मूलांक 3 राशिफल 15 नवंबर 2026: फैसले लेने में दिखेगी समझदारी, जरूरत से ज्यादा बोलने से बचें
Mulank 3 Horoscope 15 Nov 2026: मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म तिथि) के लिए जानें 15 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना है जरूरी।
बाजार या दुकान के काम में अपनी पसंद बताते हुए आप चाहेंगे कि आपकी बात पर ध्यान दिया जाए। अपनी अलग पहचान बनाने की इच्छा प्रबल रहेगी। 15 नवंबर 2026 का दिन नई ऊर्जा, उत्साह और स्पष्ट उद्देश्य लेकर आएगा। तारीख के मूलांक 6 से आपका तटस्थ संबंध और भाग्यांक 9 से मित्रता इस पहल करने वाले भाव को सहारा देती है। आपके स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और भरोसा अपनी काबिलियत सामने रखने में मदद देगा। जिस काम को अच्छी तरह जानते हैं, उसमें आगे बढ़कर अपनी बात रखें। पहचान पाने की चाह स्वाभाविक है, खुद पर हर जगह सबसे बेहतर दिखने का बोझ ना डालें। अपनी ऊर्जा किसी एक सार्थक लक्ष्य पर लगाएं।
मूलांक 3 का लव राशिफल
अपनों के बीच आपकी मौजूदगी को महत्व मिले, ऐसी इच्छा रहेगी। प्रेम जीवन में अपनी किसी खूबी या कोशिश की तारीफ सुनना अच्छा लगेगा। पार्टनर से इस चाह को सहज ढंग से साझा करें। परिवार की चर्चा में किसी उपयोगी सुझाव के साथ हिस्सा लें। बृहस्पति की सलाह देने वाली प्रवृत्ति उभरेगी, लेकिन हर बातचीत को समझाने का अवसर ना बनाएं। रिश्तों में तालमेल के लिए सामने वाले की उपलब्धि पर भी खुशी जताएं। आपका उत्साह अपनापन जताने में साफ दिखाई देगा।
देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आज मूलांक 3 वालों की समझदारी और अपनी बात रखने की क्षमता मजबूत रहेगी। करियर में आपके सुझावों को महत्व मिल सकता है और किसी पुराने विवाद का हल निकल सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोलना रिश्तों और कामकाज में परेशानी बढ़ा सकता है। जानें आज प्रेम, करियर और धन के मामले में कैसा रहेगा आपका दिन। सही फैसले लेने और भविष्य से जुड़े सवालों के जवाब पाने के लिए पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में अपनी क्षमता सामने रखने का उत्साह रहेगा। विद्यार्थी जिस विषय को समझ चुके हैं, उससे जुड़े सवालों पर चर्चा में हिस्सा लें। ऑफिस की मीटिंग में अपना सुझाव स्पष्ट उदाहरण के साथ रखें। बृहस्पति का ज्ञान तभी उपयोगी बनेगा, जब आपकी बात तैयारी पर टिकी हो। बिजनेस में दुकान की व्यवस्था या काम का तरीका बेहतर करने का प्रस्ताव तैयार करें। पेशेवर पहचान बढ़ाने के लिए दिन पहल के अनुकूल है, हालांकि नतीजे काम की गुणवत्ता पर निर्भर रहेंगे। नया जोश अच्छा है, पर प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी स्वीकार ना करें।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
अलग दिखने की चाह खरीदारी की पसंद पर असर डालेगी। बाजार में केवल दूसरों का ध्यान खींचने के लिए महंगी चीज चुनने से बचें। बृहस्पति से जुड़ा विस्तार का भाव बड़ी योजना की ओर खींचेगा। आय बढ़ाने का विचार आए तो उसके खर्च और मेहनत का हिसाब बनाएं। निवेश को अपनी समझ साबित करने का माध्यम ना बनाएं। लेन-देन में उदार दिखने के लिए ऐसी आर्थिक हामी ना भरें, जिसे निभाना कठिन पड़े।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ सक्रिय रहने का मन होगा। इस उत्साह में अपनी शारीरिक क्षमता दिखाने की होड़ ना लगाएं। कोई व्यायाम करते हैं तो उसकी गति सहज रखें और गतिविधियों के बीच पानी पीने का ध्यान रखें। बृहस्पति का नियमप्रिय पक्ष दिनचर्या को संतुलित रखने में उपयोगी रहेगा। हर खाली पल को किसी उपलब्धि से भरने का दबाव ना लें।
15 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 3 के जातक यदि अपनी समझदारी से सही फैसले लेते हैं और वाणी पर संयम रखते हैं, तो हर क्षेत्र में सफलता उनके कदम चूमेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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