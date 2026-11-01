मूलांक 3 राशिफल 1 नवंबर: अटके काम सुलझाने का मिलेगा मौका, गुस्से पर रखें काबू
Mulank 3 Numerology 1 November 2026: गुरु, मूलांक 1 और भाग्यांक 4 का प्रभाव। जानें मूलांक 3 का लव, करियर, धन एवं स्वास्थ्य राशिफल और क्यों आज गुस्से पर काबू रखना है जरूरी।
छोटी सी सावधानी रखिए। चिड़चिड़ेपन में कही गई बात आपका ही काम बढ़ा सकती है। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको समझदारी, साफ सलाह और बात को सही दिशा देने की ताकत देता है। इसलिए जो मसला कई दिनों से अटका है, उसे टालने के बजाय सुलझाने की कोशिश करें। 1 नवंबर 2026 का मूलांक 1 पहल करवाता है और भाग्यांक 4 कहता है कि बात सिर्फ सोच से नहीं, ठोस कदम से बनेगी। परिवार की बातचीत में आपकी राय सुनी जाएगी, पर लहजा संतुलित रखना जरूरी रहेगा। नियम और नैतिकता से जुड़ा कोई फैसला सामने आ सकता है। साफ मन और सीधे शब्द आपके लिए बेहतर रास्ता खोलेंगे।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में आधी बात छोड़ देने से दूरी बढ़ सकती है। अगर मन में कोई पुरानी खटास है, तो उसे शांत तरीके से सामने रखना बेहतर रहेगा। बृहस्पति भरोसा और सच्चाई का ग्रह है, इसलिए दिखावे से ज्यादा सच्ची बातचीत असर करेगी। प्रेम संबंध में आप समझाना चाहेंगे, लेकिन सामने वाले को भी बोलने का मौका दें। घर में किसी बात पर मतभेद हो, तो परिवार की बातचीत को बहस ना बनने दें। नरमी रखेंगे तो अटकी हुई बात आगे बढ़ सकती है। रिश्तों में सम्मान इस समय सबसे बड़ा सहारा रहेगा।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
कामकाज में रुकावटें देखकर मन उखड़ सकता है, लेकिन यही समय लंबित मामलों को निपटाने का है। मूलांक 1 आपको पहल देगा और भाग्यांक 4 फाइल, प्रोसेस और जिम्मेदारी की तरफ ध्यान खींचेगा। बृहस्पति का स्वभाव आपको सही सलाह देने और टीम को दिशा दिखाने में मदद कर सकता है। ऑफिस में कोई पुराना मुद्दा, अधूरा जवाब या रुका हुआ निर्णय फिर सामने आ सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी यही संकेत है कि कठिन टॉपिक से बचने के बजाय उसे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। जो लोग बिजनेस में हैं, वे नियम, कागज और वादों को साफ रखें। इसी से भरोसा बनेगा।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
पैसों के मामले में लटकती बातों को साफ करना फायदेमंद रहेगा। कोई छोटा भुगतान, पुराना हिसाब या साझा खर्च का मुद्दा ध्यान मांग सकता है। बृहस्पति विस्तार देता है, लेकिन भाग्यांक 4 याद दिलाता है कि हर विस्तार का आधार पक्का बजट होना चाहिए। कमाई को लेकर उम्मीद बनी रह सकती है, पर पहले मौजूदा जिम्मेदारियां ठीक करें। किसी को पैसा देने या लेने से पहले शर्तें साफ बोलना बेहतर रहेगा। सीधी बात आगे की उलझन घटाएगी।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
मन में दबा खीझ शरीर पर भी असर डाल सकती है। कंधों में जकड़न, पेट में भारीपन या सिर पर दबाव जैसा महसूस हो सकता है। लगातार सोचने के बजाय थोड़ी देर टहलना और गहरी सांस लेना राहत देगा। बृहस्पति संतुलन सिखाता है, इसलिए एक समय में एक काम लें। सुबह की शुरुआत जल्दीबाजी से नहीं, थोड़ी ठहराव से करें।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 1 नवंबर 2026 का यह दिन अपने विवेक का प्रयोग करते हुए शांत मन से पेंडिंग काम पूरे करने का है। आज आपका शुभ अंक 1 है तथा शुभ रंग पीला, गुलाबी और हल्का बैंगनी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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