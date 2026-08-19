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मूलांक 3 वाले आज गुस्से को रखें काबू, पढ़ें गुरु का संकेत, रिश्ते में गलतफहमी होगी शुरू

By Anita Baranwal
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मूलांक 3 वालों को 19 अगस्त के दिन कई बातों पर विशेष ध्यान देना है। जानें आज गुरु आपको कौन-कौन से संकेत दे रहे हैं? इन्हें नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। आपकी एक गलती से आज रिश्ते में गलतफहमी भी शुरु होने के योग बन रहे हैं।

Mulank 3 aaj ka ank rashifal
आज का अंक ज्योतिष मूलांक 3

Aaj Ka Ank Jyotish Mulank 3 Bhavishyafal 19 August 2026: बातों और फैसलों की रफ्तार जरूरत से ज्यादा न बढ़ाएं। बृहस्पति आपको ज्ञान, सही दिशा और नियमों का महत्व समझाता है, लेकिन मन की बेचैनी आपको बिना पूरी जानकारी के निष्कर्ष तक पहुंचा सकती है। 19 अगस्त 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 1 आगे बढ़ने की तेज प्रेरणा दे रहा है। ऐसे में अपनी बात मनवाने की इच्छा भी बढ़ सकती है। किसी व्यक्ति के धीमे काम करने पर झुंझलाहट हो तो थोड़ा ठहरें। बच्चों की पढ़ाई को लेकर तुरंत डांटने या तुलना करने के बजाय उनकी कठिनाई समझें। आपकी सलाह उपयोगी होगी, जब उसमें भरोसा और अपनापन दोनों होंगे।

लव राशिफल

रिश्तों में अपनी बात जल्दी कह देने से गलतफहमी बन सकती है। पार्टनर किसी विषय पर धीमे या अलग ढंग से सोचें तो उसे उदासीनता न मानें। बृहस्पति का असर आपको सुलझी हुई बातचीत की ताकत देता है। परिवार में बच्चों की पढ़ाई, दिनचर्या या जिम्मेदारियों पर राय देते समय आदेश देने के बजाय विकल्प रखें। किसी करीबी की बात बीच में काटने से बचें। पहले सुनेंगे तो संबंधों में सम्मान बना रहेगा और समाधान भी आसानी से निकलेगा।

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करियर राशिफल

ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में तेजी से काम निपटाने का मन रहेगा। मूलांक 1 और भाग्यांक 1 की ऊर्जा आपको पहल करने के मौके दे सकती है, पर अधूरी जानकारी के साथ जवाब देना परेशानी बढ़ा सकता है। मीटिंग में अपनी सलाह रखने से पहले मुख्य तथ्य साफ कर लें। विद्यार्थियों के लिए एक साथ कई विषय पकड़ने के बजाय प्राथमिकता तय करना बेहतर रहेगा। बच्चों की पढ़ाई में कमजोर हिस्से पहचानकर छोटा अभ्यास प्लान बनाएं। बृहस्पति सीखने और सिखाने का ग्रह है, इसलिए आपकी समझदारी किसी टीम या सहकर्मी को सही दिशा दे सकती है।

फाइनेंस राशिफल

तेज उत्साह में किसी नई खरीद, ऑफर या कमाई के दावे पर तुरंत भरोसा न करें। आय बढ़ाने की योजना बनाते समय अनुमान और वास्तविक रकम में फर्क रखें। बृहस्पति विस्तार का संकेत देता है, लेकिन उसका सही लाभ नियम और साफ हिसाब से मिलता है। घर या बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्च पर निर्णय लेते हुए जरूरत, समय और विकल्पों को देख लें। लेनदेन की बात हो तो मौखिक भरोसे के बजाय जरूरी विवरण लिखकर रखें।

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हेल्थ राशिफल

मन की चंचलता शरीर में बेचैनी और थकान के रूप में दिख सकती है। सुबह कुछ मिनट गहरी सांस लेते हुए अपनी दिनचर्या तय करें। चाय या कॉफी की मात्रा बढ़ाने के बजाय पानी और हल्का नाश्ता लें। काम के बीच आंखों को आराम देने के लिए कुछ देर दूर की चीजों पर नजर डालें। मन में कई बातें चलें तो उन्हें क्रम से लिखना राहत दे सकता है।

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शुभ अंक: 1

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: अधूरी बात सुनकर राय न बनाएं। बच्चों की पढ़ाई पर दबाव भरी भाषा न अपनाएं। किसी ऑफर का पूरा हिसाब जरूर देखें।

आज की सलाह: पहले तथ्य समझें, फिर अपनी तेज राय सामने रखें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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