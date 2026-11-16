मूलांक 3 राशिफल: 16 नवंबर को जिम्मेदारियां लगेंगी बोझ, अपनों से भी दूरी बनाने का करेगा मन
मूलांक 3 राशिफल 16 नवंबर 2026: आज जिम्मेदारियों का दबाव भारी लग सकता है और अपनों से दूरी बनाने का मन करेगा। जानिए स्वामी बृहस्पति के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
जिम्मेदारियां बोझ लगेंगी और मन में यह भावना रहेगी कि आपके लिए अपनी मर्जी की जगह कम है। 16 नवंबर 2026 को लोगों के बीच रहकर भी घुलने मिलने की इच्छा कम रहेगी। तारीख के मूलांक 7 से अंक 3 का तटस्थ संबंध और भाग्यांक 1 से मित्रता है, इसलिए अपने विवेक से काम की दिशा तय करने पर जोर दें। आपके स्वामी बृहस्पति का नियम और कर्तव्य वाला पक्ष मजबूत है, मगर हर दायित्व को अपनी पूरी पहचान ना बनाएं। सुबह के रूटीन में केवल जरूरी काम पहले रखें। खुद पर तरस खाते रहने से उदासी गहरी होगी। मन भारी होने पर अपनी स्थिति को स्वीकार करें और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से संपर्क बनाए रखें।
मूलांक 3 लव राशिफल
अपनों के बीच भी कम बोलने का मन रहेगा। रिश्तों की अपेक्षाएं भावनात्मक बंधन जैसी लगेंगी, इसलिए अपनी चुप्पी का अर्थ साफ करना उपयोगी होगा। पार्टनर से कहें कि आपका मन कुछ शांत रहने का है। परिवार की हर मांग पर हामी भरने का दबाव ना लें। बृहस्पति से जुड़ी समझदारी यहां अपनी क्षमता ईमानदारी से बताने में काम आएगी। खुद को अकेला और सबसे अधिक परेशान मानते रहना दूरी बढ़ाएगा। लंबी बातचीत कठिन लगे तो हालचाल का छोटा सा आदान प्रदान भी जुड़ाव बनाए रखेगा।
देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आज मूलांक 3 वालों के मन पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। अपनों से दूरी बनाने और अकेले रहने का मन करेगा, वहीं कामकाज की अपेक्षाएं मानसिक बेचैनी बढ़ा सकती हैं। जानें आज प्रेम, करियर, धन और सेहत के मामले में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक उलझनों, पारिवारिक तनाव और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 3 करियर राशिफल
पढ़ाई और काम के दायित्व भारी लगेंगे। ऑफिस में मेलजोल या समूह चर्चा का उत्साह कम रहेगा, लेकिन जरूरी संवाद जारी रखें। विद्यार्थी पूरे पाठ्यक्रम को एक साथ सोचकर दबाव ना बढ़ाएं। अभ्यास का एक सीमित हिस्सा चुनें। नौकरी में अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी पहचानें और उसी से शुरुआत करें। बिजनेस में उपलब्ध क्षमता देखकर काम की प्रतिबद्धता तय करें। बृहस्पति का ज्ञान और नियमों से जुड़ाव काम को क्रम देने में उपयोगी रहेगा। मन की अनिच्छा को अपनी योग्यता की कमी ना मानें। पेशेवर प्रगति का दबाव जोड़ने से पहले मौजूदा दायित्वों की सूची छोटी और स्पष्ट रखें।
मूलांक 3 मनी राशिफल
आर्थिक जिम्मेदारियां भी बोझ जैसी महसूस होंगी। आय और जरूरी भुगतान का हिसाब अलग रखकर देखें, ताकि सभी देनदारियां एक साथ भारी ना लगें। मन बहलाने के लिए खरीदारी को सहारा बनाने से बचें। किसी लेनदेन की जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी क्षमता बताएं। निवेश के मामले में भावनात्मक बेचैनी को आधार ना बनाएं। बृहस्पति का अनुशासन यहां तय आर्थिक नियमों पर टिके रहने में काम आएगा। हर आर्थिक मांग पूरी करने की बाध्यता अपने ऊपर ना रखें।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
भावनात्मक दबाव के कारण लोगों से अलग रहने की इच्छा होगी। थोड़ी निजता ठीक है, मगर पूरे दिन खुद को दुखी मानते रहने से उदासी बढ़ेगी। सुबह तैयार होने के बाद अपनी पसंद का हल्का संगीत सुनें या कोई सरल घरेलू गतिविधि चुनें। बृहस्पति के अनुशासन को कठोर दिनचर्या ना बनाएं। उदासी लगातार बनी रहे या रोजमर्रा के काम प्रभावित हों तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लें।
16 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 3 के जातक यदि अपनी जिम्मेदारियों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर अपने लिए भी थोड़ी जगह रखते हैं, तो दिन का भारीपन आसानी से दूर हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
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वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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