मूलांक 3 राशिफल 19 अक्टूबर: काम में तारीफ और रिश्तों में मिठास का मौका, परफेक्शन के चक्कर में ना उलझें
Mulank 3 Horoscope 19 October 2026: गुरु के प्रभाव से काम में मिलेगी तारीफ। जानें मूलांक 3 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों परफेक्शन के चक्कर में उलझने से बचें।
बृहस्पति की ऊर्जा आपके भीतर सलीका, समझ और लोगों को साथ लेकर चलने की इच्छा बढ़ा सकती है। आसपास की सफाई, रंग, माहौल और बात करने का तरीका आपको सामान्य से ज्यादा अहम लग सकता है। इसी कारण किसी मुलाकात, पारिवारिक चर्चा या छोटे सामाजिक काम में आपकी मौजूदगी असरदार रहेगी। 19 अक्टूबर 2026 में भाग्यांक 3 आपकी अभिव्यक्ति को खुलापन देता है, जबकि मूलांक 1 भीतर से पहल करने का मन जगाता है। ऐसे में आप सिर्फ अच्छा सोचेंगे नहीं, उसे आकार देने की कोशिश भी करेंगे। ध्यान रखें, हर जगह सुधार करने की जल्दी ना दिखाएं। बृहस्पति नियम और संतुलन सिखाता है। इसलिए अपनी पसंद के साथ दूसरों की सुविधा भी जोड़कर चलें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन दिखाने का आपका तरीका इस बार शब्दों से ज्यादा व्यवहार में दिखेगा। आप चाहेंगे कि माहौल हल्का रहे, बातों में मिठास रहे और सामने वाला सम्मान महसूस करे। यह अच्छी बात है। अगर कोई पुरानी खटास है, तो सीधे बहस के बजाय सहज बातचीत बेहतर असर दे सकती है। परिवार में किसी आयोजन, मिलना जुलना या साथ बैठने की बात बन सकती है। प्रेम संबंध में तारीफ काम करेगी, लेकिन बनावटीपन से बचें। बृहस्पति सच्चाई और गरिमा का ग्रह है। इसलिए दिल की बात सरल ढंग से कहें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में आपकी प्रस्तुति, समझाने का तरीका और लोगों को सहज रखना सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ऑफिस में काम की डेडलाइन सामने हो, तो सख्त दबाव बनाने के बजाय काम को साफ हिस्सों में बांटना ज्यादा उपयोगी रहेगा। मीटिंग, क्लाइंट बातचीत, टीचिंग, ट्रेनिंग, कंटेंट, डिजाइन या पब्लिक डीलिंग से जुड़े लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। 19 अक्टूबर 2026 का मूलांक 1 आपको आगे बढ़कर बात शुरू करने की हिम्मत देगा, और भाग्यांक 3 आपकी बात को स्वीकार्य बना सकता है। स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंटेशन, उत्तर लिखने की शैली और नोट्स व्यवस्थित करने का समय ठीक है। बस सजावट में इतना ना उलझें कि मुख्य काम पीछे छूट जाए।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आपकी पसंद इस समय थोड़ी निखरी हुई रह सकती है। घर, कपड़े, काम की जगह या किसी जरूरी चीज को बेहतर बनाने पर खर्च का मन बन सकता है। अगर खर्च सुविधा बढ़ाने वाला है, तो सोच समझकर किया गया भुगतान ठीक रह सकता है। दिखावे के लिए लिया गया फैसला बाद में भारी लग सकता है। बिजनेस में विनम्र बातचीत से फायदा जुड़ सकता है। किसी रकम, फीस या सर्विस चार्ज पर बात करते समय पूरा विवरण पहले समझ लें। मध्यम रास्ता इस समय सबसे सुरक्षित रहेगा।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
मन अच्छा रहे तो शरीर भी हल्का महसूस होगा, लेकिन बाहरी चीजों को बहुत परफेक्ट देखने की चाह थकान बढ़ा सकती है। गर्दन, कंधों या पीठ में जकड़न महसूस हो, तो बैठने का ढंग बदलें। हल्का स्ट्रेच और थोड़ी खुली हवा राहत दे सकती है। मीठा या रिच खाना आकर्षित करे, तो मात्रा संभालना बेहतर रहेगा। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए आराम में भी सीमा रखना जरूरी है।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 19 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी क्षमताओं का परिचय देने और सम्मान पाने का है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका बौद्धिक और सामाजिक दायरा बढ़ेगा, लेकिन मूलांक 1 और भाग्यांक 3 का यह दुर्लभ योग आपको परफेक्शन के चक्कर में उलझने से बचने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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