मूलांक 3 (3, 12, 21 और 30 तारीख): हर बात अपने सिर लेने की नहीं है जरूरत, काम की शर्तों पर दें ध्यान
Today Number 3 Horoscope 29 July 2026: आज संवेदनशीलता आपकी ताकत भी है और हल्की उलझन का कारण भी। नियम और संतुलन बनाए रखेंगे तो मन साफ रहेगा। पढ़ें मूलांक 3 का भविष्यफल।
Mulank 3, Today Ank Rashifal 29 July 2026: घर और काम दोनों जगह आप लोगों की बात दिल से सुनेंगे, लेकिन हर चेहरा वैसा नहीं होगा जैसा आपको इस समय दिख रहा है। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको भरोसा, सलाह और बड़े नजरिए की तरफ ले जाता है। इसी कारण आप किसी की बात में अच्छाई जल्दी देख सकते हैं। 29 जुलाई 2026 का मूलांक 2 मन को नरम बना रहा है, जबकि भाग्यांक 1 कह रहा है कि निष्कर्ष अपने दम पर भी तय करें। किसी अपने की परेशानी देखकर आप तुरंत मदद को तैयार हो सकते हैं, पर पहले बात की पूरी तस्वीर समझना बेहतर रहेगा। इस दिन संवेदनशीलता आपकी ताकत भी है और हल्की उलझन का कारण भी। नियम और संतुलन बनाए रखेंगे तो मन साफ रहेगा।
मूलांक 3 का लव राशिफल
रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा, पर मन अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़ भी सकता है। अगर सामने वाला चुप है, तो इसका मतलब हर बार नाराजगी नहीं होता। बृहस्पति आपको समझाने और संभालने की कला देता है, इसलिए कटु प्रतिक्रिया के बजाय साफ बातचीत चुनें। प्रेम संबंध में उम्मीदें बहुत ऊंची रखने से हल्की निराशा हो सकती है। परिवार में किसी सदस्य की बात सुनते समय यह देखें कि आप उनकी जरूरत समझ रहे हैं या अपनी कल्पना। नरमी रखें, लेकिन हर बात अपने सिर लेने की जरूरत नहीं है।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
ऑफिस या पढ़ाई में किसी काम की डेडलाइन पास हो तो आप सोच सकते हैं कि सब संभल जाएगा, जबकि कुछ हिस्से अभी बाकी हों। यही वह जगह है जहां बृहस्पति का विस्तार वाला स्वभाव कभी कभी ज्यादा भरोसा दिला देता है। जैसे कई लोग रिपोर्ट आधी तैयार होने पर भी मान लेते हैं कि शाम तक आराम से पूरी हो जाएगी, फिर आखिरी घंटे में भागदौड़ बढ़ती है। मूलांक 2 टीम के मूड को पढ़ने में मदद करेगा, पर भाग्यांक 1 कहता है कि जिम्मेदारी अपनी तरफ से पक्की रखें। स्टूडेंट्स को नोट्स, सबमिशन और टाइम टेबल दोबारा देखना बेहतर रहेगा। बिजनेस में किसी व्यक्ति की बात से ज्यादा काम की शर्तों पर ध्यान दें।
मूलांक 3 का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में किसी की बात पर भरोसा जल्दी बन सकता है। यही जगह थोड़ी सावधानी मांगती है। मदद, उधार, साझेदारी या किसी खर्च की हामी देते समय सिर्फ भावना से फैसला न लें। बृहस्पति उदार बनाता है, लेकिन हर उदारता सही समय पर ही ठीक लगती है। आय सामान्य रह सकती है, पर दूसरों की जरूरत देखकर अपना बजट ढीला न करें। कोई खरीदारी केवल इस सोच से न करें कि बाद में काम आ जाएगी। पहले उपयोग और रकम दोनों तौल लें।
मूलांक 3 का स्वास्थ्य राशिफल
मन का नरम होना शरीर में सुस्ती या भावनात्मक थकान जैसा असर दे सकता है। गर्दन और कंधों में जकड़न महसूस हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। बहुत देर तक एक ही बात सोचते रहने से ध्यान बिखर सकता है। हल्की चाल से टहलना और कुछ देर शांत बैठकर लंबी सांस लेना राहत देगा। मीठी चीजों से मन बहलाने के बजाय फल या हल्का नाश्ता चुनें।
शुभ अंक: 2
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: किसी व्यक्ति को बिना परखे बहुत ऊंचा स्थान न दें। डेडलाइन को अनुमान के भरोसे न छोड़ें। सहानुभूति में अपनी सीमा न भूलें।
आज की सलाह: पहले तथ्य देखें, फिर दिल से फैसला करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र