मूलांक 3 राशिफल 20 नवंबर: दिमाग में आएंगे नए-नए आइडिया, क्रिएटिव कामों में दिखेगी रुचि
Mulank 3 Horoscope 20 Nov 2026: मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म तिथि) के लिए जानें 20 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें कैसे आज रचनात्मक विचार और नई तकनीक दिलाएंगे सफलता।
बृहस्पति की ज्ञान बढ़ाने वाली प्रवृत्ति नई तकनीक में आपकी दिलचस्पी जगाएगी। विज्ञान की बातें आकर्षित करेंगी और उनसे जुड़े नए विचार आएंगे। कल्पना और रचनात्मक कला में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। 20 नवंबर 2026 का मूलांक 2 आपके अंक 3 का मित्र है और भाग्यांक 5 सीखने तथा विचारों के आदान प्रदान का पक्ष जोड़ता है। किसी तकनीक को केवल इस्तेमाल करने से आगे बढ़कर उसका काम समझने का मन होगा। हर नया विचार तुरंत पूरा करने का दबाव ना लें। एक छोटा प्रयोग चुनें या अपनी कल्पना का शुरुआती चित्र बनाएं। सीखने की खुशी को जगह मिलेगी और अपनी रुचियों के लिए उत्साह रहेगा।
मूलांक 3 का लव राशिफल
शाम की चाय पर किसी नई तकनीक या कलात्मक विचार की बातचीत रोचक रहेगी। अपनी पसंद समझाते समय सामने वाले की रुचि भी पूछें। बृहस्पति से जुड़ा ज्ञान बांटने का उत्साह कहीं बातचीत को लंबा पाठ ना बना दे। पार्टनर के साथ किसी चित्र, धुन या डिजाइन पर अपनी राय साझा करना अच्छा लगेगा। परिवार में अलग पसंद सामने आए तो उसे जानने की उत्सुकता रखें। साथ मिलकर छोटा रचनात्मक काम चुनें, लेकिन उसमें हर किसी को अपना तरीका अपनाने की जगह दें।
देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आज मूलांक 3 वालों की जिज्ञासा बढ़ेगी और दिमाग में नए-नए विचार आएंगे। विज्ञान, नई तकनीक और रचनात्मक कामों में रुचि बढ़ने के साथ करियर में कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन और किन नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। अपनी प्रतिभा, करियर और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
विज्ञान पढ़ने वालों के लिए विषय की गहराई समझने में रुचि रहेगी। किसी सिद्धांत का छोटा मॉडल या उदाहरण बनाकर अभ्यास करें। ऑफिस में नई तकनीक का उपयोग सीखने और काम के लिए नए तरीके सोचने को दिन अनुकूल है। बृहस्पति का विस्तार वाला गुण उपयोगी रहेगा, बशर्ते शुरुआत एक काम से करें। बिजनेस में किसी नए डिजिटल साधन को अपनाने से पहले उसका परीक्षण करें। कला और डिजाइन से जुड़े लोग अपने अधूरे प्रयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। नतीजे का दबाव भारी लगे तो पहले शुरुआती नमूना तैयार करने का लक्ष्य रखें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
नई तकनीक का आकर्षण खरीदारी की इच्छा जगाएगा। किसी उपकरण या रचनात्मक कोर्स पर पैसा लगाने से पहले देखें कि वह आपकी किस जरूरत को पूरा करेगा। सीखने के उत्साह को समझना स्वाभाविक है, फिर भी केवल नया होने से कोई चीज उपयोगी नहीं हो जाती। परीक्षण की सुविधा और कुल शुल्क जांच लें। निवेश के किसी नए डिजिटल माध्यम की जानकारी लेते समय उसके नियम समझें। आय बढ़ने का अनुमान केवल तकनीक के आकर्षक दावों पर ना टिकाएं।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
रचनात्मक रुचि के लिए दिन अच्छा है। ऐसा काम चुनें जिसका आनंद आप आराम से ले सकें, जैसे मिट्टी से आकृति बनाना या कागज पर डिजाइन उकेरना। कुछ नया सीखते समय लगातार अभ्यास का दबाव महसूस हो तो काम को छोटे हिस्सों में बांटें। बृहस्पति से जुड़ी सीखने की लगन के साथ अपनी सहज गति का भी सम्मान करें।
20 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 3 के जातक यदि अपनी रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं और एक साथ कई प्रयोग करने से बचते हैं, तो वे शानदार परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के विवेक और भाग्यांक 5 की जिज्ञासा का सुंदर तालमेल बिठाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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