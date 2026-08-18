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मूलांक 3 राशिफल 18 अगस्त 2026: बड़ी सोच से खुलेगी तरक्की की राह, पुराने संपर्क भी आएंगे काम!

By Anita Baranwal
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मूलांक 3 राशिफल 18 अगस्त 2026: जानिए अंक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पुराने संपर्कों का लाभ उठाएं और सही दिशा में कदम बढ़ाएं। जानें अंक 3 के जातकों का आज का लव, करियर, धन और सेहत राशिफल।

mulank 3 rashifal 18 august 2026
मूलांक 3 राशिफल 18 अगस्त 2026

18 अगस्त 2026 का दिन मूलांक 3 वाले जातकों के लिए बड़ी सोच और सहयोग का रहेगा। बृहस्पति के प्रभाव से आपकी सोच व्यापक रह सकती है और आप समझ पाएंगे कि आपके लक्ष्य लोगों की जरूरतों से कैसे जुड़ते हैं। मूलांक 9 और भाग्यांक 9 समाज, सहयोग और बड़े उद्देश्य की भावना को उभार रहे हैं। किसी पुराने संपर्क को संदेश भेजने या जरूरी पत्राचार पूरा करने का योग बन सकता है। दोस्त से बातचीत में उसकी समस्या सुनकर आप उपयोगी सलाह दे सकते हैं। अपनी बात समझाने से पहले तथ्य जरूर जांच लें। नियम और नैतिकता का ध्यान रखकर किया गया फैसला आगे भरोसा बढ़ा सकता है।

मूलांक 3 का लव राशिफल

रिश्तों में केवल अपनी योजना बताने के बजाय सामने वाले की प्राथमिकता भी जानें। पार्टनर को लग सकता है कि आप भविष्य की बातों में बहुत आगे निकल रहे हैं। ऐसे में छोटी और साफ बातचीत तालमेल बनाएगी। परिवार के किसी सदस्य से जिम्मेदारी या पुराने संपर्क को लेकर राय अलग हो सकती है। बहस बढ़ाने के बजाय बताएं कि आप किस वजह से ऐसा सोच रहे हैं। बृहस्पति आपको सही दिशा दिखाता है, लेकिन रिश्तों में सलाह तभी असर करती है जब उसमें अपनापन भी हो। समझदारी भरे व्यवहार से रिश्ते मजबूत होंगे।

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मूलांक 3 का करियर राशिफल

पढ़ाई और करियर में बड़ी तस्वीर देखकर काम चुनने का मौका मिल सकता है। ऐसे कामों की ओर ध्यान जाएगा, जिनसे टीम, ग्राहक या समाज को सीधा लाभ हो। ऑफिस में पुराने सहकर्मी या पूर्व संपर्क से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। बिजनेस से जुड़े लोग अपनी सेवा, नियम या ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाने पर विचार कर सकते हैं। विद्यार्थी किसी विषय को केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि उसके व्यावहारिक उपयोग के साथ समझें। अपने सुझाव लिखित रूप में साफ रखना लाभकारी रहेगा। बड़ी सोच से तरक्की के रास्ते खुलेंगे।

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मूलांक 3 का मनी राशिफल

आर्थिक मामलों में आगे की जरूरतों को देखकर प्लान बनाना बेहतर रहेगा। किसी पुराने संपर्क से काम या आय का अवसर मिलने की संभावना है, मगर केवल भरोसे के आधार पर शर्तें तय ना करें। कागज, फीस, सदस्यता या काम से जुड़ी छोटी रकमों का हिसाब रखें। उदारता आपको किसी की मदद के लिए प्रेरित कर सकती है। सहायता करें, पर अपनी तय जिम्मेदारियों के लिए रकम अलग रखकर। साफ लेखा-जोखा रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अनावश्यक उलझन नहीं बढ़ेगी।

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मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल

ज्यादा सोचने और लगातार सलाह देने से मन थका हुआ महसूस कर सकता है। दिन में कुछ समय अपनी सूची देखकर कामों का क्रम तय करें। इससे दिमाग पर अनावश्यक दबाव कम होगा। पढ़ते या लिखते समय बैठने की मुद्रा बदलते रहें, वरना कमर में खिंचाव हो सकता है। हल्का और घर का बना भोजन लें। किसी करीबी से सहज बातचीत भी मन को हल्का कर सकती है। नियमित पानी पीने और थोड़े आराम से शरीर संतुलित रहेगा।

आज का दिन बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ने का है। पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे और साफ कदमों में बांटकर चलें तो तरक्की की राह आसानी से खुलेगी।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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