिल करने के लिए अच्छा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से हो सकती है, जिनसे भविष्य में कामकाज को लेकर उपयोगी बातचीत होगी। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। व्यापारियों को नए संपर्क बनाने और अपने कारोबार के बारे में लोगों को जानकारी देने का अवसर मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। दोस्तों के साथ पढ़ाई से जुड़ी चर्चा करने या किसी नए विषय की जानकारी लेने का मौका मिलेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपको सीखने और दूसरों के अनुभवों से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेगा। हालांकि, हर नए परिचय से तुरंत किसी फायदे की उम्मीद न रखें। अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए ही छुट्टी या घूमने का कार्यक्रम बनाएं।

मूलांक 3 का मनी राशिफल आर्थिक मामलों में आज घूमने-फिरने और दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताने पर खर्च हो सकता है। अगर कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले आने-जाने और खाने-पीने का बजट तय कर लें। उत्साह में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना होगा। परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा का विचार है तो सभी की सुविधा और खर्च को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। कारोबार से जुड़े लोगों को नए संपर्कों के साथ आर्थिक लेनदेन में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी नए व्यक्ति के कहने पर निवेश या पैसों से जुड़ा फैसला न लें। बृहस्पति के प्रभाव से बड़े स्तर पर कुछ करने का विचार मन में आ सकता है, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही कदम बढ़ाना बेहतर रहेगा।

मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल सेहत के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा। मन प्रसन्न रहने से आप खुद को हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से रोजमर्रा की थकान भी कम होगी। अगर काफी समय से कहीं घूमने जाने का विचार बना रहे थे तो आज उसे पूरा करने का मौका मिल सकता है। हालांकि, उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा भागदौड़ न करें। यात्रा की योजना बनाते समय आराम के लिए भी पर्याप्त समय रखें। दिनभर घूमने या लगातार लोगों से मिलने-जुलने के कारण थकान हो सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखें। मनपसंद गतिविधियों के लिए समय निकालें और जरूरत पड़ने पर आराम करें। आज छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लेना आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा रहेगा।