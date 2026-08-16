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मूलांक 3 राशिफल 16 अगस्त: आज का दिन आपके लिए बेहद खास, समझदारी से लिया फैसला देगा फायदा

By Anita Baranwal
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16 अगस्त का मूलांक 3 राशिफल: आज का दिन खास है, समझदारी भरा फैसला फायदा देगा। प्रेम, नौकरी, पैसे और सेहत में क्या बदलाव आएंगे? पूरा दैनिक राशिफल यहां पढ़ें।

Mulank 3 Rashifal 16 August 2026
मूलांक 3 अंक राशिफल

अंक 3 वाले जातकों के लिए 16 अगस्त 2026 का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बृहस्पति की कृपा से आपको बात समझने, समझाने और सही दिशा देने की अच्छी क्षमता मिल रही है। मन में चल रही किसी उलझन पर अब साफ राय बन सकती है। अपनी बात रखते समय तथ्यों और अनुभव का सहारा लें, तो लोग आपको गंभीरता से सुनेंगे। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 सोच को गहराई देंगे, इसलिए किसी फैसले के पीछे छिपी शर्तों और परिणामों को अच्छी तरह देख लें। विनम्र भाषा में बात करने से सहमति बनने की संभावना बढ़ जाएगी।

मूलांक 3 का लव राशिफल

आज रिश्तों में आपकी साफ सोच बहुत काम आएगी, खासकर जब कोई पुरानी बात अधूरी रह गई हो। पार्टनर के सामने अपनी अपेक्षाएं सीधे रखें, लेकिन उनकी बात को बीच में काटने से बचें। बृहस्पति भरोसा और नैतिकता सिखाता है, इसलिए वही वादा करें, जिसे आप निभा सकें। परिवार में किसी फैसले पर अलग राय हो सकती है। अपनी बात को आदेश की तरह रखने के बजाय कारण समझाकर बताएं। नरम और समझदारी भरी बातचीत से तालमेल बनने की अच्छी संभावना है। आज रिश्तों में स्पष्टता लाने से अपनापन और बढ़ेगा।

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मूलांक 3 का करियर राशिफल

ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में अपनी योजना पेश करने का अच्छा मौका मिल सकता है। बृहस्पति आपको ज्ञान बांटने और बड़ी तस्वीर देखने की दृष्टि दे रहा है। मीटिंग में अपनी बात क्रम से रखें। पहले समस्या बताएं, फिर उसका समाधान सुझाएं। मूलांक 7 और भाग्यांक 7 की ऊर्जा किसी प्रस्ताव या दस्तावेज की बारीकी जांचने में मदद करेगी। विद्यार्थियों को उत्तर लिखते समय तर्क और उदाहरण जोड़ना फायदेमंद रहेगा। बिजनेस वाले लोग शर्तों पर चर्चा करते समय केवल लाभ नहीं, जिम्मेदारी भी साफ बताएं। किसी सहमति से पहले जरूरी बात लिखित रूप में रखना बेहतर होगा।

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मूलांक 3 का मनी राशिफल

पैसों के मामले में आज बातचीत से रास्ता निकल सकता है। रुका हुआ हिसाब, भुगतान की शर्त या साझा खर्च पर स्पष्ट चर्चा करें। बृहस्पति विस्तार का ग्रह है, इसलिए आय बढ़ाने के विचार आकर्षित कर सकते हैं। फिर भी किसी योजना की अवधि, नियम और अपनी क्षमता समझे बिना हामी ना भरें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय प्राप्तकर्ता की पहचान और पेमेंट का उद्देश्य साफ रखें। छोटी वित्तीय स्पष्टता भी आगे विवाद से बचा सकती है। समझदारी से लिया गया फैसला आज आर्थिक फायदा दिलाएगा।

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मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल

बहुत ज्यादा सोचने और समझाने की कोशिश से गला भारी या सिर थका हुआ लग सकता है। काम के बीच कुछ मिनट चुपचाप बैठें और जबड़े व चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। गरम पानी या हल्का सूप शरीर को आराम दे सकता है। अपनी हर चिंता का जवाब उसी समय ढूंढने के बजाय दिन का एक सीमित लक्ष्य रखें। इससे ऊर्जा बंटी हुई महसूस नहीं होगी। शांत रहकर स्वास्थ्य का ध्यान रखने से दिन तरोताजा और संतुलित बीतेगा।

आज का दिन समझदारी से फैसला लेने वालों के लिए बेहद खास है। स्पष्टता और विनम्रता बनाए रखकर आगे बढ़ें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और दिन सफलता लेकर आएगा।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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