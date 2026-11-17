मूलांक 3 राशिफल 17 नवंबर 2026: पारिवारिक रिश्तों में बढ़ेगा तनाव, पुरानी समस्याएं फिर करेंगी परेशान
मूलांक 3 राशिफल 17 नवंबर 2026: आज पारिवारिक रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और पुरानी समस्याएं फिर परेशान करेंगी। जानिए स्वामी बृहस्पति के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
अंक ज्योतिष के अनुसार, किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इस मूलांक के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें ज्ञान, समझदारी और सही मार्गदर्शन से जोड़कर देखा जाता है। 17 नवंबर का दिन मूलांक 3 वालों के लिए कुछ पुरानी उलझनों को सुलझाने की कोशिश में बीत सकता है। खासतौर पर परिवार में पहले से चली आ रही समस्याएं फिर चर्चा में आ सकती हैं। मन में कई बातें जमा होने के कारण चिड़चिड़ापन भी महसूस होगा। ऐसे में हर मुद्दे पर एक साथ बहस करने के बजाय जरूरी बातों को प्राथमिकता देना बेहतर रहेगा।
मूलांक 3 का लव राशिफल
प्रेम और पारिवारिक रिश्तों में आज पुराने मुद्दे फिर सामने आ सकते हैं। पार्टनर के साथ किसी ऐसी बात पर बहस होने की आशंका है, जिसे आप लंबे समय से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। मन में जमा नाराजगी के कारण एक साथ कई शिकायतें रखने का मन हो सकता है, लेकिन इससे बातचीत उलझ सकती है। बेहतर होगा कि पहले उस समस्या पर बात करें, जिसका असर आपके रिश्ते पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। पार्टनर को भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दें। परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो तो पुरानी बातों को बार-बार दोहराने से बचें। बृहस्पति से जुड़ी समझदारी का इस्तेमाल रिश्तों को बेहतर बनाने में करें। अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन सामने वाले की परेशानी को भी समझने की कोशिश करें।
देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आज मूलांक 3 वालों को पुरानी समस्याओं पर नए सिरे से विचार करने का मौका मिल सकता है, लेकिन पारिवारिक मतभेद और मन में जमा नाराजगी तनाव बढ़ा सकती है। रिश्तों में बातचीत के दौरान संयम रखना और आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में कैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। पारिवारिक तनाव और जीवन की उलझनों से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र में अधूरे काम पूरे करने और पुरानी समस्याओं का हल खोजने की इच्छा रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को किसी लंबित प्रोजेक्ट या कामकाज से जुड़ी परेशानी पर दोबारा ध्यान देना पड़ सकता है। किसी सहकर्मी या वरिष्ठ से चर्चा करते समय जरूरी तथ्यों के साथ अपनी बात रखें। चिड़चिड़ेपन में किसी की सलाह को तुरंत गलत ठहराने से बचें। कारोबार करने वालों को भी पुराने कामकाजी मुद्दों की समीक्षा करनी चाहिए। अगर किसी प्रक्रिया में कमी नजर आती है, तो उसे सुधारने का प्रयास करें। विद्यार्थियों के लिए किसी कठिन विषय को समझने का अच्छा मौका है। जिस सवाल पर बार-बार परेशानी हो रही है, उसे लिखकर शिक्षक से पूछें। घर की उलझनों को पढ़ाई या काम पर हावी ना होने दें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
आर्थिक मामलों में परिवार के साथ किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत करनी पड़ सकती है। घर के खर्च, बचत या किसी सदस्य की आर्थिक जिम्मेदारी को लेकर असहमति सामने आ सकती है। ऐसी स्थिति में केवल नाराजगी जताने के बजाय पैसों का पूरा हिसाब सामने रखें। किस खर्च की जिम्मेदारी किसकी है, इसे स्पष्ट करना जरूरी होगा। किसी बहस को खत्म करने के लिए जल्दबाजी में खर्च उठाने या आर्थिक मदद का वादा ना करें। निवेश और बचत से जुड़े फैसले भी दबाव में आकर लेने से बचें। बृहस्पति से जुड़ी निष्पक्ष सोच आपको सही और गलत का अंतर समझने में मदद कर सकती है। पैसों की चर्चा को व्यक्तिगत आरोपों में बदलने के बजाय समस्या का व्यावहारिक हल तलाशें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज मन की बेचैनी और चिड़चिड़ापन आपकी परेशानी बढ़ा सकता है। पुरानी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश में आप खुद को जरूरत से ज्यादा व्यस्त रख सकते हैं। हर बात का जवाब तुरंत ढूंढने या सभी जिम्मेदारियां एक ही दिन में पूरी करने का दबाव ना लें। परिवार में किसी गंभीर विषय पर बातचीत के बाद कुछ समय अपने लिए निकालें। पौधों की देखभाल, टहलना या कोई साधारण घरेलू काम करने से मन को दूसरी तरफ लगाने में मदद मिल सकती है। दिनभर की भागदौड़ में भोजन और आराम का ध्यान रखें। अपनी परेशानियों को मन में दबाकर रखने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना भी अच्छा रहेगा। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
17 नवंबर 2026 का दिन मूलांक 3 के जातकों को चिड़चिड़ाहट से बचते हुए पारिवारिक और व्यावसायिक उलझनों को क्रमबद्ध तरीके से सुलझाने की सीख दे रहा है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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