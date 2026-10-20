मूलांक 3 राशिफल 20 अक्टूबर: हर बात पर सलाह देना पड़ सकता है भारी, रिश्तों में दूसरों की राय को भी समझें
Mulank 3 Horoscope 20 October 2026: गुरु के प्रभाव से समझें दूसरों की राय। जानें मूलांक 3 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों सलाह देने से बचने की है सलाह।
दिन का माहौल आपको अपनी सोच पर दोबारा नजर डालने के लिए कह रहा है। अंक 3 के लोग अक्सर बड़े नजरिये से चलते हैं, लेकिन इस बार बृहस्पति की सीख यही है कि केवल सही इरादा काफी नहीं, सही तरीका भी जरूरी है। किसी बात पर आपका पुराना नजरिया अब उतना काम का नहीं लग सकता। इसे हार न मानें, बल्कि सुधार मानें। 20 अक्टूबर 2026 का मूलांक 2 आपको दूसरों की प्रतिक्रिया समझने में मदद करेगा। भाग्यांक 4 यह याद दिलाएगा कि नियम, कागज और छोटे तथ्य भी उतने ही अहम हैं। अगर आप दुनिया को थोड़ा कम उपदेश और थोड़ा ज्यादा निरीक्षण के साथ देखेंगे, तो कई उलझनें आसान हो सकती हैं।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी बात अक्सर वजन रखती है, पर हर समय सलाह देना जरूरी नहीं होता। बृहस्पति आपको सिखाता है कि भरोसा केवल सही बात कहने से नहीं, सही समय पर चुप रहने से भी बनता है। पार्टनर, घर के लोगों या किसी करीबी के साथ सोच का फर्क दिख सकता है। ऐसे में अपनी बात को अंतिम सच की तरह रखने के बजाय बातचीत को खुला रखें। कोई पुरानी शिकायत छोटी बात से फिर उभर सकती है। नरम स्वर में बात करेंगे तो तालमेल बन सकता है। सामने वाले की जरूरत समझना इस समय ज्यादा काम देगा।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में बड़ा फैसला, नई जिम्मेदारी, भूमिका बदलने की सोच या किसी बिजनेस एग्रीमेंट पर चर्चा हो सकती है। यहीं सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए मन जल्दी बड़ा कदम उठाने को कह सकता है, लेकिन भाग्यांक 4 साफ बता रहा है कि बिना बारीक जांच के आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। स्टूडेंट्स भी केवल मोटी समझ पर न चलें। सवाल के शब्द, निर्देश और डेटा दोबारा देखें। ऑफिस में मीटिंग, कॉन्ट्रैक्ट, मेल या मौखिक वादा, सबकी छोटी शर्तें पढ़ना बेहतर रहेगा। आपकी समझ अच्छी है, बस इस बार विस्तार से जांच उसे और मजबूत करेगी।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में छोटी रकमों की अनदेखी नुकसान नहीं तो उलझन जरूर दे सकती है। घर का छोटा खर्च, जैसे बार बार होने वाली खरीदारी, बजट से बाहर जा सकती है अगर हिसाब ढीला रहा। अंक 3 वाले लोग कई बार बड़ी तस्वीर में छोटे बिल भूल जाते हैं। यही जगह सुधार मांग रही है। किसी लेनदेन में केवल भरोसे पर न चलें। रकम, तारीख और शर्त साफ रखें। मूलांक 2 भावनात्मक नरमी ला सकता है, इसलिए किसी की बात मानने से पहले अपनी जरूरत जरूर देखें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग थक सकता है। बहुत सारी बातें एक साथ सोचने से ध्यान बंटेगा और छोटी भूलें बढ़ सकती हैं। गर्दन के पीछे जकड़न या माथे पर दबाव जैसा महसूस हो तो कुछ मिनट कुर्सी से उठकर चलना ठीक रहेगा। मीठी चीजों या बार बार चाय से राहत ढूंढने के बजाय सादा पानी और हल्का स्ट्रेच ज्यादा काम देगा। अपनी गति को थोड़ा व्यवस्थित रखें।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 20 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी सोच में लचीलापन लाने और दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करने का है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका ज्ञान और अंतर्दृष्टि बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 2 और भाग्यांक 4 का यह योग आपको अति-उत्साह और बिना मांगी सलाह देने से बचने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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