मूलांक 3 राशिफल 18 अक्टूबर: अटके काम निपटाने का मौका, लेकिन गुस्से में बिगाड़ ना लें रिश्ते
Mulank 3 Horoscope 18 October 2026: गुरु के प्रभाव से अटके काम निपटाने का है मौका। जानें मूलांक 3 का लव, करियर, मनी एवं हेल्थ राशिफल और क्यों गुस्से पर नियंत्रण है जरूरी।
मन में यह साफ चल रहा है कि अब अटकी बातों को और नहीं टालना है। यही बेचैनी आपको सक्रिय भी रखेगी, लेकिन चिड़चिड़ापन बीच बीच में लहजे को कड़ा बना सकता है। 18 अक्टूबर 2026 का मूलांक 9 काम निपटाने की आग देता है और भाग्यांक 2 कहता है कि लोगों की भावनाएं समझे बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। बृहस्पति का असर आपको सही, साफ और नियम से चलने की तरफ ले जाता है। इसलिए उलझनों को दबाने के बजाय एक एक करके सुलझाना बेहतर रहेगा। घर, काम और निजी जिम्मेदारियों में जो बात लंबे समय से खिंची हुई है, उस पर साफ रुख लेना पड़ सकता है। बस समझाइश और आदेश के बीच का फर्क याद रखें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत ठीक रहेगी, पर तरीका थोड़ा भारी पड़ सकता है। बृहस्पति आपको समझाने वाला बनाता है, लेकिन इस समय सामने वाले को सलाह से पहले अपनापन चाहिए। घर में कोई पुरानी खींचतान फिर उठ सकती है। उसे जीत हार की तरह ना लें। प्रेम संबंध में भी यह देखने की जरूरत है कि आप सुन कितना रहे हैं। अगर मन खट्टा है तो बात रोककर रखने से दूरी बढ़ सकती है। साफ बोलें, पर नरमी के साथ। रिश्ते सुधारने की शुरुआत अक्सर छोटे वाक्य से होती है, लंबे भाषण से नहीं।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में लंबित मामलों को पकड़कर आगे बढ़ाने का मन मजबूत रहेगा। यही ऊर्जा उपयोगी है, क्योंकि मूलांक 9 ठहरे हुए कामों को धक्का देता है। भाग्यांक 2 यह भी याद दिलाता है कि अकेले फैसले थोपने से टीम या सहकर्मी पीछे हट सकते हैं। ऑफिस में अगर कोई फाइल, जवाब, मंजूरी या समन्वय अटका है तो पहले तथ्य ठीक करें, फिर बात रखें। बृहस्पति का गुण है व्यवस्था और भरोसा। इसलिए आपकी तैयारी जितनी साफ होगी, असर उतना अच्छा पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी संकेत है कि अधूरे नोट्स, लंबित असाइनमेंट या छूटा हुआ टॉपिक निपटाने का यही सही समय है।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में उलझन का कारण कमी से ज्यादा बिखरा हुआ हिसाब बन सकता है। बैंक, पेमेंट, ट्रांसफर, ऑटो डेबिट या रसीद से जुड़ा कोई काम दोबारा देखकर करें। बृहस्पति आम तौर पर बड़े सोच की तरफ ले जाता है, पर फिलहाल छोटे अंतर भी ध्यान मांगेंगे। कोई पुराना भुगतान साफ करना हो या किसी से रकम लेनी हो, तो बात शांति से रखें। कागज, मैसेज या एंट्री का रिकॉर्ड संभालकर रखना फायदेमंद रहेगा। दिखावे वाला खर्च टालना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
तनाव का असर कंधों, गर्दन और जबड़े की जकड़न में दिख सकता है। जब मन बहस की मुद्रा में हो, तब शरीर भी सख्त होने लगता है। सुबह या शाम पांच दस मिनट स्ट्रेचिंग करें। गुनगुना पानी धीरे धीरे पीना भी राहत देगा। अगर दिमाग एक साथ कई बातें पकड़े हुए है, तो उन्हें कागज पर लिख देने से भीतर का दबाव थोड़ा हल्का हो सकता है।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 18 अक्टूबर 2026 का यह दिन अपनी क्षमताओं का सदुपयोग करके लंबित कार्यों को निपटाने और व्यवहार में संयम रखने का है। आज के दिन आपका शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, गुलाबी और हल्का बैंगनी तथा शुभ दिशा उत्तर-पूर्व रहेगी। अपने ज्ञान और संयम का संतुलित प्रयोग करके आप अटके हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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