मूलांक 3 राशिफल 11 अगस्त 2026: काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन टालमटोल से बढ़ेगी परेशानी
मूलांक 3 राशिफल 11 अगस्त 2026: काम में मन नहीं लगेगा लेकिन टालमटोल से परेशानी बढ़ेगी। लव, करियर, धन और स्वास्थ्य का पूरा पूर्वानुमान जानें। छोटी जिम्मेदारियां निपटाकर दिन को संभालें।
अंक 3 यानी 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे लोगों के लिए 11 अगस्त 2026 का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। बृहस्पति समझ और सही दिशा की चाह जगाता है, लेकिन मन छोटी जिम्मेदारियों से भी बचना चाह सकता है। मूलांक 2 और भाग्यांक 2 की शांत ऊर्जा ध्यान भटका सकती है। बड़े इरादों से पहले रोज के काम पूरे करें। जिम्मेदारी को हिस्सों में बांटकर निपटाएं तो राहत मिलेगी।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत साफ रहेगी, लेकिन मन उलझा होने से बात अधूरी या बिखरी हुई निकल सकती है। पार्टनर को यह ना लगे कि आप सुन ही नहीं रहे। थोड़ा ठहरकर जवाब देना बेहतर रहेगा। परिवार में भी किसी जरूरी बात से बचने का मन हो सकता है, खासकर जब आपसे राय या जिम्मेदारी मांगी जाए। बृहस्पति आपको भरोसेमंद बनाता है, इसलिए केवल अच्छी बातें कहना काफी नहीं, निभाना भी जरूरी रहेगा। बच्चों या घर के छोटे मामलों पर लापरवाही दिखी, तो बाद में सफाई देनी पड़ सकती है। अपनापन रखें लेकिन टालमटोल कम करें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
पढ़ाई और कामकाज में यही दिन परीक्षा ले सकता है कि आप ध्यान भटकने पर खुद को कैसे संभालते हैं। समझ कमजोर लगने की संभावना है, इसलिए एक बार पढ़कर या सुनकर बात पूरी पकड़ लें। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी बात हो, तो केवल डांटने के बजाय उनका तरीका समझें। नौकरी में मीटिंग, रिपोर्ट या निर्देशों को दोबारा जांचना फायदेमंद रहेगा। 2 की ऊर्जा नरम बनाती है, लेकिन फैसला लेने में धीमापन भी ला सकती है। बृहस्पति का साथ तभी अच्छा फल देता है, जब आप नियम से चलें। बिजनेस में नए विस्तार से ज्यादा पुराने काम को व्यवस्थित करना उपयोगी रहेगा। अधूरा काम छिपाने के बजाय साफ स्थिति बताना समझदारी होगी।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में भूल, चूक या गलत आकलन से बचना जरूरी रहेगा। मन अगर जिम्मेदारी से हट रहा हो, तो लेनदेन, बिल या हिसाब बिना देखे आगे ना बढ़ाएं। बृहस्पति विस्तार देता है, लेकिन इस समय विस्तार से पहले स्पष्टता चाहिए। किसी और पर भरोसा करके अपना वित्तीय काम छोड़ देना ठीक नहीं। दिन की कोमल ऊर्जा भावुक खरीदारी बढ़ा सकती है। जरूरत और सुविधा के बीच फर्क समझकर चलें। छोटे भुगतान समय से निपटाना ज्यादा राहत देगा और बाद की परेशानी से बचाएगा।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
शरीर से ज्यादा दिमाग की ढीलापन परेशान कर सकता है। काम सामने हो और मन हटे तो बेचैनी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में लंबी सूची ना बनाएं। केवल तीन जरूरी काम लिखें और एक-एक करके निपटाएं। बृहस्पति से जुड़ा संतुलन तभी बनता है जब दिनचर्या बिखरे नहीं। मीठा या भारी खाना सुस्ती बढ़ा सकता है इसलिए हल्का और सधा हुआ भोजन बेहतर रहेगा। नियमित दिनचर्या बनाए रखने से मन और शरीर दोनों संतुलित रहेंगे।
आज की सलाह है कि छोटे काम पूरे करें तभी बड़ा सोच पाना आसान होगा। अधूरा समझकर किसी काम पर हामी ना भरें और जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाना ना बनाएं। टालमटोल कम करके आगे बढ़ें तो दिन बेहतर बीतेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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