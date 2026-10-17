मूलांक 3 राशिफल 17 अक्टूबर: जिम्मेदारियों के बोझ से मन हो सकता है भारी, अपनों से दूरी न बनाएं
मूलांक 3 यानी 3, 12, 21, 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 17 अक्टूबर 2026 का दिन संयम और सही प्रबंधन का है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का संपूर्ण भविष्यफल।
मन खुला रखने वाले अंक 3 के लोगों को इस समय जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा भारी लग सकती हैं। भीतर ऐसा भी महसूस हो सकता है कि लोग समझ नहीं रहे, इसलिए बात करने का मन भी कम होगा। बृहस्पति आपको समझ, नियम और सही सलाह का गुण देता है, लेकिन जब मन दबा हो तो वही बुद्धि उलटी दिशा में जाकर खुद पर सवाल खड़े करने लगती है। 17 अक्टूबर 2026 का मूलांक 8 काम, जवाबदेही और बोझ का अहसास बढ़ा सकता है, जबकि भाग्यांक 1 कहता है कि आपको खुद को संभालने की पहल करनी होगी। अगर किसी दोस्त से बातचीत में आपका मन आधा ही लग रहा हो, तो दिखावे की हंसी से बेहतर है साफ कह दें कि थोड़ा स्पेस चाहिए। खुद पर तरस खाने से बात और भारी हो सकती है।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में दूरी का कारण हमेशा सामने वाला नहीं होता। कई बार मन का बोझ भी अपनापन कम महसूस कराता है। ऐसे में पार्टनर या परिवार की छोटी बात भी आपको रोकटोक जैसी लग सकती है। बृहस्पति का संतुलित स्वभाव यही कहता है कि प्रतिक्रिया देने से पहले अपने मन की थकान पहचानें। अगर आप चुप रहना चाहते हैं, तो उसे सजा जैसा न बनाएं। नरमी से कहें कि फिलहाल मन हल्का नहीं है। इससे गलतफहमी कम होगी और रिश्ता बेवजह ठंडा नहीं पड़ेगा।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में जिम्मेदारी टालना मुश्किल रहेगा, इसलिए मन न लगने पर भी जरूरी काम पूरे करने पड़ सकते हैं। यह दिन चमक दिखाने से ज्यादा भरोसा कायम करने का है। बृहस्पति आपको सही दिशा, समझदारी और सिखाने का गुण देता है। इसलिए ऑफिस, क्लास या बिजनेस में जो काम नियम से जुड़ा है, उसमें आपकी पकड़ काम आएगी। 17 अक्टूबर 2026 की ऊर्जा में मूलांक 8 अनुशासन मांगता है और भाग्यांक 1 कहता है कि पहल आपके हाथ में रहेगी। किसी मीटिंग या चर्चा में कम बोलें, पर ठोस बोलें। अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ लेकर सब कुछ अकेले उठाने की कोशिश न करें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भावुकता से ज्यादा व्यवस्था जरूरी रहेगी। किसी जिम्मेदारी से जुड़ा भुगतान, फीस, बिल या तय खर्च सामने आ सकता है। रकम देखकर मन भारी हो सकता है, पर तस्वीर साफ रखने से दबाव कम होगा। बृहस्पति का गुण है सही हिसाब और साफ नीयत। इसलिए जो देना है और जो रोकना है, उसे अलग अलग समझें। दिखावे या मूड सुधारने के लिए खरीदारी करने से बचना बेहतर रहेगा। छोटी वित्तीय योजना भी इस समय सहारा दे सकती है।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
मन का दबाव शरीर को सुस्त और भारी बना सकता है। खासकर कंधों, गर्दन या पीठ में जकड़न महसूस हो सकती है। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने के बजाय बीच बीच में उठकर थोड़ा चलें। बृहस्पति प्रधान लोगों को मन साफ करने के लिए लिखना या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दो सीधी बातें करना राहत दे सकता है। अकेलेपन को आदत मत बनने दें।
मूलांक 3 के जातकों के लिए आज के दिन अपने मन की स्थिति को छुपाने के बजाय उसे स्वीकार करें और हर काम का बोझ अकेले उठाने की कोशिश ना करें। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपकी बुद्धिमत्ता बनी रहेगी, लेकिन मूलांक 8 और भाग्यांक 1 का यह योग आपको हर काम का बोझ अकेले अपने सिर ना लेने और अपनों से दूरी ना बनाने की सलाह देता है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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