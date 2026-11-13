मूलांक 3 राशिफल 13 नवंबर 2026: लंबे समय से अटके काम होंगे पूरे, बस अपने वादों को ना करें नजरअंदाज
मूलांक 3 राशिफल 13 नवंबर 2026: आज आपके लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे, बस अपने वादों को नजरअंदाज ना करें। जानिए स्वामी बृहस्पति के प्रभाव में लव, करियर, मनी और सेहत का पूरा हाल।
बृहस्पति के ज्ञान और समझ से जुड़े आपके अंक 3 के लिए दिन कई दिशाओं में ध्यान बांटने वाला रहेगा। अलग जरूरतों के बीच काफी तालमेल बैठाना होगा और मौके पर सोचकर जवाब देना पड़ेगा। इससे थकान महसूस हो तो खुद से बहुत सख्ती ना करें। 13 नवंबर 2026 का मूलांक 4 आपके अंक के प्रति तटस्थ है और भाग्यांक 7 है। इस संबंध में अपनी समझ को बदलती स्थिति के अनुसार इस्तेमाल करना अहम रहेगा। बृहस्पति से जुड़ा नियमों का भाव दिशा देगा, लेकिन हर काम एक ही तरीके से करने की जिद छोड़नी होगी। इसी कोशिश में कुछ कल्पनाशील और नए विचार आने की संभावना है। उन्हें तुरंत लिख लें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
अपनों की अलग अपेक्षाओं के बीच आपको कई बार अपना तरीका बदलना होगा। पार्टनर से बातचीत में किसी बात का जवाब उसी वक्त सोचकर देना पड़ेगा। हर सवाल पर सलाह देने की आदत थोड़ी रोकें और पूछें कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए। शाम की चाय पर बातचीत में घर के किसी साझा काम का नया तरीका सूझने की संभावना है। बृहस्पति का भरोसे वाला गुण यहां उपयोगी रहेगा। अपनी बात साफ रखें और जितना निभा पाएं, उतनी ही हामी भरें।
देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आज आपकी समझ और नए विचार आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लंबे समय से अटके काम पूरे होने के संकेत हैं, लेकिन अपने किसी वादे को भूलना भारी पड़ सकता है। जानें आज का पूरा भविष्यफल और पंडित जी से बिल्कुल फ्री चैट करके अपने सवाल पूछें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में एक विषय से दूसरे विषय पर ध्यान ले जाना पड़ेगा। ऑफिस की बदलती मांगों के बीच तुरंत सोचने और अपने तरीके में फेरबदल करने की जरूरत होगी। बृहस्पति से जुड़ा ज्ञान तभी उपयोगी रहेगा, जब उसे सामने की जरूरत से जोड़ेंगे। विद्यार्थियों को अलग तरह के सवालों के लिए पढ़ने का तरीका बदलना पड़ सकता है। बिजनेस में काम की व्यवस्था पर नए विचार आने की संभावना है। कोई अनोखा तरीका सूझे तो उसका छोटा खाका बनाएं। पेशेवर सीख को आगे बढ़ाने के लिए देखें कि उसमें कौन सा हिस्सा सचमुच इस्तेमाल हो पाएगा।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों की योजना में अलग जरूरतों को जगह देने का दबाव महसूस होगा। आय और खर्च का हिसाब बनाते समय तय करें कि कौन सा भुगतान पहले करना है और किसकी तारीख पर बात हो सकती है। किसी लेनदेन की शर्त बदलने पर उसका लिखित ब्योरा लें। निवेश के लिए रखी रकम को दूसरी मांग में लगाने से पहले उसका असर जांचें। सीमित साधनों में काम निकालने का नया विचार आने की संभावना है, उसकी लागत भी निकालें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
बार बार काम बदलने से दिन बिखरा हुआ लगेगा। हर नए काम से पहले पिछले काम की स्थिति एक पंक्ति में लिख दें, ताकि उसे याद रखने का बोझ ना रहे। तालमेल बैठाते हुए अपनी थकान पहचानना भी अहम है। बीच में पांच मिनट शांत जगह बैठकर तय करें कि अगला काम कितना संभाल पाएंगे।
13 नवंबर 2026 के दिन मूलांक 3 के जातक यदि बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाते हैं और अपने वादों को पूरा करते हैं, तो उनके लंबे समय से अटके काम अवश्य पूरे होंगे। अपने स्वामी देवगुरु बृहस्पति के विवेक और भाग्यांक 7 की गहराई का सही संतुलन बनाकर आगे बढ़ें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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