मूलांक 3 राशिफल 11 नवंबर: नए अनुभवों के लिए दिन अनुकूल, अवसरों पर रखें नजर
मूलांक 3 वालों को आज 11 नवंबर के दिन नए-नए एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहना चाहिए। जानें आज किन-किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है?
जीवन में कुछ नया जानने और अपना दायरा बढ़ाने की इच्छा रहेगी। सामने आने वाले अवसरों का लाभ लेने के लिए दिन अनुकूल है। किसी मददगार व्यक्ति पर भी ध्यान दें, जिसकी जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। ११ नवंबर २०२६ का मूलांक २ आपके अंक ३ का मित्र है। भाग्यांक और बुधवार का अंक ५ होने से नए अनुभवों की इस चाह में बातचीत की भूमिका अहम रहेगी। आपके स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और विस्तार वाला गुण सीखने के लिए प्रेरित करेगा। शुरुआत कहां से करें, इसे लेकर थोड़ी झिझक हो तो अपनी रुचि का एक विषय चुनें। उससे जुड़े जानकार से सवाल पूछें और मिलने वाले अवसर की शर्तें समझें।
लव राशिफल
रिश्तों में एक दूसरे की पसंद को नए सिरे से जानने का मन होगा। पार्टनर से पूछें कि वे इन दिनों क्या सीखना या अनुभव करना चाहते हैं। अपनी इच्छा भी खुलकर रखें। परिवार में बच्चों की पढ़ाई पर बात हो तो केवल अंकों तक सीमित न रहें। उनकी पसंद के विषय पर उनसे कुछ समझाने को कहें। बृहस्पति से जुड़ा ज्ञान बांटने का गुण यहां अपनापन बढ़ाने का आधार बनेगा। हर बातचीत में सलाह देने की भूमिका लेना सामने वाले को कम जगह देगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम में नया अनुभव लेने के लिए दिन अनुकूल है। कोई सीखने का अवसर सामने आए तो देखें कि वह आपके मौजूदा लक्ष्य से कैसे जुड़ता है। विद्यार्थी किसी कठिन विषय के लिए शिक्षक से अभ्यास का सही तरीका पूछें। ऑफिस में नई जिम्मेदारी पर चर्चा हो तो उसका दायरा और अपेक्षित कौशल जानें। बिजनेस में किसी जानकार से उपयोगी मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। मददगार व्यक्ति की पहचान उसके अनुभव और स्पष्ट जवाबों से करें। बृहस्पति का नियमप्रिय स्वभाव याद दिलाता है कि विस्तार के साथ तैयारी भी चाहिए।
आर्थिक राशिफल
नए अनुभव की चाह में किसी कोर्स या सीखने के साधन पर खर्च करने का विचार हो तो पहले उसकी उपयोगिता देखें। सामने आए अवसर का लाभ लेना अच्छा है, लेकिन हर प्रस्ताव आर्थिक अवसर नहीं होता। फीस के साथ मिलने वाली सुविधा और वापसी की शर्त पढ़ें। मददगार व्यक्ति से जानकारी लें, फिर रकम से जुड़ा फैसला अपने बजट के अनुसार करें। बृहस्पति से जुड़ा भरोसा यहां साफ जानकारी पर टिकना चाहिए।
हेल्थ राशिफल
कुछ नया करने का उत्साह रहेगा। नए अनुभव के लिए अपनी दिनचर्या में थोड़ी जगह रखें, लेकिन एक साथ कई गतिविधियां जोड़कर खुद को न थकाएं। सीखने या लोगों से मिलने का कार्यक्रम बनाएं तो उसके बाद आराम की गुंजाइश भी रखें। अपनी सहज गति पहचानना उपयोगी होगा। बृहस्पति का विस्तार वाला गुण सक्रिय रहने की प्रेरणा दे, खुद पर अतिरिक्त बोझ डालने की नहीं।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: नए अनुभव की चाह में हर प्रस्ताव स्वीकार न करें। मददगार की बात को उसके अनुभव से परखें। सीखने के उत्साह में अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारी न लें।
आज की सलाह: सामने आए अवसर को समझकर उससे जुड़ा पहला कदम उठाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र