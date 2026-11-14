मूलांक 3 राशिफल: 14 नवंबर को घरेलू मामलों में बढ़ सकती है उलझन, बातचीत में रखें संयम
Mulank 3 Horoscope 14 Nov 2026: मूलांक 3 (3, 12, 21, 30 जन्म तिथि) के लिए जानें 14 नवंबर 2026 का लव, करियर, मनी और हेल्थ राशिफल। जानें क्यों आज घरेलू मामलों में संयम रखना है जरूरी।
मन में अटकी समस्याओं को सुलझाने की इच्छा मजबूत रहेगी, लेकिन मिजाज चिड़चिड़ा और बेचैन भी रह सकता है। पारिवारिक रिश्तों में तनाव रहेगा और इन बातों को अब आगे टालना मुश्किल होगा। 14 नवंबर 2026 का मूलांक 5 आपके अंक 3 से तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 8 की मित्रता बातचीत से रास्ता तलाशने पर जोर देती है। आपके स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और नियमों पर भरोसा उलझनों को क्रम से समझने में मददगार रहेगा। हर समस्या का एक ही बैठक में हल खोजने का दबाव ना लें। किसी रिश्तेदार या पड़ोसी से मुलाकात में घरेलू बात उठे तो उतनी ही जानकारी दें, जितनी साझा करना आपको ठीक लगे।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में दबे मुद्दे सामने रहेंगे और उन्हें बाद के लिए छोड़ना तनाव बढ़ाएगा। पार्टनर या परिवार से बातचीत करते हुए पुरानी शिकायतों की पूरी सूची खोलने का मन होगा। पहले उस बात पर टिकें जिसका असर रोज के व्यवहार पर पड़ रहा है। बृहस्पति का सलाह देने वाला स्वभाव आपको समझाने की ओर ले जाएगा, पर सामने वाले को अपनी बात रखने की बराबर जगह दें। आपकी नाराजगी समझने योग्य है। फिर भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूछें कि दूसरे व्यक्ति की असली परेशानी क्या है।
देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आज मूलांक 3 वालों की पुरानी समस्याएं सुलझाने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन घरेलू मामलों में तनाव और बातचीत में चिड़चिड़ापन परेशानी बढ़ा सकता है। परिवार और पार्टनर के साथ किसी बात पर अनबन होने की आशंका है, वहीं पैसों से जुड़े फैसलों में भी संयम रखना होगा। जानें आज आपके लव, करियर और धन के सितारे क्या कहते हैं। पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करके अपनी परेशानियों के जवाब भी पाएं।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
अधूरे काम और अनसुलझे सवाल निपटाने की प्रेरणा रहेगी। पढ़ाई में जिस विषय पर बार बार अटक रहे हैं, उसका सवाल साफ लिखकर शिक्षक से पूछें। नौकरी या बिजनेस में लंबित समस्या पर चर्चा के लिए तथ्य तैयार रखें। चिड़चिड़े मन से किसी सुझाव को तुरंत खारिज करने की प्रवृत्ति रह सकती है। बृहस्पति से जुड़ा सीखने का गुण यहां उपयोगी रहेगा। किसी तरीके में कमी मिले तो उसे सुधारने की गुंजाइश रखें। घर का तनाव काम के बीच ध्यान खींचे तो अगला छोटा कदम लिख लें, ताकि दोबारा शुरुआत आसान रहे।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
घर में पैसों से जुड़ा कोई मुद्दा लंबित हो तो उसे टालते रहना आपसी खिंचाव बढ़ाएगा। बातचीत में रकम के साथ यह भी साफ करें कि जिम्मेदारी किसकी है। बृहस्पति का नियम और निष्पक्षता वाला गुण हिसाब समझने में उपयोगी रहेगा। नाराजगी के बीच किसी खर्च की हामी भरकर चर्चा खत्म करने की कोशिश ना करें। आय, बचत या निवेश से जुड़ा फैसला केवल घरेलू बहस को शांत करने के लिए लेना ठीक नहीं होगा।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
हर लंबित बात निपटाने की चाह में खुद को लगातार व्यस्त रखना बेचैनी बढ़ा सकता है। कठिन पारिवारिक बातचीत के बाद कुछ देर कोई सरल घरेलू काम करें, जैसे पौधों में पानी देना। इससे ध्यान को दूसरी जगह लगाने का मौका मिलेगा। बृहस्पति से जुड़ी व्यवस्थित सोच अपनाएं और एक दिन में सुलझाने लायक मुद्दों की सीमा तय करें।
14 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 3 के जातक यदि घरेलू मामलों में अपनी वाणी पर संयम रखते हैं और धैर्य से काम लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी उलझन भी आसानी से सुलझ जाएगी। अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के विवेक और शांति का सहारा लेकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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