मूलांक 3 राशिफल 7 नवंबर 2026: लोगों से दूरी बनाने का करेगा मन, रिश्तों में तालमेल रखना होगा जरूरी
मूलांक 3 राशिफल 7 नवंबर 2026: देवगुरु बृहस्पति और भाग्यांक 1 के प्रभाव से आज आपका मन लोगों से दूरी बनाने का कर सकता है। जानें लव, करियर, धन और सेहत का पूरा दैनिक भविष्यफल।
लोगों से मिलने और खुलकर बातचीत करने का आपका मन कम रहेगा। दूसरों की बातों के प्रति उदासीनता होगी और सहयोग करने की इच्छा भी कमजोर रहेगी। ऐसा मन होना समझ में आता है, लेकिन इसका असर निजी और कामकाजी रिश्तों पर पड़ने ना दें। 7 नवंबर 2026 का मूलांक 7 आपके अंक 3 के प्रति तटस्थ है, जबकि भाग्यांक 1 मित्र है। इस मेल में रिश्तों का तालमेल बनाए रखना आपके हित में रहेगा। आपके स्वामी बृहस्पति का ज्ञान और नियमों से जुड़ाव यहां उपयोगी है। अपनी बात सही लगने पर भी दूसरे का पक्ष सुनें। बहुत घुलना मिलना कठिन लगे तो बातचीत छोटी रखें, मगर जरूरी सवाल का स्पष्ट जवाब दें।
मूलांक 3 का लव राशिफल
पार्टनर से लंबी बातचीत का मन कम होगा। आपकी चुप्पी या फीका जवाब उपेक्षा जैसा लगने की गुंजाइश रखेगा। साफ कहें कि आपको कुछ निजी जगह चाहिए, रिश्ते से जुड़ी बात सुनने के लिए आप तैयार हैं। परिवार के साझा काम में अपनी छोटी जिम्मेदारी निभाएं। बृहस्पति से जुड़ा भरोसा केवल समझाने से नहीं, अपने हिस्से का साथ देने से भी बनता है। मन में अपनापन होते हुए उसे जताना कठिन लगे तो हालचाल पूछने जैसे सहज तरीके से बातचीत बनाए रखें।
मूलांक 3 का करियर राशिफल
काम में अकेले लगे रहने की इच्छा होगी और सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाना बोझ जैसा लगेगा। साझा जिम्मेदारी में उदासीन रवैया परेशानी बढ़ा सकता है। ऑफिस में किसी जरूरी जानकारी का जवाब टालने से बचें। बिजनेस में सहयोगियों से काम की स्थिति स्पष्ट रखें। पढ़ाई के दौरान समूह में चर्चा कठिन लगे तो अपना तय हिस्सा तैयार करके दें। बृहस्पति का ज्ञान आपको विषय समझने में दिशा देता है, लेकिन हर चर्चा को दूसरों को समझाने का अवसर ना बनाएं। कामकाजी संबंध सहज रखने के लिए सुनना और सहयोग देना भी उतना ही अहम रहेगा।
मूलांक 3 का मनी राशिफल
घर के छोटे खर्च पर चर्चा भी आपको अनावश्यक दखल जैसी लगेगी। ऐसे में रूखा जवाब साझा हिसाब में खटास ला सकता है। दूध या रोजमर्रा के सामान के खर्च में अपना हिस्सा साफ रखें। बृहस्पति से जुड़े नियम और पारदर्शिता को व्यवहार में उतारें। आय, निवेश या लेनदेन की बातचीत करनी हो तो पूरी बात सुनकर ही अपनी सहमति बताएं। मन ना लगने के कारण जरूरी रकम या भुगतान की जानकारी अधूरी ना छोड़ें।
मूलांक 3 का हेल्थ राशिफल
मेलजोल से दूरी चाहने पर खुद को हर बातचीत में शामिल होने के लिए मजबूर ना करें। कुछ देर अपनी पसंद की शांत गतिविधि करें, जैसे पौधों की देखभाल। फिर जरूरी संवाद के लिए मन तैयार करें। बृहस्पति का अनुशासन अपनी दिनचर्या सहज रखने में अपनाएं। अकेले रहने की इच्छा और सभी से संपर्क काट लेने के बीच फर्क समझें।
मूलांक 3 के जातकों के लिए 7 नवंबर 2026 का यह दिन अपनी वैचारिक परिपक्वता का परिचय देने और आवश्यक बातचीत में सहयोग बनाए रखने का है। आज आपका शुभ अंक 1 है एवं शुभ रंग पीला, गुलाबी और हल्का बैंगनी रहेगा। आज के लिए आपकी शुभ दिशा उत्तर-पूर्व है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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