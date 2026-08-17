मूलांक 3 राशिफल 17 अगस्त 2026: मेहनत पर रहेगा फोकस, आज उम्मीदों से ज्यादा काम की गुणवत्ता आएगी काम
मूलांक 3 राशिफल 17 अगस्त 2026: आज मेहनत और काम की गुणवत्ता पर रहेगा फोकस। जानें अंक 3 वालों का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल।
आज अपने मन को शांत और एकाग्र रखेंगे, तो कामकाज का भारी दबाव भी बहुत आसान लगने लगेगा। बृहस्पति ग्रह का प्रभाव आपको हमेशा बड़ा सोचने, नई चीजें सीखने और दूसरों को सही रास्ता दिखाने की ताकत देता है। हालांकि, आज के दिन बड़ी-बड़ी योजनाओं में उलझने के बजाय अपने सामने मौजूद छोटे-छोटे कामों को पूरा करना ज्यादा जरूरी है। 17 अगस्त 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 आपको अनुशासन, सही समय और जिम्मेदारी से काम करने की सीख दे रहा है। आज तुरंत पद या वेतन में बढ़ोतरी की बड़ी उम्मीद रखने से बचें, क्योंकि आपके काम की असली गुणवत्ता ही आपके आने वाले भविष्य का रास्ता तैयार करेगी। दिन भर के जरूरी कामों की एक सरल सूची बना लें और जो काम हाथ में है, उसे पूरी लगन के साथ पूरा करें। किसी अनुभवी इंसान की सलाह जरूर सुनें, लेकिन अपनी तरफ से भी पूरी तैयारी रखें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
प्रेम जीवन और पारिवारिक रिश्तों में आज आपकी उम्मीदें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। अपने पार्टनर के साथ अपनी बातें और परेशानियां जरूर शेयर करें, लेकिन हर बात को शिकायत बनाने से बचें। गुरु ग्रह का स्वभाव रिश्तों में आपसी समझ और विश्वास बढ़ाता है, इसलिए बातचीत के दौरान समस्या का हल तलाशने की कोशिश करें। परिवार के किसी सदस्य को आज आपकी सलाह से ज्यादा आपके व्यावहारिक साथ की जरूरत होगी। केवल बातें करने के बजाय उनका थोड़ा काम बांट लें तो बेहतर रहेगा। अपने रिश्तों में मान-सम्मान बनाए रखने के लिए उतने ही वादे करें, जितने आप आसानी से निभा सकते हैं।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कार्यक्षेत्र या पढ़ाई के मामले में आज तुरंत किसी बड़े नतीजे या सैलरी बढ़ने की उम्मीद ना टूटने दें। अगर मन मुताबिक परिणाम तुरंत ना मिले, तो इसे अपनी योग्यता पर सवाल ना मानें। मूलांक 8 और भाग्यांक 8 के प्रभाव की वजह से आज ऑफिस में आपकी रोज की मेहनत और रिकॉर्ड की गहराई से जांच हो सकती है। नया कौशल सीखने और अपने काम के नियमों को अच्छे से समझने पर ध्यान दें। बैंक या पेमेंट से जुड़े किसी भी काम में रसीद और मंजूरी की प्रक्रिया को ध्यान से चेक करें। छात्रों को कठिन विषयों के बेसिक नियम दोहराने चाहिए और व्यापारियों को बड़े विस्तार से पहले अपना मौजूदा काम संभालना चाहिए।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
भविष्य में आय बढ़ने की केवल उम्मीद के आधार पर आज कोई बड़ा नया खर्च या पैसों का वादा ना करें। सबसे पहले अपने रोज के जरूरी खर्चों और आने वाले बकाये भुगतान का सही अनुमान लगा लें। बैंक खाते में जमा राशि और कटने वाले पैसों की स्थिति एक बार जरूर चेक कर लें। पैसों के लेन-देन में केवल बातों पर यकीन करने के बजाय कागजी लिखापढ़ी पर ही भरोसा करें। बृहस्पति आपको थोड़ा उदार बना सकता है, लेकिन 8 अंक की ऊर्जा आपसे पैसों के मामले में कड़ा अनुशासन चाहती है। आज बचत का एक छोटा-सा लक्ष्य भी आपके मन को काफी राहत और सुरक्षा का अहसास देगा।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
काम की लंबी सूची देखकर आज शरीर में सुस्ती और गर्दन या कंधों में खिंचाव महसूस हो सकता है। ऑफिस या घर में बैठने की जगह और कुर्सी की स्थिति सही रखें ताकि रीढ़ की हड्डी पर जोर ना पड़े। लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लें और कंधों को हल्का घुमाएं। बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीकर काम निपटाने की आदत आज आपकी घबराहट बढ़ा सकती है। अगर मन में अधूरे कामों की चिंता बार-बार आ रही हो, तो उन्हें एक डायरी पर लिख लें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और ध्यान एक जगह केंद्रित रहेगा।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 17 अगस्त 2026 का दिन अपनी कार्यकुशलता और धैर्य को साबित करने का है। बड़ी-बड़ी बातें करने के बजाय अपनी व्यावहारिक मेहनत से काम को पूरा करें। सही अनुशासन और संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ने पर आज का दिन आपको करियर और जीवन दोनों में स्थायित्व और मानसिक संतोष देकर जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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